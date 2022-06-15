https://tr.sputniknews.com/20220615/kremlin-turkiyenin-yeni-harekati-suriyenin-istikrar-ve-guvenligine-katki-sunmayacak-1057450769.html
Kremlin: Türkiye'nin yeni harekatı, Suriye'nin istikrar ve güvenliğine katkı sunmayacak
Kremlin: Türkiye'nin yeni harekatı, Suriye'nin istikrar ve güvenliğine katkı sunmayacak
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'nin düzenleyeceği yeni harekatın Suriye'nin istikrar ve güvenliğine katkı sunmayacağını söyledi. 15.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-15T13:05+0300
2022-06-15T13:05+0300
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Günlük basın toplantısında Peskov'a Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki Kürt oluşumlara karşı düzenlemeyi planladığı yeni askeri harekata Kremlin'de nasıl bakıldığı soruldu.Peskov, "Bu özel harekatın Suriye'nin istikrar ve güvenliğine katkı sunacağını düşünmüyoruz" yanıtını verdi.Haziran başında AK Parti Kızılcahaman kampının açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önceki operasyonları hatırlatarak "Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı harekatları ve Nisan'da başlayan Pençe-Kilit operasyonuyla güney sınırımızda oluşturulan terör koridorunu darmadağın ettik" demişti."30 kilometre derinlikte güvenli bölgeler oluşturmak için başlattığımız çalışmaların eksik kısmıyla ilgili adımları yakında atmaya başlıyoruz. TSK, istihbarat, Emniyet hazırlıklarını tamamlar tamamlamaz bu operasyonlar başlayacak" vurgusu yapan Erdoğan, yeni harekatın sinyalini vermişti.
https://tr.sputniknews.com/20220615/putinin-suriye-ozel-temsilcisi-lavrentyevden-ankaraya-cagri-suriye-harekatindan-vazgecin--1057449618.html
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Kremlin: Türkiye'nin yeni harekatı, Suriye'nin istikrar ve güvenliğine katkı sunmayacak
13:05 15.06.2022 (güncellendi: 13:14 15.06.2022) Abone ol
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'nin düzenleyeceği yeni harekatın Suriye'nin istikrar ve güvenliğine katkı sunmayacağını söyledi.
Günlük basın toplantısında Peskov'a Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki Kürt oluşumlara karşı düzenlemeyi planladığı yeni askeri harekata Kremlin'de nasıl bakıldığı soruldu.
Peskov, "Bu özel harekatın Suriye'nin istikrar ve güvenliğine katkı sunacağını düşünmüyoruz" yanıtını verdi.
Haziran başında AK Parti Kızılcahaman kampının açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önceki operasyonları hatırlatarak "Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı harekatları ve Nisan'da başlayan Pençe-Kilit operasyonuyla güney sınırımızda oluşturulan terör koridorunu darmadağın ettik" demişti.
"30 kilometre derinlikte güvenli bölgeler oluşturmak için başlattığımız çalışmaların eksik kısmıyla ilgili adımları yakında atmaya başlıyoruz. TSK, istihbarat, Emniyet hazırlıklarını tamamlar tamamlamaz bu operasyonlar başlayacak" vurgusu yapan Erdoğan, yeni harekatın sinyalini vermişti.