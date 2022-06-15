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https://tr.sputniknews.com/20220615/putinin-suriye-ozel-temsilcisi-lavrentyevden-ankaraya-cagri-suriye-harekatindan-vazgecin--1057449618.html
Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev'den Ankara'ya çağrı: Suriye harekatından vazgeçin
Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev'den Ankara'ya çağrı: Suriye harekatından vazgeçin
Türkiye'nin Suriye topraklarında yeni bir harekat düzenlemesinin Moskova tarafından olumlu bulunmadığını söyleyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye... 15.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-15T12:47+0300
2022-06-15T12:49+0300
dünya
vladimir putin
suriye
türkiye
aleksandr lavrentyev
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Kazakistan'ın başkenti Nursultan, Rusya, Türkiye ve İran'ın garantör olduğu ve Suriyeli tarafların masada yer aldığı Astana formatındaki görüşmelerin 18. turuna ev sahipliği yapıyor. Görüşmelerin başında açıklamalarda bulunan Lavrentyev, Suriye'de sahada cereyan eden durumu ele alacaklarını belirterek "Bu, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı Suriye'nin kuzeyindeki Kürt oluşumlara karşı bir askeri harekat düzenleme planları ışığında özellikle önem taşıyor. Bunun olumsuz bir adım olduğunu, ülkede durumun istikrarsızlaşmasına, terörün tırmanmasına ve yeni bir çatışma dalgasına yol açabileceğini düşünüyoruz" dedi. Moskova'nın Ankara'yı bu adımdan vazgeçmeye ve Türkiye'yi endişelendiren sorunları diplomasi yardımıyla çözmeye çağırma niyetinde olduğunu kaydeden Lavrentyev, Rusya'nın her türlü desteği sunmaya hazır olduğunun altını çizdi. Rus temsilci, Nursultan'daki görüşmelerde olası harekat ışığında sığınmacı sorunuyla ilgili konuları ele alacaklarını ekledi. Nursultan'daki 18. Astana görüşmeleri, iki gün sürecek ve yarın yapılacak ana oturumla sona erecek. Türkiye'yi Dışişleri Bakanlığı Suriye Genel Müdürü Büyükelçi Selçuk Ünal başkanlığındaki heyet temsil ediyor. Rusya'yı Lavrentyev öncülüğündeki heyet temsil ederken İran'dan ise Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Danışmanı Ali Asgar Hacı başkanlığındaki heyet katılıyor. Görüşmelerde, taraflar, Suriyeli mültecilerin dönüşü için koşulların sağlanması başta olmak üzere Suriye’deki insani ve sosyoekonomik durum, Cenevre’deki Anayasa Komitesi çalışmaları, güven artırıcı önlemler, rehinelerin serbest bırakılması ve kayıp kişilerin aranması gibi konuları masaya yatıracak. Suriye krizine çözüm amaçlı oluşturulan Astana görüşmelerine, Ocak 2017’den bu yana Kazakistan’ın başkenti ev sahipliği yapıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220615/suriye-konulu-gorusmeler-icin-tum-heyetler-nursultana-gitti-1057449115.html
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vladimir putin, suriye, türkiye, aleksandr lavrentyev

Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev'den Ankara'ya çağrı: Suriye harekatından vazgeçin

12:47 15.06.2022 (güncellendi: 12:49 15.06.2022)
© Milli Savunma BakanlığıSuriye - Türkiye - sınır
Suriye - Türkiye - sınır - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2022
© Milli Savunma Bakanlığı
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Türkiye'nin Suriye topraklarında yeni bir harekat düzenlemesinin Moskova tarafından olumlu bulunmadığını söyleyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Ankara'ya sorunu barışçıl yoldan çözme çağrısı yaptı.
Kazakistan'ın başkenti Nursultan, Rusya, Türkiye ve İran'ın garantör olduğu ve Suriyeli tarafların masada yer aldığı Astana formatındaki görüşmelerin 18. turuna ev sahipliği yapıyor.
Görüşmelerin başında açıklamalarda bulunan Lavrentyev, Suriye'de sahada cereyan eden durumu ele alacaklarını belirterek "Bu, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı Suriye'nin kuzeyindeki Kürt oluşumlara karşı bir askeri harekat düzenleme planları ışığında özellikle önem taşıyor.
Bunun olumsuz bir adım olduğunu, ülkede durumun istikrarsızlaşmasına, terörün tırmanmasına ve yeni bir çatışma dalgasına yol açabileceğini düşünüyoruz" dedi.
Moskova'nın Ankara'yı bu adımdan vazgeçmeye ve Türkiye'yi endişelendiren sorunları diplomasi yardımıyla çözmeye çağırma niyetinde olduğunu kaydeden Lavrentyev, Rusya'nın her türlü desteği sunmaya hazır olduğunun altını çizdi.
Astana görüşmeleri - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2022
DÜNYA
Suriye konulu görüşmeler Nursultan’da başladı
12:36
Rus temsilci, Nursultan'daki görüşmelerde olası harekat ışığında sığınmacı sorunuyla ilgili konuları ele alacaklarını ekledi. Nursultan'daki 18. Astana görüşmeleri, iki gün sürecek ve yarın yapılacak ana oturumla sona erecek. Türkiye'yi Dışişleri Bakanlığı Suriye Genel Müdürü Büyükelçi Selçuk Ünal başkanlığındaki heyet temsil ediyor. Rusya'yı Lavrentyev öncülüğündeki heyet temsil ederken İran'dan ise Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Danışmanı Ali Asgar Hacı başkanlığındaki heyet katılıyor.
Görüşmelerde, taraflar, Suriyeli mültecilerin dönüşü için koşulların sağlanması başta olmak üzere Suriye’deki insani ve sosyoekonomik durum, Cenevre’deki Anayasa Komitesi çalışmaları, güven artırıcı önlemler, rehinelerin serbest bırakılması ve kayıp kişilerin aranması gibi konuları masaya yatıracak. Suriye krizine çözüm amaçlı oluşturulan Astana görüşmelerine, Ocak 2017’den bu yana Kazakistan’ın başkenti ev sahipliği yapıyor.
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