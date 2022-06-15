https://tr.sputniknews.com/20220615/rusya-turkiyede-mir-kartlarinin-bir-kisminda-sorun-yasanabiliyor-1057457959.html
Rusya: Türkiye'de Mir kartlarının bir kısmında sorun yaşanabiliyor
Rusya: Türkiye'de Mir kartlarının bir kısmında sorun yaşanabiliyor
Rus Mir kartlarının operatörü Rusya Ulusal Ödeme Kartları Sistemi Başkanı Vladimir Komlev, yaptırıma maruz kalan bankaların çıkardığı Mir kartlarının... 15.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-15T15:19+0300
2022-06-15T15:19+0300
2022-06-15T15:19+0300
ekonomi
türkiye
rusya
mir
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RBK televizyonuna demeç veren Komlev, "Bazı ülkelerde, en başta Türkiye'de bazı bankaların bankamatiklerin ve POS cihazlarında yaşanan vakaları biliyoruz. Söz konusu bankalar, yaptırım uygulanan ve uygulanmayan Rus bankalarının kartları arasında bir ayrım yaptılar, fakat bu geniş kapsamlı bir durum değil" dedi.Komlev, bazı Rus bankaların ihraç edildiği SWIFT sisteminin bankaların Mir kartlarıyla çalışma imkanlarını hiçbir şekilde etkilemediğini söyleyerek Mir kartlarının kabul edildiği neredeyse her ülke herhangi bir Rus bankasını kartıyla ödeme yapılabildiği bilgisini paylaştı.
https://tr.sputniknews.com/20220428/rus-turistler-antalyada-mir-kart-kullaniyor-1055913098.html
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Rusya: Türkiye'de Mir kartlarının bir kısmında sorun yaşanabiliyor
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Rus Mir kartlarının operatörü Rusya Ulusal Ödeme Kartları Sistemi Başkanı Vladimir Komlev, yaptırıma maruz kalan bankaların çıkardığı Mir kartlarının Türkiye'deki tüm bankamatiklerde ve POS cihazlarında çalışmayabileceğini söyledi.
RBK televizyonuna demeç veren Komlev, "Bazı ülkelerde, en başta Türkiye'de bazı bankaların bankamatiklerin ve POS cihazlarında yaşanan vakaları biliyoruz. Söz konusu bankalar, yaptırım uygulanan ve uygulanmayan Rus bankalarının kartları arasında bir ayrım yaptılar, fakat bu geniş kapsamlı bir durum değil" dedi.
Komlev, bazı Rus bankaların ihraç edildiği SWIFT sisteminin bankaların Mir kartlarıyla çalışma imkanlarını hiçbir şekilde etkilemediğini söyleyerek Mir kartlarının kabul edildiği neredeyse her ülke herhangi bir Rus bankasını kartıyla ödeme yapılabildiği bilgisini paylaştı.