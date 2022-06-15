https://tr.sputniknews.com/20220615/rusya-turkiyede-mir-kartlarinin-bir-kisminda-sorun-yasanabiliyor-1057457959.html

Rusya: Türkiye'de Mir kartlarının bir kısmında sorun yaşanabiliyor

Rusya: Türkiye'de Mir kartlarının bir kısmında sorun yaşanabiliyor

Rus Mir kartlarının operatörü Rusya Ulusal Ödeme Kartları Sistemi Başkanı Vladimir Komlev, yaptırıma maruz kalan bankaların çıkardığı Mir kartlarının... 15.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-15T15:19+0300

2022-06-15T15:19+0300

2022-06-15T15:19+0300

ekonomi

türkiye

rusya

mir

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/01/1043924359_1:0:1240:697_1920x0_80_0_0_bbb303712c96ce965cf0ab7d7f5e0379.jpg

RBK televizyonuna demeç veren Komlev, "Bazı ülkelerde, en başta Türkiye'de bazı bankaların bankamatiklerin ve POS cihazlarında yaşanan vakaları biliyoruz. Söz konusu bankalar, yaptırım uygulanan ve uygulanmayan Rus bankalarının kartları arasında bir ayrım yaptılar, fakat bu geniş kapsamlı bir durum değil" dedi.Komlev, bazı Rus bankaların ihraç edildiği SWIFT sisteminin bankaların Mir kartlarıyla çalışma imkanlarını hiçbir şekilde etkilemediğini söyleyerek Mir kartlarının kabul edildiği neredeyse her ülke herhangi bir Rus bankasını kartıyla ödeme yapılabildiği bilgisini paylaştı.

https://tr.sputniknews.com/20220428/rus-turistler-antalyada-mir-kart-kullaniyor-1055913098.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, rusya, mir