Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220615/sibiryadan-turkiyeye-ilk-charter-seferleri-basladi-1057458054.html
Sibirya'dan Türkiye'ye ilk charter seferleri başladı
Sibirya'dan Türkiye'ye ilk charter seferleri başladı
Rusya’nın Sibirya bölgesindeki Krasnoyarsk kentinden dün Türkiye’ye ilk charter seferin gerçekleştiği açıklandı. 15.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-15T15:22+0300
2022-06-15T15:23+0300
ekonomi
sibirya
türkiye
charter
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0f/1057458156_0:155:3083:1889_1920x0_80_0_0_b920ff4628e3a4851f06cf105fe9ee65.jpg
Turizm ağırlıklı haberlere yer veren Tourdom sitesinin aktardığı üzere Krasnoyarsk kentinden dün ilk Türkiye charter seferini yapan havayolu şirketi AZUR Air, ekim sonuna kadar salı ve cuma günleri olmak üzere haftada iki uçuş düzenlemeyi planlıyor. Seferler, ANEX Tour, Coral Travel ve Pegas Touristik adlı 3 tur operatörü tarafından paylaşılıyor. Uçak biletlerinin doğrudan bu şirketlerin ofislerinden ya da bazı aracı şirketlerden satın alınabileceği belirtiliyor. En yakın tarihli Türkiye uçuşunun tek yön bilet fiyatı yaklaşık 80 bin ruble (24 bin 400 TL), haziran ayının 20’sinden sonrasına ise bilet fiyatı 64 bin rubleye (19 bin 500 TL) kadar düşüyor. AZUR Air ayrıca 13 Haziran itibarıyla Novosibirsk-Antalya programını da uygulamaya başladı. Ancak turistler, Moskova aktarmalı Türkiye turu almanın, maliyet açısından doğrudan Novosibirsk seferine göre daha uygun olduğunu ifade ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20220609/ator-antalya-2019a-gore-rus-turistlerin-yuzde-45ini-kaybedebilir--1057192099.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0f/1057458156_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0d9a964d9b5c21c8d95f67ca20664e39.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sibirya, türkiye, charter

Sibirya'dan Türkiye'ye ilk charter seferleri başladı

15:22 15.06.2022 (güncellendi: 15:23 15.06.2022)
© Sputnik / Сергей Пивоваров / Fotoğraf bankasına girAzur Air
Azur Air - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2022
© Sputnik / Сергей Пивоваров
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone olTelegram
Rusya’nın Sibirya bölgesindeki Krasnoyarsk kentinden dün Türkiye’ye ilk charter seferin gerçekleştiği açıklandı.
Turizm ağırlıklı haberlere yer veren Tourdom sitesinin aktardığı üzere Krasnoyarsk kentinden dün ilk Türkiye charter seferini yapan havayolu şirketi AZUR Air, ekim sonuna kadar salı ve cuma günleri olmak üzere haftada iki uçuş düzenlemeyi planlıyor.
Seferler, ANEX Tour, Coral Travel ve Pegas Touristik adlı 3 tur operatörü tarafından paylaşılıyor.
Uçak biletlerinin doğrudan bu şirketlerin ofislerinden ya da bazı aracı şirketlerden satın alınabileceği belirtiliyor.
En yakın tarihli Türkiye uçuşunun tek yön bilet fiyatı yaklaşık 80 bin ruble (24 bin 400 TL), haziran ayının 20’sinden sonrasına ise bilet fiyatı 64 bin rubleye (19 bin 500 TL) kadar düşüyor.
AZUR Air ayrıca 13 Haziran itibarıyla Novosibirsk-Antalya programını da uygulamaya başladı. Ancak turistler, Moskova aktarmalı Türkiye turu almanın, maliyet açısından doğrudan Novosibirsk seferine göre daha uygun olduğunu ifade ediyor.
Rusya- Türkiye- Antalya- Rus turist - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2022
EKONOMİ
ATOR: Antalya, 2019'a göre Rus turistlerin yüzde 45'ini kaybedebilir
9 Haziran , 14:43
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала