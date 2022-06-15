https://tr.sputniknews.com/20220615/sibiryadan-turkiyeye-ilk-charter-seferleri-basladi-1057458054.html

Sibirya'dan Türkiye'ye ilk charter seferleri başladı

Sibirya'dan Türkiye'ye ilk charter seferleri başladı

Rusya’nın Sibirya bölgesindeki Krasnoyarsk kentinden dün Türkiye’ye ilk charter seferin gerçekleştiği açıklandı. 15.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-15T15:22+0300

2022-06-15T15:22+0300

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ekonomi

sibirya

türkiye

charter

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Turizm ağırlıklı haberlere yer veren Tourdom sitesinin aktardığı üzere Krasnoyarsk kentinden dün ilk Türkiye charter seferini yapan havayolu şirketi AZUR Air, ekim sonuna kadar salı ve cuma günleri olmak üzere haftada iki uçuş düzenlemeyi planlıyor. Seferler, ANEX Tour, Coral Travel ve Pegas Touristik adlı 3 tur operatörü tarafından paylaşılıyor. Uçak biletlerinin doğrudan bu şirketlerin ofislerinden ya da bazı aracı şirketlerden satın alınabileceği belirtiliyor. En yakın tarihli Türkiye uçuşunun tek yön bilet fiyatı yaklaşık 80 bin ruble (24 bin 400 TL), haziran ayının 20’sinden sonrasına ise bilet fiyatı 64 bin rubleye (19 bin 500 TL) kadar düşüyor. AZUR Air ayrıca 13 Haziran itibarıyla Novosibirsk-Antalya programını da uygulamaya başladı. Ancak turistler, Moskova aktarmalı Türkiye turu almanın, maliyet açısından doğrudan Novosibirsk seferine göre daha uygun olduğunu ifade ediyor.

https://tr.sputniknews.com/20220609/ator-antalya-2019a-gore-rus-turistlerin-yuzde-45ini-kaybedebilir--1057192099.html

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sibirya, türkiye, charter