https://tr.sputniknews.com/20220615/trakya-birlikten-aycicek-yagi-stoku-aciklamasi-1057467904.html

Trakya Birlik'ten ayçiçek yağı stoku açıklaması

Trakya Birlik'ten ayçiçek yağı stoku açıklaması

Türkiye’nin en büyük ayçiçeği yağı üreticilerinden olan Trakya Birlik'in fabrika müdürü Erkan Ünal, “Herhangi bir stok sıkıntımız bulunmamakta. Zaten ayçiçeği... 15.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-15T18:33+0300

2022-06-15T18:33+0300

2022-06-15T18:33+0300

ekonomi

türkiye

trakya

trakya birlik

ayçiçek yağı

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Erkan Ünal, Trakya Birlik’in Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine bağlı Yenice beldesindeki tesisinde bugün açıklamalarda bulundu. Ünal, Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında en büyük tedarikçi olan iki ülkenin ekim alanlarında yaşanan sorun nedeni ile dünyada başta gıda olmak üzere ayçiçeği ve ham yağ madde sıkıntısı yaşandığını, ancak Trakya Birlik olarak şu an için bir sıkıntı yaşamadıklarını söyledi. Ünal, depolarında 35 bin tondan fazla ayçiçeği ile ham yağ bulunduğunu kaydetti.Türkiye'nin en büyük üretici birlikleri arasında yer alan Trakya Birlik'in fabrika çalışmaları ve üretim kapasitesi hakkında bilgi veren fabrika müdürü Erkan Ünal, yıllık 180 bin ton yağlık ayçiçeği tohumu işlediklerini ve ham yağ elde ettiklerini belirtti. Günlük 600 ton ayçiçeği kırma ve 600 ton da rafinasyon kapasitesine sahip olduklarını kaydeden Ünal, "Bunları, gelen talepler doğrultusunda çeşitli ambalajlara dolumunu gerçekleştiriyor ve piyasaya arz ediyoruz. Tesisimizde tam kapasite ile 7/24 üretimimize devam ediyoruz" dedi. Ünal, olası bir sıkıntı olup olmadığı yönündeki soruya ise şu yanıtı verdi:

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türkiye, trakya, trakya birlik, ayçiçek yağı