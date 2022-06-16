https://tr.sputniknews.com/20220616/afganistan-rusyadan-petrol-ve-bugday-satin-almak-istiyor-gumruksuz-ticaret-icin-gorusuyor--1057507548.html
Afganistan Rusya’dan petrol ve buğday satın almak istiyor, gümrüksüz ticaret için görüşüyor
Afganistan Rusya’dan petrol ve buğday satın almak istiyor, gümrüksüz ticaret için görüşüyor
Afganistan Ticaret-Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Hossein, Kabil’in Rusya ile gümrüksüz ticaret ile ilgili görüşmeler yapmak, ayrıca 2 milyon ton tahıl ve 5... 16.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-16T16:01+0300
2022-06-16T16:01+0300
2022-06-16T16:01+0300
ukrayna krizi
afganistan
rusya
st. petersburg ekonomi forumu (spief)
buğday
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Ticaret-Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Mohammadyounis Hossein’in başkanlığındaki Afgan heyeti, 25. St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’na (SPIEF) katıldı. Sputnik’e konuşan Hossein, “2 milyon ton buğday (satın almak) istiyoruz. Rus girişimcilerle görüşmek istiyoruz” açıklamasında bulundu. İlk aşamada ayrıca 5 bin ton petrol satın almak istediklerine dikkat çeken Hossein, “Sonrasında 10 bin ton almak istiyoruz” dedi, Kabil’in ise Rusya’ya meyve, kuruyemiş ve mineral tedarik edebileceği bilgisini verdi. Hossein, “Yaklaşık 20 gün önce Rus iş insanları Afganistan'a geldi ve şu anda buğday, cam ve kereste ihracatı ile ilgili görüşmeler yapıyoruz. Ayrıca Afganistan'dan kuruyemiş ve meyvelerin yanı sıra mineral ihraç etmek için Rus hükümetiyle gümrüksüz ticareti görüşmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.
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afganistan, rusya, st. petersburg ekonomi forumu (spief), buğday
Afganistan Rusya’dan petrol ve buğday satın almak istiyor, gümrüksüz ticaret için görüşüyor
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Afganistan Ticaret-Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Hossein, Kabil’in Rusya ile gümrüksüz ticaret ile ilgili görüşmeler yapmak, ayrıca 2 milyon ton tahıl ve 5 bin ton petrol satın almak istediğini belirtti.
Ticaret-Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Mohammadyounis Hossein’in başkanlığındaki Afgan heyeti, 25. St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’na (SPIEF) katıldı.
Sputnik’e konuşan Hossein, “2 milyon ton buğday (satın almak) istiyoruz. Rus girişimcilerle görüşmek istiyoruz” açıklamasında bulundu.
İlk aşamada ayrıca 5 bin ton petrol satın almak istediklerine dikkat çeken Hossein, “Sonrasında 10 bin ton almak istiyoruz” dedi, Kabil’in ise Rusya’ya meyve, kuruyemiş ve mineral tedarik edebileceği bilgisini verdi.
Hossein, “Yaklaşık 20 gün önce Rus iş insanları Afganistan'a geldi ve şu anda buğday, cam ve kereste ihracatı ile ilgili görüşmeler yapıyoruz. Ayrıca Afganistan'dan kuruyemiş ve meyvelerin yanı sıra mineral ihraç etmek için Rus hükümetiyle gümrüksüz ticareti görüşmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.