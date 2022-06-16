https://tr.sputniknews.com/20220616/apden-avrupa-birligi-komisyonuna-mektup-yunanistani-uyarin-1057517430.html

AP'den Avrupa Birliği Komisyonu'na mektup: Yunanistan'ı uyarın

AP'den Avrupa Birliği Komisyonu'na mektup: Yunanistan'ı uyarın

Yunanistan'ın göçmenleri geri itmesi Avrupa Parlamentosu'nun da gündeminde. Parlamento'nun Sivil Özgürlükler Komitesi, AB Komisyonu'na "sorumluluğu üstlenin... 16.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-16T19:19+0300

2022-06-16T19:19+0300

2022-06-16T19:19+0300

türkiye

yunanistan

avrupa parlamentosu

avrupa parlamentosu (ap)

göçmen

avrupa parlamentosu sivil özgürlükler, adalet ve içişleri komitesi (libe)

türkiye

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Atina'nın göçmenlere yönelik insan hakları ihlallerinin son dönemde arttığına dair çıkan raporların arından, Avrupa Parlamentosu Sivil Özgürlükler Komitesi'ni harekete geçirdi.Komite, Avrupa Birliği Komisyonu'na konuya ilişkin mektup yazdı. Mektupta, Yunanistan'ın sığınmacıları Türkiye'ye doğru geri ittiği vurgulandı."Yunan polislerinin dahliyle 'can kaybı, insanlık dışı muamele, iltica prosedürüne erişimin engellenmesi ve geri göndermeler' son dönemde arttı" denilen mektupta, Komisyon'a "sorumluluğunu üstlenme ve Yunanistan'ı uyarma" çağrısı yapıldı.AP'nin mektubunu önleme girişimiBir Avrupa Birliği yetkilisi Anadolu Ajansı muhabirine, Yunanistan'da iktidar partisinin mektubu engellemeye çalıştığını söyledi.Miçotakis'in partisi Yeni Demokrasi'ye ait siyasi grup olan Avrupa Halk Partisi, komite oylamasıyla mektubun Komisyona ulaşma sürecini baltalamaya çalıştı. Ancak girişimin başarılı olmadığı ve mektubun yarın AB Komisyonuna gönderileceği bilgisi paylaşıldı.

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