Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220616/apden-avrupa-birligi-komisyonuna-mektup-yunanistani-uyarin-1057517430.html
AP'den Avrupa Birliği Komisyonu'na mektup: Yunanistan'ı uyarın
AP'den Avrupa Birliği Komisyonu'na mektup: Yunanistan'ı uyarın
Yunanistan'ın göçmenleri geri itmesi Avrupa Parlamentosu'nun da gündeminde. Parlamento'nun Sivil Özgürlükler Komitesi, AB Komisyonu'na "sorumluluğu üstlenin... 16.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-16T19:19+0300
2022-06-16T19:19+0300
türkiye
yunanistan
avrupa parlamentosu
avrupa parlamentosu (ap)
göçmen
avrupa parlamentosu sivil özgürlükler, adalet ve içişleri komitesi (libe)
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/17/1056613042_0:84:899:590_1920x0_80_0_0_5d46aaecd6a670a697e8e1d09e11ae81.jpg
Atina'nın göçmenlere yönelik insan hakları ihlallerinin son dönemde arttığına dair çıkan raporların arından, Avrupa Parlamentosu Sivil Özgürlükler Komitesi'ni harekete geçirdi.Komite, Avrupa Birliği Komisyonu'na konuya ilişkin mektup yazdı. Mektupta, Yunanistan'ın sığınmacıları Türkiye'ye doğru geri ittiği vurgulandı."Yunan polislerinin dahliyle 'can kaybı, insanlık dışı muamele, iltica prosedürüne erişimin engellenmesi ve geri göndermeler' son dönemde arttı" denilen mektupta, Komisyon'a "sorumluluğunu üstlenme ve Yunanistan'ı uyarma" çağrısı yapıldı.AP'nin mektubunu önleme girişimiBir Avrupa Birliği yetkilisi Anadolu Ajansı muhabirine, Yunanistan'da iktidar partisinin mektubu engellemeye çalıştığını söyledi.Miçotakis'in partisi Yeni Demokrasi'ye ait siyasi grup olan Avrupa Halk Partisi, komite oylamasıyla mektubun Komisyona ulaşma sürecini baltalamaya çalıştı. Ancak girişimin başarılı olmadığı ve mektubun yarın AB Komisyonuna gönderileceği bilgisi paylaşıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220615/bakan-soylu-goc-meselesi-turkiye-ve-yunanistan-arasinda-bir-sinir-meselesi-degildir-1057467668.html
türkiye
yunanistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/17/1056613042_0:0:899:674_1920x0_80_0_0_413cadb6786678e862e15e96e3b7f0ce.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
yunanistan, avrupa parlamentosu, avrupa parlamentosu (ap), göçmen, avrupa parlamentosu sivil özgürlükler, adalet ve içişleri komitesi (libe), türkiye

AP'den Avrupa Birliği Komisyonu'na mektup: Yunanistan'ı uyarın

19:19 16.06.2022
© İHA / MUSTAFA İÇ-İzmir’in Karaburun ve Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 53 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarılırken, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 33 düzensiz göçmen de ekiplerce yakalandı.
İzmir’in Karaburun ve Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 53 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarılırken, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 33 düzensiz göçmen de ekiplerce yakalandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2022
© İHA / MUSTAFA İÇ-
Abone olTelegram
Yunanistan'ın göçmenleri geri itmesi Avrupa Parlamentosu'nun da gündeminde. Parlamento'nun Sivil Özgürlükler Komitesi, AB Komisyonu'na "sorumluluğu üstlenin, Yunanistan'ı uyarın" mesajı içeren mektup yazdı.
Atina'nın göçmenlere yönelik insan hakları ihlallerinin son dönemde arttığına dair çıkan raporların arından, Avrupa Parlamentosu Sivil Özgürlükler Komitesi'ni harekete geçirdi.
Komite, Avrupa Birliği Komisyonu'na konuya ilişkin mektup yazdı. Mektupta, Yunanistan'ın sığınmacıları Türkiye'ye doğru geri ittiği vurgulandı.
"Yunan polislerinin dahliyle 'can kaybı, insanlık dışı muamele, iltica prosedürüne erişimin engellenmesi ve geri göndermeler' son dönemde arttı" denilen mektupta, Komisyon'a "sorumluluğunu üstlenme ve Yunanistan'ı uyarma" çağrısı yapıldı.

AP'nin mektubunu önleme girişimi

Bir Avrupa Birliği yetkilisi Anadolu Ajansı muhabirine, Yunanistan'da iktidar partisinin mektubu engellemeye çalıştığını söyledi.
Miçotakis'in partisi Yeni Demokrasi'ye ait siyasi grup olan Avrupa Halk Partisi, komite oylamasıyla mektubun Komisyona ulaşma sürecini baltalamaya çalıştı. Ancak girişimin başarılı olmadığı ve mektubun yarın AB Komisyonuna gönderileceği bilgisi paylaşıldı.
Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2022
TÜRKİYE
Bakan Soylu: Göç meselesi Türkiye ve Yunanistan arasında bir sınır meselesi değildir
Dün, 18:33
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала