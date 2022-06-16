https://tr.sputniknews.com/20220616/bakan-donmez-elektrikli-araclar-icin-1-milyar-dolarlik-butce-ayiriyoruz-1057503432.html

Bakan Dönmez: Elektrikli araçlar için 1 milyar dolarlık bütçe ayırıyoruz

Bakan Dönmez: Elektrikli araçlar için 1 milyar dolarlık bütçe ayırıyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "2030 yılına kadar elektrikli araç soket ve şebeke altyapısı için 1 milyar dolarlık bir bütçeyi ayırıyoruz"... 16.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-16T14:38+0300

2022-06-16T14:38+0300

2022-06-16T14:44+0300

elektrikli araç

fatih dönmez

yatırım

ekonomi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/10/1057503289_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_f3bb2d1a63585ff5ad60cdec3c765127.jpg

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ankara'da Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nda (EPDK) düzenlenen '14. Elektrik Dağıtım Şirketleri Sektör Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.Toplantıda, Bakan Dönmez ile EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Başkanı Kıvanç Zaimler ve elektrik dağıtım şirketlerinin temsilcileri yer aldı. Burada konuşan Dönmez, Kovid-19 salgını boyunca elektrik dağıtım sektörünün büyük bir sınav verdiğini belirtti:'20 milyar TL’lik yatırım hayata geçirildi'Bakan Dönmez, elektrik dağıtım sektörünün 2021'de yaşadığı küresel tedarik sorunlarına rağmen yatırımlarını büyük oranda gerçekleştirdiğini ifade ederek, "2016-2020 yılları arasında yani 3'üncü uygulama döneminde toplam 74.3 milyar TL’lik elektrik dağıtım yatırımı yapıldı. 2021-2025 yıllarını kapsayan dördüncü uygulama dönemi için bu rakamı 124 milyar TL olarak belirlendi. Halihazırda 16 milyar TL’si şebeke, 4 milyar TL’si de diğer yatırımlar olmak üzere toplam 20 milyar TL’lik bir yatırımı hayata geçirildi" değerlendirmesinde bulundu.'Şirketlerimize yeni yükümlülükler getirdik'Elektrik dağıtımında memnuniyet ve kalite standartlarının artması için yıllık bakım, acil durum, mobil jeneratör ve kullanıcı hizmet merkezleri olmak üzere 4 başlıkta yeni uygulamalar belirlediklerini kaydeden Dönmez, şu ifadeleri kullandı:

https://tr.sputniknews.com/20220415/bakan-varank-togg-trafige-ciktiginda-ekonomimizdeki-yesil-donusumun-oncusu-olacak-1055576270.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

elektrikli araç, fatih dönmez, yatırım