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Fransa'da kavurucu yaz sıcakları nedeniyle kırmızı alarm verildi
Fransa'da kavurucu yaz sıcakları nedeniyle kırmızı alarm verildi
Fransa'da Canicule olarak adlandırılan kavurucu yaz sıcakları nedeniyle 12 bölgede kırmızı alarm durumuna geçildiği bildirildi. 16.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-16T20:42+0300
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Fransız Meteoroloji İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, Tarn, Haute-Garonne, Gers, Tarn-et-Garonne, Lot-et-Garonne, Landes, Gironde, Charente, Charente-Maritime, Deux-Sevres, Vienne ve Vendee bölgelerinde yüksek sıcaklık dalgası bekleniyor.Hafta sonuna kadar süreceği ifade edilen aşırı sıcaklık nedeniyle Fransız vatandaşlarına dikkatli olmaları ve güneşte kalmaktan sakınmaları çağrısı yapılan açıklamada, cuma günü ise Fransa tarihinin en yüksek yaz sıcaklığının görülebileceği uyarısında bulunuldu.Başbakan'dan 'dikkatli olun' tavsiyesiFransa basını da bazı bölgelerde sıcaklıkların 40 derecenin üstüne çıkacağını yazdı.Fransa Başbakanı Elisabeth Borne da Twitter'dan vatandaşlara dikkatli olmaları, serin yerlerde kalmaları, acil durumlarda 15 numaralı hattı aramaları tavsiyesinde bulundu.Kuraklık ve orman yangını korkusuYakın zamanda, 23 bölgede turuncu alarm verilmiş, yüksek sıcaklık beklenen yerlerdeki kamuya ait havuzların gece açık kalma saatleri uzatılmıştı.Aşırı sıcakların gıda ve tedarik sıkıntısı yaşanan ülkede kuraklığı tetikleyerek krize ve orman yangınlarına sebep olacağından endişe ediliyor.
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fransa, yaz

Fransa'da kavurucu yaz sıcakları nedeniyle kırmızı alarm verildi

20:42 16.06.2022
© AA / Mustafa Yalçın Avrupa sıcaktan kavruluyor
Avrupa sıcaktan kavruluyor - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2022
© AA / Mustafa Yalçın
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Fransa'da Canicule olarak adlandırılan kavurucu yaz sıcakları nedeniyle 12 bölgede kırmızı alarm durumuna geçildiği bildirildi.
Fransız Meteoroloji İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, Tarn, Haute-Garonne, Gers, Tarn-et-Garonne, Lot-et-Garonne, Landes, Gironde, Charente, Charente-Maritime, Deux-Sevres, Vienne ve Vendee bölgelerinde yüksek sıcaklık dalgası bekleniyor.
Hafta sonuna kadar süreceği ifade edilen aşırı sıcaklık nedeniyle Fransız vatandaşlarına dikkatli olmaları ve güneşte kalmaktan sakınmaları çağrısı yapılan açıklamada, cuma günü ise Fransa tarihinin en yüksek yaz sıcaklığının görülebileceği uyarısında bulunuldu.

Başbakan'dan 'dikkatli olun' tavsiyesi

Fransa basını da bazı bölgelerde sıcaklıkların 40 derecenin üstüne çıkacağını yazdı.
Fransa Başbakanı Elisabeth Borne da Twitter'dan vatandaşlara dikkatli olmaları, serin yerlerde kalmaları, acil durumlarda 15 numaralı hattı aramaları tavsiyesinde bulundu.

Kuraklık ve orman yangını korkusu

Yakın zamanda, 23 bölgede turuncu alarm verilmiş, yüksek sıcaklık beklenen yerlerdeki kamuya ait havuzların gece açık kalma saatleri uzatılmıştı.
Aşırı sıcakların gıda ve tedarik sıkıntısı yaşanan ülkede kuraklığı tetikleyerek krize ve orman yangınlarına sebep olacağından endişe ediliyor.
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