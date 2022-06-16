https://tr.sputniknews.com/20220616/fransada-kavurucu-yaz-sicaklari-nedeniyle-kirmizi-alarm-verildi-1057520875.html

Fransa'da kavurucu yaz sıcakları nedeniyle kırmızı alarm verildi

Fransa'da kavurucu yaz sıcakları nedeniyle kırmızı alarm verildi

Fransa'da Canicule olarak adlandırılan kavurucu yaz sıcakları nedeniyle 12 bölgede kırmızı alarm durumuna geçildiği bildirildi. 16.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-16T20:42+0300

2022-06-16T20:42+0300

2022-06-16T20:42+0300

türkiye

fransa

yaz

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101633/71/1016337191_0:4:1024:580_1920x0_80_0_0_e275b4a3e4eee86e963e40a61d64f434.jpg

Fransız Meteoroloji İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, Tarn, Haute-Garonne, Gers, Tarn-et-Garonne, Lot-et-Garonne, Landes, Gironde, Charente, Charente-Maritime, Deux-Sevres, Vienne ve Vendee bölgelerinde yüksek sıcaklık dalgası bekleniyor.Hafta sonuna kadar süreceği ifade edilen aşırı sıcaklık nedeniyle Fransız vatandaşlarına dikkatli olmaları ve güneşte kalmaktan sakınmaları çağrısı yapılan açıklamada, cuma günü ise Fransa tarihinin en yüksek yaz sıcaklığının görülebileceği uyarısında bulunuldu.Başbakan'dan 'dikkatli olun' tavsiyesiFransa basını da bazı bölgelerde sıcaklıkların 40 derecenin üstüne çıkacağını yazdı.Fransa Başbakanı Elisabeth Borne da Twitter'dan vatandaşlara dikkatli olmaları, serin yerlerde kalmaları, acil durumlarda 15 numaralı hattı aramaları tavsiyesinde bulundu.Kuraklık ve orman yangını korkusuYakın zamanda, 23 bölgede turuncu alarm verilmiş, yüksek sıcaklık beklenen yerlerdeki kamuya ait havuzların gece açık kalma saatleri uzatılmıştı.Aşırı sıcakların gıda ve tedarik sıkıntısı yaşanan ülkede kuraklığı tetikleyerek krize ve orman yangınlarına sebep olacağından endişe ediliyor.

türkiye

fransa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

fransa, yaz