https://tr.sputniknews.com/20220616/imamoglu-iyi-ekonomi-yonetmek-bina-yapmakla-saray-yapmakla-olmaz-1057523861.html

İmamoğlu: İyi ekonomi yönetmek, bina yapmakla, saray yapmakla olmaz

İmamoğlu: İyi ekonomi yönetmek, bina yapmakla, saray yapmakla olmaz

İstanbul’daki 11. Bahçe Market'in açılışında konuşan İBB Başkanı İmamoğlu, karşısında 'kocaman bir bina yumağının olduğunu ifade ederek, " İyi ekonomi... 16.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-16T21:26+0300

2022-06-16T21:26+0300

2022-06-16T21:28+0300

türkiye

ataşehir

battal ilgezdi

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Ağaç ve Peyzaj A.Ş., kentteki 11. Bahçe Market’i, Ataşehir’de açtı.Tesisi, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin talebi üzerine açtıklarını belirten İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, Anadolu ve Trakya coğrafyasının, asırlardan bu yana Hacı Bektaş-ı Veli, Mevlana, Yunus Emre ile Şeyh Edebali gibi erenlere ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e ev sahipliği yaptığının altını çizdi. İmamoğlu, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:‘Vatandaşımızla inatlaşmıyoruz’İkinci katılımcı bütçe çalışmalarına başladıklarını ifade eden İmamoğlu, şunları söyledi:‘Karşımda kocaman bir bina yumağı var’Konuşma yaptığı platformdan gördüğü manzarayı katılımcılarla paylaşan İmamoğlu, “Bütün bu güzel cümleleri kurarken, karşımda kocaman bir bina yumağı var. Milyonlarca metrekarelik bina yumağı. Binaları yaparak, Ankara'da merkezi olan Merkez Bankası'nı, işte Ziraat Bankası'nı, şunu, bunu taşıyarak, ‘Dünyanın finans merkezi İstanbul’ diyeceksiniz. Tamam; olacak, olsun. Ticaret merkezi olsun. Burası, kültür başkenti olsun dünyanın. Burası, sanatın başkenti olsun dünyada. Her konuda üstün olsun. Ama finans merkezi binayla olmaz. İyi ekonomi yönetmek, bina yapmakla, saray yapmakla olmaz. Oralara liyakatli yöneticileri koymakla mümkün. Akşam sabah zam almanın sebebi, her gün hayatın pahalılaşmasının sebebi; elbette dünyanın zorlukları var. Elbette dünyada maliyetlerin artışı, engellenemeyen bir takım zorluklar var. Ama o değil tek başına. Siz, oradan en az hasarla nasıl sıyrılmalısınız? Ekonomiyi nasıl iyi hale getirebilirsiniz? İşte bu binalarla değil. İçine aklı başında, o işin uzmanı insanları koyarak mümkün kılabilirsiniz. O bakımdan ülkemizin güzel coğrafyalara, yeşil alanlara, parklara ihtiyacı olduğu kadar, liyakatli insanların şans bulduğu güzel bir düzene, güzel bir sürece de ihtiyacı var” dedi.'Yenikapı' çağrısı: Gelin, kendinizi tanıyınİstanbul’un 39 ilçesine eşit hizmet anlayışıyla hareket ettiklerini belirten İmamoğlu, gelecek 23 Haziran’da görev sürelerinin 3. yılını tamamlayacaklarını hatırlattı. “İsterdik ki görev yıldönümümüzü 31 Mart’ta anlatalım” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

türkiye

ataşehir

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ataşehir, battal ilgezdi