https://tr.sputniknews.com/20220616/izmirde-polis-ekibine-silahli-saldiri-1i-polis-2-yarali-1057487173.html
İzmir'de polis ekibine silahlı saldırı: 1'i polis 2 yaralı
İzmir'de polis ekibine silahlı saldırı: 1'i polis 2 yaralı
İzmir Karabağlar'da çalıntı olduğu değerlendirilen bir otomobili inceleyen polis ekibine başka bir araçtan ateş açıldı. Polis ekibinin karşılık vermesiyle... 16.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-16T07:23+0300
2022-06-16T07:23+0300
2022-06-16T07:23+0300
türkiye
izmir
polis
saldırı
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Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekibi, ilçedeki sanayi sitesi 5827 Sokak'ta çalıntı olduğunu değerlendirdiği bir otomobili incelemeye aldı.Bu esnada bölgeye gelen bir otomobilden ekibe ateş edildi.Polis ekibinin karşılık vermesi üzerine saldırganlar olay yerinden kaçtı.İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Bacağından yaralanan polis memuru M.K. sağlık ekibince Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Olayda ağır yaralanan H.K. ise otomobildeki şüpheliler tarafından Konak ilçesindeki bir özel hastaneye götürüldü.H.K. ilk müdahalenin ardından Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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izmir, polis, saldırı
İzmir'de polis ekibine silahlı saldırı: 1'i polis 2 yaralı
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İzmir Karabağlar'da çalıntı olduğu değerlendirilen bir otomobili inceleyen polis ekibine başka bir araçtan ateş açıldı. Polis ekibinin karşılık vermesiyle çıkan çatışmada 1'i polis 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekibi, ilçedeki sanayi sitesi 5827 Sokak'ta çalıntı olduğunu değerlendirdiği bir otomobili incelemeye aldı.
Bu esnada bölgeye gelen bir otomobilden ekibe ateş edildi.
Polis ekibinin karşılık vermesi üzerine saldırganlar olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bacağından yaralanan polis memuru M.K. sağlık ekibince Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olayda ağır yaralanan H.K. ise otomobildeki şüpheliler tarafından Konak ilçesindeki bir özel hastaneye götürüldü.
H.K. ilk müdahalenin ardından Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.