https://tr.sputniknews.com/20220616/mustafa-erdogan-hakkinda-aspendos-arenada-izinsiz-kazi--sondaj-ve-kacak-yapi-davasi-1057493842.html

Mustafa Erdoğan'a Aspendos Arena'da izinsiz kazı ve sondaj davası

Mustafa Erdoğan'a Aspendos Arena'da izinsiz kazı ve sondaj davası

Anadolu Ateşi Dans Topluluğu'nun sahne aldığı 'Aspendos Arena' için verilen yıkım sonrası arazi sahibinin açtığı davada, Anadolu Ateşi Genel Sanat Yönetmeni... 16.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-16T11:56+0300

2022-06-16T11:56+0300

2022-06-16T12:08+0300

aspendos arena

türkiye

kaçak yapılar

sondaj

mustafa erdoğan

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Antalya'nın Serik ilçesindeki Aspendos Antik Tiyatrosu'nda 2008'e kadar sahneye çıkan Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, restorasyon çalışmaları nedeniyle gösterilerini durdurdu. Daha sonra 2 bin yıllık antik tiyatroya yakın Belkıs Mahallesi'nde Hüseyin Avni Aykol'a ait bir alan kiralandı. Burada 1260 metrekarelik, 5 bin kişilik 'Aspendos Arena' kuruldu.Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu, 2017'de geçici olarak inşa edilen gösteri merkezinin yıkımına karar verdi. Bunun üzerine arazi sahibi Aykol, tahliye davası açtı. Bu süreçte ayrıca Serik Belediyesi'nin kaçak yapılarla ilgili hem yıkım hem idari para cezası, üst mahkeme kararlarıyla kesinleşti. 'Aspendos Arena' ile ilgili hukuki süreçte en son nisan ayında Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesi, kiracı firmanın Antalya 4. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin arazinin tahliyesine yönelik karara itirazını reddetti.Arazi sahibinden suç duyurusu'İmar kirliliği suçu işlendi' iddiasıSavcılık iddianamesinde; şirket ve yetkilisi Mustafa Erdoğan'ın, 3. derecede arkeolojik sit alanındaki arazide sahne olarak kullanılmak üzere demir profilden direkler dikmek, çatı oluşturmak, iki tarafı ve üzeri kapalı 1260 metrekare bina yapmak suretiyle 'imar kirliliğine neden olma' suçunun işlendiğine işaret edildi. Ayrıca Mustafa Erdoğan'ın söz konusu alanda 'izinsiz kazı ve sondaj', 'kaçak yapı yapma' suçlarını işlediği yönünde bilirkişi raporları ve tüm soruşturma dosyası kapsamında kamu davası açılması için yeterli düzeyde delil ve şüpheye ulaşıldığı belirtildi.Erdoğan suçlamaları reddettiİfadesi alınan Mustafa Erdoğan ise suçlamaları reddetti. Erdoğan, arazi sahibinin kira kontratında yazılı biçimde belirtilen alanda gösteri merkezi kurulmasına ilişkin rızası ve muvafakatı olduğunu kaydetti. Erdoğan, 3. derece sit alanındaki arazide yetkili kurum olan Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 2008 yılındaki kararıyla Aspendos Arena'nın kurulduğunu, Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 2017 tarihindeki kesin nitelikli kararıyla kurulu olarak kalmasına karar verildiğini söyledi. Erdoğan, ifadesinde, Aspendos Arena Gösteri Merkezi'ne ilişkin hiçbir mimari kirliliğin söz konusu olmadığını da savundu.Serik Asliye Ceza Mahkemesi'nde 6 Eylül'de hakim karşısına çıkacak Mustafa Erdoğan, 2 ayrı suçtan 5'er yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

https://tr.sputniknews.com/20220504/aspendos-arenanin-tahliye-karari-kesinlesti-1056067739.html

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aspendos arena, kaçak yapılar, sondaj, mustafa erdoğan