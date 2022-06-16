https://tr.sputniknews.com/20220616/okan-bayulgen-tiyatro-oyunu-oncesi-kalp-spazmi-gecirdi-1057491419.html

Okan Bayülgen, tiyatro oyunu öncesi kalp spazmı geçirdi

Okan Bayülgen, tiyatro oyunu öncesi kalp spazmı geçirdi

Okan Bayülgen, kalp spazmı geçirdi. Hastaneye kaldırılan Bayülgen'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 16.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-16T11:21+0300

2022-06-16T11:21+0300

2022-06-16T11:23+0300

yaşam

okan bayülgen

oyuncu

türkiye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/11/1049899811_224:0:1362:640_1920x0_80_0_0_b43bf018d254869c60af921e12bde652.jpg

Sanatçı Okan Bayülgen, rol aldığı "Amadeus" adlı tiyatro oyunu öncesi rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan Bayülgen'in kalp spazmı geçirdiği öğrenildi.Yapılan tetkiklerin ardından bir sağlık sorunu olmadığı aktarılan Bayülgen, evinde bir gün dinlendikten sonra yeniden çalışmaya başladı. Bayülgen, rahatsızlığıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.Bayülgen, ertelenen "Amadeus" oyunu için bu ay sonunda sahneye çıkacak.

https://tr.sputniknews.com/20220516/okan-bayulgen-z-kusagi-ozgurlukten-bahsediyor-ama-londrada-itaat-etmeye-hazir-1056410330.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

okan bayülgen, oyuncu, türkiye