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Okan Bayülgen, tiyatro oyunu öncesi kalp spazmı geçirdi
Okan Bayülgen, tiyatro oyunu öncesi kalp spazmı geçirdi
Okan Bayülgen, kalp spazmı geçirdi. Hastaneye kaldırılan Bayülgen'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 16.06.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
okan bayülgen
oyuncu
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Sanatçı Okan Bayülgen, rol aldığı "Amadeus" adlı tiyatro oyunu öncesi rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan Bayülgen'in kalp spazmı geçirdiği öğrenildi.Yapılan tetkiklerin ardından bir sağlık sorunu olmadığı aktarılan Bayülgen, evinde bir gün dinlendikten sonra yeniden çalışmaya başladı. Bayülgen, rahatsızlığıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.Bayülgen, ertelenen "Amadeus" oyunu için bu ay sonunda sahneye çıkacak.
https://tr.sputniknews.com/20220516/okan-bayulgen-z-kusagi-ozgurlukten-bahsediyor-ama-londrada-itaat-etmeye-hazir-1056410330.html
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okan bayülgen, oyuncu, türkiye

Okan Bayülgen, tiyatro oyunu öncesi kalp spazmı geçirdi

11:21 16.06.2022 (güncellendi: 11:23 16.06.2022)
© YouTube / Haber GlobalOkan Bayülgen
Okan Bayülgen - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2022
© YouTube / Haber Global
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Okan Bayülgen, kalp spazmı geçirdi. Hastaneye kaldırılan Bayülgen'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Sanatçı Okan Bayülgen, rol aldığı "Amadeus" adlı tiyatro oyunu öncesi rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan Bayülgen'in kalp spazmı geçirdiği öğrenildi.
Yapılan tetkiklerin ardından bir sağlık sorunu olmadığı aktarılan Bayülgen, evinde bir gün dinlendikten sonra yeniden çalışmaya başladı. Bayülgen, rahatsızlığıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.
Bayülgen, ertelenen "Amadeus" oyunu için bu ay sonunda sahneye çıkacak.
Okan Bayülgen - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2022
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