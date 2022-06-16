https://tr.sputniknews.com/20220616/okan-bayulgen-tiyatro-oyunu-oncesi-kalp-spazmi-gecirdi-1057491419.html
Okan Bayülgen, tiyatro oyunu öncesi kalp spazmı geçirdi
Okan Bayülgen, tiyatro oyunu öncesi kalp spazmı geçirdi
Okan Bayülgen, kalp spazmı geçirdi. Hastaneye kaldırılan Bayülgen'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 16.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-16T11:21+0300
2022-06-16T11:21+0300
2022-06-16T11:23+0300
yaşam
okan bayülgen
oyuncu
türkiye
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Sanatçı Okan Bayülgen, rol aldığı "Amadeus" adlı tiyatro oyunu öncesi rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan Bayülgen'in kalp spazmı geçirdiği öğrenildi.Yapılan tetkiklerin ardından bir sağlık sorunu olmadığı aktarılan Bayülgen, evinde bir gün dinlendikten sonra yeniden çalışmaya başladı. Bayülgen, rahatsızlığıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.Bayülgen, ertelenen "Amadeus" oyunu için bu ay sonunda sahneye çıkacak.
https://tr.sputniknews.com/20220516/okan-bayulgen-z-kusagi-ozgurlukten-bahsediyor-ama-londrada-itaat-etmeye-hazir-1056410330.html
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okan bayülgen, oyuncu, türkiye
Okan Bayülgen, tiyatro oyunu öncesi kalp spazmı geçirdi
11:21 16.06.2022 (güncellendi: 11:23 16.06.2022) Abone ol
Okan Bayülgen, kalp spazmı geçirdi. Hastaneye kaldırılan Bayülgen'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Sanatçı Okan Bayülgen, rol aldığı "Amadeus" adlı tiyatro oyunu öncesi rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan Bayülgen'in kalp spazmı geçirdiği öğrenildi.
Yapılan tetkiklerin ardından bir sağlık sorunu olmadığı aktarılan Bayülgen, evinde bir gün dinlendikten sonra yeniden çalışmaya başladı. Bayülgen, rahatsızlığıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.
Bayülgen, ertelenen "Amadeus" oyunu için bu ay sonunda sahneye çıkacak.