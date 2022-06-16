https://tr.sputniknews.com/20220616/otomobilini-calmaya-calisan-hirsizi-forkliftle-havaya-kaldirarak-yakaladi-bu-oyunu-sen-istedin-1057502102.html

Otomobilini çalmaya çalışan hırsızı forkliftle havaya kaldırarak yakaladı: 'Bu oyunu sen istedin'

Otomobilini çalmaya çalışan hırsızı forkliftle havaya kaldırarak yakaladı: 'Bu oyunu sen istedin'

Avustralya'da bir adam, evine girip arabasını çalmaya çalışan hırsızı forkliftle otomobili havaya kaldırarak yakaladı. 16.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-16T14:22+0300

2022-06-16T14:22+0300

2022-06-16T14:23+0300

yaşam

avustralya

hırsızlık

nitelikli hırsızlık

forklift

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Queensland polisine göre olay Brisbane şehrinde yaşandı. Bir eve giren hırsız, duş alıp kıyafetlerini değiştirdikten sonra dışarıdaki otomobili çalmaya çalıştı. Evden ayrılmak üzereyken, evin sahibi Brendan Mills ve ailesiyle karşılaştı. Otomobilinin kapısını kapatarak evden ayrılmak üzere olan hırsızla karşı karşıya kalan adam, olayı şöyle anlattı:Evinde bir forklifte sahip olan Mills, hırsızı durdurabilmek için sıra dışı bir yolu tercih etti. "Tüm bunlar olup biterken ailem arkamda durup olanları izliyordu. Yani böyle bir durumda aptalca bir şey yapamazsınız. Vücudumda inanılmaz boyutta bir adrenalin dolaşıyordu, bir sürü fikir aklımdan geçti. Sonra dedim ki, 'Burada bir forkliftim var, neden olmasın?'" diyen adam, forkliftle otomobili havaya kaldırarak hırsızı durdurdu.Otomobil havada asılı halde dururken polis ekipleri olay yerine geldi. Polis ekiplerinin eşliğinde forkliftin indirilmesinin ardından kadın hırsız tutuklandı. Hırsız gelecek ay hırsızlık suçlamasıyla mahkeme huzuruna çıkarılacak.

avustralya

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avustralya, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, forklift