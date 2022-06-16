https://tr.sputniknews.com/20220616/rusya-turkiyenin-guvenlik-sorununu-suriyede-harekat-degil-samin-sinirdaki-kontrolu-cozer-1057506573.html
Rusya: Türkiye’nin güvenlik sorununu Suriye'de harekat değil Şam'ın sınırdaki kontrolü çözer
Rusya: Türkiye’nin güvenlik sorununu Suriye'de harekat değil Şam'ın sınırdaki kontrolü çözer
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Ankara’nın Suriye’nin kuzeyinde operasyon düzenlemesinin Türkiye’nin... 16.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-16T15:30+0300
2022-06-16T15:30+0300
2022-06-16T16:03+0300
dünya
rusya
suriye
askeri operasyon
aleksandr lavrentyev
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Rusya Devlet Başkanı’nın Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev, Kazakistan’ın başkenti Nursultan’da düzenlenen Suriye konulu Astana görüşmelerinin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye ile Suriye sınırında güvenlik sorununun giderilmesinin bir yolunun bulunabileceğini ve bu konuda çalışmaların sürdürülmesi gerektiğini belirtti.Lavrentyev, Türkiye’nin, Suriye’nin kuzeyinde yeni bir operasyon düzenlemesi olasılığına ilişkin, “Askeri operasyon düzenlemek şu an var olan sorunların hepsini çözmeyecek, her şeyden önce Türkiye’nin ulusal güvenlik sorununu tamamıyla çözmeyecek” değerlendirmesini yaptı.“Bu nedenle Türkiye’nin ulusal güvenlik sorunu, sadece Suriye hükümet güçlerinin sınırın kontrolünü tamamen ele geçirmesiyle çözülebilir” diyen Lavrentyev, “Ne yazık ki bugün gözlemlediğimiz durum bu değil, sınırda şu an büyük oranda Kürt savunma birimleri yer alıyor” ifadelerini kullandı.'Türkiye'yi harekat düzenlemekten vazgeçmeye çağırıyoruz'Türkiye'nin harekat kararını nihai olarak almadığını, bu nedenle Ankara'ya harekatı düzenlemekten vazgeçme çağrısı yaptıklarını ve yapmayı sürdürdüklerini anlatan Lavrentyev, "Olası harekatın silahlı çatışma da dahil bölgedeki durumun tırmanmasına yol açabileceğini Türk meslektaşlarımıza ilettik. Bu, Suriye'nin kuzeydoğusundaki sözde özerk yönetimin ayrılıkçı eğilimlerini de tetikleyebilir ki bu durum, Türkiye, Rusya, Irak ve İran'ın ilgi duymayacağı bir şeydir" dedi.'Kürtlerin Türkiye'yle diyalog kurması için temaslarımızı sürdürüyoruz'Rusya'nın Kürt temsilcilerin Türkiye'yle diyalog kurması için temaslarını sürdürdüğünü belirten Lavrentyev, fakat taraflar arasında henüz bir somut bir mutabakat olmadığını kaydetti.Rus yetkili, toprak bütünlüğü sağlanmış ve bölünmez Suriye'de yaşamaktan yana olan Kürtlerle birtakım çalışmalar yapma olasılığını bulunduğuna işaret ederek bu çalışmaların yapılmasının ve Kürt oluşumların Türkiye'ye ve Türk ordusuna yönelik hukuka aykırı eylemlerini sonlandırmasının olumlu olacağını düşündüklerini söyledi.
https://tr.sputniknews.com/20220616/astana-bildirisi-suriyede-ayrilikci-yonetimlere-karsi-is-birligi-devam-edecek-1057504191.html
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Rusya: Türkiye’nin güvenlik sorununu Suriye'de harekat değil Şam'ın sınırdaki kontrolü çözer
15:30 16.06.2022 (güncellendi: 16:03 16.06.2022) Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Ankara’nın Suriye’nin kuzeyinde operasyon düzenlemesinin Türkiye’nin güvenlik sorununu çözmeyeceğini, söz konusu sorunun sadece Suriye hükümetinin sınırda kontrol sağlamasıyla sona erebileceğini söyledi.
Rusya Devlet Başkanı’nın Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev, Kazakistan’ın başkenti Nursultan’da düzenlenen Suriye konulu Astana görüşmelerinin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye ile Suriye sınırında güvenlik sorununun giderilmesinin bir yolunun bulunabileceğini ve bu konuda çalışmaların sürdürülmesi gerektiğini belirtti.
Lavrentyev, Türkiye’nin, Suriye’nin kuzeyinde yeni bir operasyon düzenlemesi olasılığına ilişkin, “Askeri operasyon düzenlemek şu an var olan sorunların hepsini çözmeyecek, her şeyden önce Türkiye’nin ulusal güvenlik sorununu tamamıyla çözmeyecek” değerlendirmesini yaptı.
“Bu nedenle Türkiye’nin ulusal güvenlik sorunu, sadece Suriye hükümet güçlerinin sınırın kontrolünü tamamen ele geçirmesiyle çözülebilir” diyen Lavrentyev, “Ne yazık ki bugün gözlemlediğimiz durum bu değil, sınırda şu an büyük oranda Kürt savunma birimleri yer alıyor” ifadelerini kullandı.
'Türkiye'yi harekat düzenlemekten vazgeçmeye çağırıyoruz'
Türkiye'nin harekat kararını nihai olarak almadığını, bu nedenle Ankara'ya harekatı düzenlemekten vazgeçme çağrısı yaptıklarını ve yapmayı sürdürdüklerini anlatan Lavrentyev, "Olası harekatın silahlı çatışma da dahil bölgedeki durumun tırmanmasına yol açabileceğini Türk meslektaşlarımıza ilettik. Bu, Suriye'nin kuzeydoğusundaki sözde özerk yönetimin ayrılıkçı eğilimlerini de tetikleyebilir ki bu durum, Türkiye, Rusya, Irak ve İran'ın ilgi duymayacağı bir şeydir" dedi.
'Kürtlerin Türkiye'yle diyalog kurması için temaslarımızı sürdürüyoruz'
Rusya'nın Kürt temsilcilerin Türkiye'yle diyalog kurması için temaslarını sürdürdüğünü belirten Lavrentyev, fakat taraflar arasında henüz bir somut bir mutabakat olmadığını kaydetti.
Rus yetkili, toprak bütünlüğü sağlanmış ve bölünmez Suriye'de yaşamaktan yana olan Kürtlerle birtakım çalışmalar yapma olasılığını bulunduğuna işaret ederek bu çalışmaların yapılmasının ve Kürt oluşumların Türkiye'ye ve Türk ordusuna yönelik hukuka aykırı eylemlerini sonlandırmasının olumlu olacağını düşündüklerini söyledi.