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Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: HDPKK incinmesin diye ödünüz patlıyor
Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: HDPKK incinmesin diye ödünüz patlıyor
Süleyman Soylu 16.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-16T10:01+0300
2022-06-16T10:01+0300
politika
süleyman soylu
kemal kılıçdaroğlu
polis
saliha aydeniz
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün yaptığı açıklamada DBP Milletvekili Saliha Aydeniz'in Kadıköy'de Abdullah Öcalan'a tecrit uygulandığı iddiasıyla yapılmak istenen Gemlik Yürüyüşü'ne polis müdahalesi sırasında bir polise yumruk atmasını da değerlendirmişti. "Asla doğru bulmayız, doğru değil. Güvenlik güçlerine saldırmak doğru değil hele bunu bir milletvekilinin yapması asla doğru değil" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu'na İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter hesabından tepki gösterdi.Soylu şunları kaydetti: Kılıçdaroğlu, bebek katili teröristbaşı Apo’nun sözde tecridi için iğrenç sloganlarıyla yürüyen HDPKK vekillerine söz edemeyince, zevahiri kurtarmak için güya, Polise saldırıyı doğru bulmamış Samimiyetsizsiniz. HDPKK incinmesin diye ödünüz patlıyor. Allah ellerine fırsat vermesin.
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süleyman soylu, kemal kılıçdaroğlu, polis, saliha aydeniz

Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: HDPKK incinmesin diye ödünüz patlıyor

10:01 16.06.2022
© AAİçişleri Bakanı Süleyman Soylu (fotoğrafta), HAK-İŞ Konfederasyonu Başkanlar Kurulu Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu (fotoğrafta), HAK-İŞ Konfederasyonu Başkanlar Kurulu Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2022
© AA
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Süleyman Soylu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün yaptığı açıklamada DBP Milletvekili Saliha Aydeniz'in Kadıköy'de Abdullah Öcalan'a tecrit uygulandığı iddiasıyla yapılmak istenen Gemlik Yürüyüşü'ne polis müdahalesi sırasında bir polise yumruk atmasını da değerlendirmişti.
"Asla doğru bulmayız, doğru değil. Güvenlik güçlerine saldırmak doğru değil hele bunu bir milletvekilinin yapması asla doğru değil" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu'na İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter hesabından tepki gösterdi.
Soylu şunları kaydetti: Kılıçdaroğlu, bebek katili teröristbaşı Apo’nun sözde tecridi için iğrenç sloganlarıyla yürüyen HDPKK vekillerine söz edemeyince, zevahiri kurtarmak için güya, Polise saldırıyı doğru bulmamış Samimiyetsizsiniz. HDPKK incinmesin diye ödünüz patlıyor. Allah ellerine fırsat vermesin.
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