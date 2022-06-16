https://tr.sputniknews.com/20220616/tff-olaganustu-secimli-ve-olagan-mali-genel-kurulu-basladi-buyukeksinin-listesi-belli-oldu-1057493380.html

TFF Olağanüstü Seçimli ve Olağan Mali Genel Kurulu başladı: Büyükekşi'nin listesi belli oldu

TFF Olağanüstü Seçimli ve Olağan Mali Genel Kurulu başladı: Büyükekşi'nin listesi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağanüstü Seçimli ve Olağan Mali Genel Kurulu Ankara’da başladı. 8 adayın yeterli imzayı toplayamaması nedeniyle Mehmet... 16.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-16T11:52+0300

2022-06-16T11:52+0300

2022-06-16T11:54+0300

spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

seçim

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağanüstü Seçimli ve Olağan Mali Genel Kurulu 307 delegeden 219’unun katılımı ile başladı.Divan başkanlığına Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak seçildi. Genel Kurul'a TFF Başkanı Servet Yardımcı, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, eski TFF başkanı Nihat Özdemir, Spor Toto Süper Lig ve 1. lig, 2. lig ve 3. lig başkanlarının birçoğu katılırken, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ise toplantıya katılım göstermedi. Genel Kurulun açılışında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun mesajı okundu.Mehmet Büyükeşi'nin listesi belli olduTürkiye Futbol Federasyonu Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi’nin yönetim kurulu aday listesi belli oldu. Eski yönetimden Hamit Altıntop, Ali Düşmez ve Alkın Kalkavan, yeni listede de yer alırken tarihte ilk kez kadın yönetici de TFF yönetimine yazıldı. Büyükekşi’nin listesinde şu isimler yer aldı:Alkın KalkavanMurat AksuHamit AltıntopYusuf GünayAli DüşmezTalat PapatyaVolkan Canİbrahim BurkayNüket Ezberciİdil SürerMüslüm ÖzmenYalçın OrhanDursun Özbek: Büyükekşi'nin başarılı olacağına inanıyorumTFF Genel Kurulu'na katılan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, kulübün seçim döneminden söz ederek, "Galatasaray'ın birikmiş problemleri var. Buna odaklanarak seçime hazırlandık. Genel kurul üyelerimize ve taraftarlarımıza anlattık. Onlar da teveccüh ederek bizi seçti. Artık görev bizde. Biz de gerekeni yapacağız. Transferler üzerinde çalışıyoruz. Önünüzdeki günlerde açıklayacağız. Taraftarın da memnun olacağı bir takım kuracağız" dedi.TFF seçimlerinde bir yıllığına yeni bir yönetim olacağını söyleyen Özbek, "Mehmet Büyükekşi de Türk futbolu ve iş dünyası için çok önemli birisi. Kendi kurmuş olduğu yönetim de çok kuvvetli. Kendisiyle Kulüpler Birliği Vakfı'nda Türk futboluyla ilgili bazı problemleri tartıştık. Olaylara yaklaşımı şeffaflığı öne çıkıyor. Başarılı olacağına inanıyorum. Başarılı olması için de bütün kulüplerin destek olup arkasında durması gerekiyor. Geçen gün yapılan toplantıda ortaya çıkan büyük bir destek var. Çalışma sürecinde de bu desteği göreceğini düşünüyorum. Ben iyi geçeceğini düşünüyorum. Mehmet Bey de içimizden gelen birisi, dolayısıyla problemlere çok yakın, son derece telaşsız bir yöntem sergileyecek. İyi bir yıl olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

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türkiye futbol federasyonu (tff), seçim