TFF Olağanüstü Seçimli ve Olağan Mali Genel Kurulu başladı: Büyükekşi'nin listesi belli oldu
11:52 16.06.2022 (güncellendi: 11:54 16.06.2022)
© AATürkiye Futbol Federasyonu, bina
© AA
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağanüstü Seçimli ve Olağan Mali Genel Kurulu Ankara’da başladı. 8 adayın yeterli imzayı toplayamaması nedeniyle Mehmet Büyükekşi'nin tek aday olarak başkanlık seçimine gireceği açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağanüstü Seçimli ve Olağan Mali Genel Kurulu 307 delegeden 219’unun katılımı ile başladı.
Divan başkanlığına Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak seçildi. Genel Kurul'a TFF Başkanı Servet Yardımcı, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, eski TFF başkanı Nihat Özdemir, Spor Toto Süper Lig ve 1. lig, 2. lig ve 3. lig başkanlarının birçoğu katılırken, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ise toplantıya katılım göstermedi. Genel Kurulun açılışında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun mesajı okundu.
Mehmet Büyükeşi'nin listesi belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi’nin yönetim kurulu aday listesi belli oldu. Eski yönetimden Hamit Altıntop, Ali Düşmez ve Alkın Kalkavan, yeni listede de yer alırken tarihte ilk kez kadın yönetici de TFF yönetimine yazıldı. Büyükekşi’nin listesinde şu isimler yer aldı:
Alkın Kalkavan
Murat Aksu
Hamit Altıntop
Yusuf Günay
Ali Düşmez
Talat Papatya
Volkan Can
İbrahim Burkay
Nüket Ezberci
İdil Sürer
Müslüm Özmen
Yalçın Orhan
Murat Aksu
Hamit Altıntop
Yusuf Günay
Ali Düşmez
Talat Papatya
Volkan Can
İbrahim Burkay
Nüket Ezberci
İdil Sürer
Müslüm Özmen
Yalçın Orhan
Dursun Özbek: Büyükekşi'nin başarılı olacağına inanıyorum
TFF Genel Kurulu'na katılan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, kulübün seçim döneminden söz ederek, "Galatasaray'ın birikmiş problemleri var. Buna odaklanarak seçime hazırlandık. Genel kurul üyelerimize ve taraftarlarımıza anlattık. Onlar da teveccüh ederek bizi seçti. Artık görev bizde. Biz de gerekeni yapacağız. Transferler üzerinde çalışıyoruz. Önünüzdeki günlerde açıklayacağız. Taraftarın da memnun olacağı bir takım kuracağız" dedi.
TFF seçimlerinde bir yıllığına yeni bir yönetim olacağını söyleyen Özbek, "Mehmet Büyükekşi de Türk futbolu ve iş dünyası için çok önemli birisi. Kendi kurmuş olduğu yönetim de çok kuvvetli. Kendisiyle Kulüpler Birliği Vakfı'nda Türk futboluyla ilgili bazı problemleri tartıştık. Olaylara yaklaşımı şeffaflığı öne çıkıyor. Başarılı olacağına inanıyorum. Başarılı olması için de bütün kulüplerin destek olup arkasında durması gerekiyor. Geçen gün yapılan toplantıda ortaya çıkan büyük bir destek var. Çalışma sürecinde de bu desteği göreceğini düşünüyorum. Ben iyi geçeceğini düşünüyorum. Mehmet Bey de içimizden gelen birisi, dolayısıyla problemlere çok yakın, son derece telaşsız bir yöntem sergileyecek. İyi bir yıl olacağını düşünüyorum" diye konuştu.
TFF seçimlerinde bir yıllığına yeni bir yönetim olacağını söyleyen Özbek, "Mehmet Büyükekşi de Türk futbolu ve iş dünyası için çok önemli birisi. Kendi kurmuş olduğu yönetim de çok kuvvetli. Kendisiyle Kulüpler Birliği Vakfı'nda Türk futboluyla ilgili bazı problemleri tartıştık. Olaylara yaklaşımı şeffaflığı öne çıkıyor. Başarılı olacağına inanıyorum. Başarılı olması için de bütün kulüplerin destek olup arkasında durması gerekiyor. Geçen gün yapılan toplantıda ortaya çıkan büyük bir destek var. Çalışma sürecinde de bu desteği göreceğini düşünüyorum. Ben iyi geçeceğini düşünüyorum. Mehmet Bey de içimizden gelen birisi, dolayısıyla problemlere çok yakın, son derece telaşsız bir yöntem sergileyecek. İyi bir yıl olacağını düşünüyorum" diye konuştu.