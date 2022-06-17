https://tr.sputniknews.com/20220617/afpye-konusan-turk-yetkili-suudi-veliaht-prensi-selman-turkiyeye-geliyor-1057538512.html

AFP'ye konuşan Türk yetkili: Suudi Veliaht Prensi Selman, Türkiye'ye geliyor

AFP'ye konuşan Türk yetkili: Suudi Veliaht Prensi Selman, Türkiye'ye geliyor

AFP'ye konuşan üst düzey bir Türk yetkili, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın 22 Haziran'da Türkiye'yi ziyaret edeceğini söyledi. 17.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-17T10:20+0300

2022-06-17T10:20+0300

2022-06-17T10:32+0300

suudi arabistan

muhammed bin selman

cemal kaşıkçı

recep tayyip erdoğan

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Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2018'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesi sonrası gerilen ilişkilerde son dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da ülkeyi ziyaretiyle olumlu bir hava eserken, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın da Türkiye'ye geleceği açıklandı.AFP ajansına konuşan üst düzey bir yetkili, ziyaretin 22 Haziran'da gerçekleşeceğini söyledi. Gerçekleşirse bu ziyaret, Kaşıkçı suikastinden bu yana bir ilk niteliği taşıyacak.

https://tr.sputniknews.com/20220614/abd-baskani-biden-gelecek-ay-israil-bati-seria-ve-suudi-arabistani-ziyaret-edecek-1057409380.html

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suudi arabistan, muhammed bin selman, cemal kaşıkçı, recep tayyip erdoğan