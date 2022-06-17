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https://tr.sputniknews.com/20220617/afpye-konusan-turk-yetkili-suudi-veliaht-prensi-selman-turkiyeye-geliyor-1057538512.html
AFP'ye konuşan Türk yetkili: Suudi Veliaht Prensi Selman, Türkiye'ye geliyor
AFP'ye konuşan Türk yetkili: Suudi Veliaht Prensi Selman, Türkiye'ye geliyor
AFP'ye konuşan üst düzey bir Türk yetkili, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın 22 Haziran'da Türkiye'yi ziyaret edeceğini söyledi. 17.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-17T10:20+0300
2022-06-17T10:32+0300
suudi arabistan
muhammed bin selman
cemal kaşıkçı
recep tayyip erdoğan
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Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2018'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesi sonrası gerilen ilişkilerde son dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da ülkeyi ziyaretiyle olumlu bir hava eserken, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın da Türkiye'ye geleceği açıklandı.AFP ajansına konuşan üst düzey bir yetkili, ziyaretin 22 Haziran'da gerçekleşeceğini söyledi. Gerçekleşirse bu ziyaret, Kaşıkçı suikastinden bu yana bir ilk niteliği taşıyacak.
https://tr.sputniknews.com/20220614/abd-baskani-biden-gelecek-ay-israil-bati-seria-ve-suudi-arabistani-ziyaret-edecek-1057409380.html
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suudi arabistan, muhammed bin selman, cemal kaşıkçı, recep tayyip erdoğan

AFP'ye konuşan Türk yetkili: Suudi Veliaht Prensi Selman, Türkiye'ye geliyor

10:20 17.06.2022 (güncellendi: 10:32 17.06.2022)
© AFP 2022 / BANDAR AL-JALOUDMuhammed bin Selman
Muhammed bin Selman - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2022
© AFP 2022 / BANDAR AL-JALOUD
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AFP'ye konuşan üst düzey bir Türk yetkili, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın 22 Haziran'da Türkiye'yi ziyaret edeceğini söyledi.
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2018'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesi sonrası gerilen ilişkilerde son dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da ülkeyi ziyaretiyle olumlu bir hava eserken, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın da Türkiye'ye geleceği açıklandı.
AFP ajansına konuşan üst düzey bir yetkili, ziyaretin 22 Haziran'da gerçekleşeceğini söyledi.
Gerçekleşirse bu ziyaret, Kaşıkçı suikastinden bu yana bir ilk niteliği taşıyacak.
ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2022
DÜNYA
ABD Başkanı Biden, gelecek ay İsrail, Batı Şeria ve Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek
14 Haziran , 16:19
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