https://tr.sputniknews.com/20220617/britanyada-devlet-arsivindeki-defterden-18inci-yuzyila-ait-hamam-bocegi-cikti-1057528241.html

Britanya’da devlet arşivindeki defterden 18’inci yüzyıldan kalma hamam böceği çıktı

Britanya’da devlet arşivindeki defterden 18’inci yüzyıldan kalma hamam böceği çıktı

Bir Fransız köle ticareti gemisinin defterinin arasından 18. yüzyıldan kalma bir hamam böceği bulundu. 'Peri' adı verilen böceğin defter kapandığında meydana... 17.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-17T00:05+0300

2022-06-17T00:05+0300

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hamam böceği

yaşam

britanya

mumya

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Britanya’da Ulusal Arşiv uzmanı Oliver Finnegan, 1652 ile 1817 yılları arasındaki bazı belgelerin dijital arşive aktarılma projesi sırasında açtığı bir defterin arasında görüntüsü hiç bozulmamış bir hamamböceği buldu.Hamam böceğinin 200 yıldan uzun bir süre sonra ilk kez açılan defterin arasında mumyalaşmış halde olduğu anlaşıldı. Böceği bulan arşiv uzmanı Finnegan, “Kitabı açtım ve bu büyük böceği gördüm Resimlerde göründüğünden daha büyüktü. Bu gemilerin belgeleri muhtemelen 18’inci yüzyılın ortalarından bu yana hiç açılmamış” dedi. Finnegan, 'daha önce böyle bir şey görmediğini' de belirtti.Entomologlar böceğin 'gemi hamam böceği' olarak da bilindiğini, ‘Periplaneta Americana’ türü olduğunu belirtti. Hamam böceğine ‘Periplaneta Americana' kısaltması olarak 'Peri' adı verildi.Hamamböceği, Britanya Ulusal Arşivi’nin bir parçası olarak erişime açık bulunuyor.

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hamam böceği, britanya, mumya