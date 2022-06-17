https://tr.sputniknews.com/20220617/cekilen-paranin-5-katini-odeyen-atm-hindistanda-izdihama-neden-oldu-1057553155.html

Çekilmek istenen paranın 5 katını veren ATM, Hindistan'da izdihama neden oldu

Çekilmek istenen paranın 5 katını veren ATM, Hindistan'da izdihama neden oldu

Hindistan'daki bir ATM, çekilmek istenen paranın 5 katı miktarda ödeme yapınca, çok sayıda insan ATM'ye akın etti. 17.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-17T14:57+0300

2022-06-17T14:57+0300

2022-06-17T15:05+0300

yaşam

hindistan

atm

bankamatik

teknik arıza

rupi

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Hindistan'ın Maharashtra vilayetindeki Nagpur şehrinde bir adam, ATM'den 500 Hint rupisi çekmek istedi. Ancak ATM, işlem sonunda adama 2 bin 500 rupi ödeme yaptı. Olayın çevrede duyulması üzerine çok sayıda kişi çekilen miktarın 5 katı ödeme yapan ATM'den para çekmek için bölgeye akın etti. Çok sayıda kişi bankamatikten fazla meblağlarda para çekerken, durum ancak bir müşterinin olayı yerel polise bildirmesiyle kontrol altına alınabildi. NDTV'nin haberine göre olay yerine intikal eden polis önce ATM'yi kapattı, ardından banka yetkililerine haber verdi.Bankanın konuya dair açıklamasında, ATM'nin teknik bir arıza nedeniyle fazla para verdiği belirtildi. Banka yetkilisi, "500 rupilik banknotlar yanlışlıkla ATM'deki 100 rupilik banknot tepsisine yerleştirilmiş" dedi.Konuya dair soruşturma başlatıldı. Daha önce de ABD'nin Florida eyaletinde ATM'den 20 dolar çekmek isteyen Julia Yonkowski isimli bir kadın, geriye kalan bakiyesinin bir anda 999 milyon 985 bin 855 dolar olduğunu fark etmişti. Olaya neyin sebep olduğu bulunamamıştı.

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hindistan, atm, bankamatik, teknik arıza, rupi