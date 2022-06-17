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Çekilmek istenen paranın 5 katını veren ATM, Hindistan'da izdihama neden oldu
Çekilmek istenen paranın 5 katını veren ATM, Hindistan'da izdihama neden oldu
Hindistan'daki bir ATM, çekilmek istenen paranın 5 katı miktarda ödeme yapınca, çok sayıda insan ATM'ye akın etti. 17.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-17T14:57+0300
2022-06-17T15:05+0300
yaşam
hindistan
atm
bankamatik
teknik arıza
rupi
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Hindistan'ın Maharashtra vilayetindeki Nagpur şehrinde bir adam, ATM'den 500 Hint rupisi çekmek istedi. Ancak ATM, işlem sonunda adama 2 bin 500 rupi ödeme yaptı. Olayın çevrede duyulması üzerine çok sayıda kişi çekilen miktarın 5 katı ödeme yapan ATM'den para çekmek için bölgeye akın etti. Çok sayıda kişi bankamatikten fazla meblağlarda para çekerken, durum ancak bir müşterinin olayı yerel polise bildirmesiyle kontrol altına alınabildi. NDTV'nin haberine göre olay yerine intikal eden polis önce ATM'yi kapattı, ardından banka yetkililerine haber verdi.Bankanın konuya dair açıklamasında, ATM'nin teknik bir arıza nedeniyle fazla para verdiği belirtildi. Banka yetkilisi, "500 rupilik banknotlar yanlışlıkla ATM'deki 100 rupilik banknot tepsisine yerleştirilmiş" dedi.Konuya dair soruşturma başlatıldı. Daha önce de ABD'nin Florida eyaletinde ATM'den 20 dolar çekmek isteyen Julia Yonkowski isimli bir kadın, geriye kalan bakiyesinin bir anda 999 milyon 985 bin 855 dolar olduğunu fark etmişti. Olaya neyin sebep olduğu bulunamamıştı.
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hindistan, atm, bankamatik, teknik arıza, rupi

Çekilmek istenen paranın 5 katını veren ATM, Hindistan'da izdihama neden oldu

14:57 17.06.2022 (güncellendi: 15:05 17.06.2022)
© AFP 2022 / DIBYANGSHU SARKARHindistan rupi
Hindistan rupi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2022
© AFP 2022 / DIBYANGSHU SARKAR
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Hindistan'daki bir ATM, çekilmek istenen paranın 5 katı miktarda ödeme yapınca, çok sayıda insan ATM'ye akın etti.
Hindistan'ın Maharashtra vilayetindeki Nagpur şehrinde bir adam, ATM'den 500 Hint rupisi çekmek istedi. Ancak ATM, işlem sonunda adama 2 bin 500 rupi ödeme yaptı.
Olayın çevrede duyulması üzerine çok sayıda kişi çekilen miktarın 5 katı ödeme yapan ATM'den para çekmek için bölgeye akın etti. Çok sayıda kişi bankamatikten fazla meblağlarda para çekerken, durum ancak bir müşterinin olayı yerel polise bildirmesiyle kontrol altına alınabildi.
NDTV'nin haberine göre olay yerine intikal eden polis önce ATM'yi kapattı, ardından banka yetkililerine haber verdi.
Bankanın konuya dair açıklamasında, ATM'nin teknik bir arıza nedeniyle fazla para verdiği belirtildi. Banka yetkilisi, "500 rupilik banknotlar yanlışlıkla ATM'deki 100 rupilik banknot tepsisine yerleştirilmiş" dedi.
Konuya dair soruşturma başlatıldı.
Daha önce de ABD'nin Florida eyaletinde ATM'den 20 dolar çekmek isteyen Julia Yonkowski isimli bir kadın, geriye kalan bakiyesinin bir anda 999 milyon 985 bin 855 dolar olduğunu fark etmişti. Olaya neyin sebep olduğu bulunamamıştı.
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