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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan bundan sonra başının çaresine baksın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan bundan sonra başının çaresine baksın
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'la yaşanan gerilimle ilgili, "Yunanistan bundan sonra başının çaresine baksın" dedi. 17.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-17T13:55+0300
2022-06-17T14:05+0300
politika
recep tayyip erdoğan
türkiye
yunanistan
veliaht prens muhammed bin selman
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İstanbul’da Hz Ali Camii’ndeki cuma namazının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliahtı Prens Selman'ın Çarşamba günü Türkiye'ye geleceğini söyledi.Ziyaretin detaylarıyla ilgili Cumhurbaşkanı şunları aktardı:'Yunanistan başının çaresine baksın'Yunanistan'la Adalar üzerinden yaşanan gerginliğe ilişkin olarak konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dürüst siyasetçi karşımda olmadıkça bunlarla görüşmeyeceğimi, Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı yapmayacağız dedik. Yunanistan bundan sonra başının çaresine baksın" dedi.İklim zirvesiİklim Zirvesiyle ilgili de konuşan Erdoğan, "Sayın Biden'ın da daveti üzerine liderler olarak bunu yapacağız. 3'er dakikalık tebliğlerimiz olacak. İklim ve çevre konularında neler düşündüğümüzü bu görüşmede anlatacağız" ifadelerini kullandı.
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recep tayyip erdoğan, türkiye, yunanistan, veliaht prens muhammed bin selman

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan bundan sonra başının çaresine baksın

13:55 17.06.2022 (güncellendi: 14:05 17.06.2022)
© AARecep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'la yaşanan gerilimle ilgili, "Yunanistan bundan sonra başının çaresine baksın" dedi.
İstanbul’da Hz Ali Camii’ndeki cuma namazının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliahtı Prens Selman'ın Çarşamba günü Türkiye'ye geleceğini söyledi.
Ziyaretin detaylarıyla ilgili Cumhurbaşkanı şunları aktardı:
"Çarşamba günü veliaht prens bu ziyareti gerçekleştiriyor. Ankara'da külliyede kendilerini konuk edeceğiz. İkili, heyetler arası görüşmeler yapacağız. Bundan sonraki sürece ilişkin Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerini çok daha yüksek seviyelere nerelere taşıyabiliriz, bunları değerlendireceğiz. Bu bir resmi ziyarettir. Bu resmi ziyaretle biz de resmi kabulümüzü yapacağız"

'Yunanistan başının çaresine baksın'

Yunanistan'la Adalar üzerinden yaşanan gerginliğe ilişkin olarak konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dürüst siyasetçi karşımda olmadıkça bunlarla görüşmeyeceğimi, Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı yapmayacağız dedik. Yunanistan bundan sonra başının çaresine baksın" dedi.

İklim zirvesi

İklim Zirvesiyle ilgili de konuşan Erdoğan, "Sayın Biden'ın da daveti üzerine liderler olarak bunu yapacağız. 3'er dakikalık tebliğlerimiz olacak. İklim ve çevre konularında neler düşündüğümüzü bu görüşmede anlatacağız" ifadelerini kullandı.
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