https://tr.sputniknews.com/20220617/cumhurbaskani-erdogan-yunanistan-bundan-sonra-basinin-caresine-baksin-1057549913.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan bundan sonra başının çaresine baksın

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan bundan sonra başının çaresine baksın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'la yaşanan gerilimle ilgili, "Yunanistan bundan sonra başının çaresine baksın" dedi. 17.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-17T13:55+0300

2022-06-17T13:55+0300

2022-06-17T14:05+0300

politika

recep tayyip erdoğan

türkiye

yunanistan

veliaht prens muhammed bin selman

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İstanbul’da Hz Ali Camii’ndeki cuma namazının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliahtı Prens Selman'ın Çarşamba günü Türkiye'ye geleceğini söyledi.Ziyaretin detaylarıyla ilgili Cumhurbaşkanı şunları aktardı:'Yunanistan başının çaresine baksın'Yunanistan'la Adalar üzerinden yaşanan gerginliğe ilişkin olarak konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dürüst siyasetçi karşımda olmadıkça bunlarla görüşmeyeceğimi, Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı yapmayacağız dedik. Yunanistan bundan sonra başının çaresine baksın" dedi.İklim zirvesiİklim Zirvesiyle ilgili de konuşan Erdoğan, "Sayın Biden'ın da daveti üzerine liderler olarak bunu yapacağız. 3'er dakikalık tebliğlerimiz olacak. İklim ve çevre konularında neler düşündüğümüzü bu görüşmede anlatacağız" ifadelerini kullandı.

yunanistan

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recep tayyip erdoğan, türkiye, yunanistan, veliaht prens muhammed bin selman