https://tr.sputniknews.com/20220617/disisleri-bakanligindan-sadat-sorusuna-yanit-1057548099.html

Dışişleri Bakanlığı'ndan SADAT sorusuna yanıt

Dışişleri Bakanlığı'ndan SADAT sorusuna yanıt

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Dışişleri Bakanlığı’na SADAT’ın yurt dışında yürüttüğü faaliyetlerle ilgili yazılı soru önergesi gönderdi. Soru önergesine... 17.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-17T13:38+0300

2022-06-17T13:38+0300

2022-06-17T13:40+0300

türkiye

sadat a.ş

tbmm

soru önergesi

tbmm başkanlığı

gürsel erol

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

dışişleri

dışişleri bakanı

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Amaçlarını “Uluslararası alanda Silahlı Kuvvetlerin ve İç Güvenlik Güçlerinin organizasyonu amacıyla, stratejik danışmanlık, özel savunma ve güvenlik eğitimleri ile donatım alanlarında hizmet vermek” olarak tanıtan SADAT’ın yurt dışındaki faaliyetleri CHP’li Gürsel Erol tarafından Dışişleri Bakanlığı’na soruldu.‘SADAT hangi ülkelerde eğitim veriyor?’CHP Elazığ Milletvekili Erol tarafından bakanlığı verilen yazılı soru önergesinde “SADAT A.Ş.'nin yurt dışında yürüttüğü faaliyetler nelerdir? SADAT A.Ş'ye faaliyetlerini yurtdışında yürütmeleri konusunda bakanlığımızca dost müttefik ülkelere ya da başka ülkelere sunmak üzere "Sözlü Referans" oldunuz mu? Ya da 'Referans Mektubu' verdiniz mi? SADAT A.Ş.'nin faaliyeti kapsamında yer alan Özel Harp Eğitimleri'nin yürütmüş ve yürütmekte olduğu ülkeler bakanlığımızın bilgisi dahlinde midir? Bu ülkeler nerelerdir? Faaliyet kapsamı nedir? SADAT A.Ş.'nin yurtd ışında eğitim kampları var mıdır? Bu şirketin yurtdışında eğitim kampı açabilmesi için Bakanlığınızca herhangi bir ülke nezdinde diplomatik girişimde bulunulmuş mudur?” sorularına yanıt istendi.Bakanlık'tan tek cümlelik cevapCHP’li vekilin soru önergesine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun imzası ile verilen cevapta “Konu Bakanlığımızın görev alanına girmemektedir” ifadelerine yer verildi.

https://tr.sputniknews.com/20220614/chpden-sadata-suc-duyurusu-1057389835.html

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