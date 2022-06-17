https://tr.sputniknews.com/20220617/disk-genel-baskani-arzu-cerkezoglu-asgari-ucret-yilda-dort-kez-belirlenmeli-1057575600.html

DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu: Asgari ücret yılda dört kez belirlenmeli

DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu: Asgari ücret yılda dört kez belirlenmeli

DİSK Başkanı Dr. Arzu Çerkezoğlu, asgari ücretlinin ilk beş aydaki kaybının 5 bin lirayı aştığını belirtti. Asgari ücret tespit komisyonunun toplanması için... 17.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-17T23:54+0300

2022-06-17T23:54+0300

2022-06-17T23:55+0300

türkiye

arzu çerkezoğlu

disk

enflasyon

ali asgar şahbazi

asgari ücret

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Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Başkanı Dr. Arzu Çerkezoğlu, Bloombergh HT yayınında enflasyon ve asgari ücrete ilişkin açıklamada bulundu.Artan enflasyon karşısında asgari ücretin hızla erdiğini dile getiren Çerkezoğlu, asgari ücrette enflasyon kaybının giderildiği bir artışın olması gerektiğini dile getirdi.'2022’nin ilk beş ayında asgari ücretlinin alım gücü kaybı 5 bin lirayı aştı' Çerkezoğlu, asgari ücret komisyonunun yeniden toplanması için yasal hiç bir engel olmadığını belirterek, "Asgari ücretlinin gıda enflasyonu yüzde 120-135 arasında. 2022’nin ilk beş ayında asgari ücretlinin alım gücü kaybı 5 bin lirayı aştı. Asgari ücrete yılda dört kez zam yapılmalı" ifadelerini kullandı.'Asgari ücretin artırılması şart'Türkiye'nin gündeminde asgari ücret tartışmasının olduğunu belirten Çerkezoğlu, asgari ücrete Aralık'ta yüzde 51'lik artış yapıldığını hatırlattıktan sonra, "Ancak, artan enflasyon karşısında asgari ücretlinin alım gücünde yıl başından beri yaşanan kayıp 5 bin lirayı aştı. Asgari ücretle ilgili düzenlemenin yapılması somut bir ihtiyaç. Asgari ücretin artırılması şart" diye konuştu.'Büyümeden payını alsın'Asgari ücret tespit komisyonunun hemen toplanmasını istediklerini dile getiren Çerkezoğlu, büyümeden payını alan bir asgari ücret verilmesini talep ettiklerini dile getirdi.Asgari ücretteki SGK prim desteğinin işçiye de verilmesi gerektiğini vurgulayan Çerkezoğlu, "Aynı zamanda vergi adaletine de ihtiyaç var. Gelirde, vergide adalet olmalı" dedi.Çerkezoğlu, asgari ücretin, altına imza atılan sözleşmelerin aksine bir işçinin tek başına geçimini sağlayacak şekilde hesaplandığını, oysa asgari ücretin işçinin ailesi ile birlikte geçinebileceği bir ücret olması gerektiğinin de altını çizdi.

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arzu çerkezoğlu, disk, enflasyon, ali asgar şahbazi, asgari ücret