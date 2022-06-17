https://tr.sputniknews.com/20220617/elon-musk-ilk-defa-twitter-calisanlariyla-cevrim-ici-toplanti-gerceklestirdi-1057528382.html

Elon Musk, ilk defa Twitter çalışanlarıyla çevrim içi toplantı gerçekleştirdi

Elon Musk, ilk defa Twitter çalışanlarıyla çevrim içi toplantı gerçekleştirdi

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, talibi olduğu Twitter'ın çalışanlarıyla ilk defa sanal ortamda bir araya gelerek soruları cevapladı. Musk... 17.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-17T00:03+0300

2022-06-17T00:03+0300

2022-06-17T00:33+0300

dünya

elon musk

twitter

the new york times (nyt)

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Twitter'ı 44 milyar dolara satın almak için teklif veren, daha sonra da anlaşmayı askıya alan ABD'li milyarder Elon Musk, Twitter'ın çalışanlarıyla çevrim içi olarak bir araya geldi.Musk, New Yor Times'ın tanıklık ettiği çevrim içi toplantıda, Twitter çalışanları ile ilk kez toplantı yaparak kendine yöneltilen soruları cevaplarken, "Twitter'ın gerçekliğin doğasını daha iyi anladığımız, uzun ömürlü bir medeniyete katkıda bulunmasını istiyorum" dedi.ABD'li iş insanı Musk, Twitter'ın Baş Pazarlama Sorumlusu Leslie Berland tarafından yönetilen sohbette, sosyal medya platformunun üye sayısını, mevcut sayısının yaklaşık 4 katı olan 1 milyarın üzerine çıkarmak istediğine değindi.Şirketin 8 bin civarındaki çalışanına açık olan görüşmede, "Twitter'in sahibi olacakmış gibi davranan" Musk, ifade özgürlüğü, işten çıkarma koşulları ve şirketle ilgili planları hakkındaki soruları yanıtladı.Dünyanın en zengin iş insanları arasında bulunan Musk, sosyal medya platformuyla daha önce vardığı ön anlaşmayı tamamlayıp tamamlamayacağı konusuna değinmezken, Twitter'a hizmet için büyük planları olduğundan bahsetti.Twitter'da 98 milyondan fazla takipçisi olan Musk, uzun zamandır şirketin potansiyelinin yeterince kullanılmadığına inandığını söyledi.TikTok ve WeChat örnekleriPlatformun kullanıcı tabanını nasıl büyütebileceği ve üye sayısının nasıl artırabileceği sorusuna da yanıt veren Musk, uygulamanın daha fazla 'olanak' sağlaması gerektiğini ve 'İnsanların çok eğlenip bilgilendirildiğinden' emin olunması gerektiğini anlattı.Toplantıya telefon kamerasıyla 10 dakika geç katılan Musk, WeChat'a Çin dışında eşdeğer bir uygulamanın bulunmadığını belirterek, "Temelde Çin'de WeChat'te yaşıyorsunuz. Bunu Twitter ile yeniden yaratabilirsek, büyük bir başarı elde ederiz" dedi.‘Twitter, daha güçlü ve uzun ömürlü bir uygarlığa katkıda bulunmalı’Kısa video paylaşım uygulaması TikTok'un algoritmasını ‘sıkıcı değil’ diyerek öven Musk, “Twitter'ı aynı şekilde ilginç hale getirebiliriz" ifadesini kullandı."Bence Twitter, insanları ciddi sorunlar hakkında bilgilendirme konusunda çok daha iyi olabilir" diyen Musk, şirketin "gerçeğin doğasını daha iyi anlayabileceğimiz daha güçlü ve uzun ömürlü bir uygarlığa katkıda bulunması" gerektiğini söyledi. Twitter'ın Musk'a satılma süreciİş insanı Elon Musk, 13 Mayıs'ta sosyal medya şirketi Twitter'ı yaklaşık 44 milyar dolara satın alma anlaşmasının "spam ve sahte hesapların toplam kullanıcıların yüzde 5'inden azını oluşturduğu hesaplamasına dair beklenen detaylar nedeniyle" geçici olarak askıya alındığını duyurmuştu.Daha önce Twitter'da yüzde 9,2'lik hisse satın alan Musk, 14 Nisan'da SEC'e yaptığı bildirimde, Twitter'ın tamamı için hisse başına 54,2 dolarlık teklifte bulunmuştu.Twitter'dan 25 Nisan'da yapılan açıklamada, şirketin hisse başına 54,2 dolara Musk'a satılmasına yönelik anlaşmanın sağlandığı bildirilmişti.Musk, Twitter'ı satın almaktan vazgeçmesi durumunda, daha önce varılan anlaşma gereği 1 milyar dolar ödemek zorunda kalacak.

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elon musk, twitter , the new york times (nyt)