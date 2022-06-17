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Elon Musk'ı 'dikkat dağıtıcı, utanç kaynağı' olarak nitelendiren SpaceX çalışanları kovuldu
Elon Musk'ı 'dikkat dağıtıcı, utanç kaynağı' olarak nitelendiren SpaceX çalışanları kovuldu
ABD merkezli uzay ve havacılık şirketi SpaceX'in bir grup çalışanı, şirketin kurucusu Elon Musk'ın sosyal medya mesajlarını 'dikkat dağıtıcı, utanç kaynağı'... 17.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-17T18:08+0300
2022-06-17T18:09+0300
yaşam
elon musk
spacex
gwynne shotwell
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SpaceX'in Başkanı ve Operasyon Müdürü Gwynne Shotwell, şirketin kurucu CEO'su Elon Musk hakkında eleştirilerin yer aldığı bir mektupla ilişkili olan bir grup çalışanın işine son verildiğini açıkladı.Shotwell, söz konusu mektubun diğer çalışanları 'rahatsız, korkutulmuş ve zorbalığa uğramış hissettirdiğini' söyledi.ABD basınının dün elde ettiği mektupta çalışanlar, Elon Musk'ın sosyal medyada paylaştığı mesajların çalışanlar için 'sık sık dikkat dağıtan ve utandıran bir kaynak' haline geldiğini belirtmişti. 'Başarmamız gereken çok iş var, sınırını aşan bir aktivizme ihtiyacımız yok'Mektubun çalışanlar arasında yayılması ve medyaya yansıması üzerine SpaceX şirket yönetimi harekete geçti. Şirketin Başkanı Shotwell, şu ifadeleri kullandı:Kaç çalışanın işinden olduğu bilinmiyor. Konuya dair SpaceX sözcülerine yöneltilen sorular da yanıtsız kaldı.Mektup, Elon Musk'a yönelik cinsel taciz suçlamalarının ardından geldi. Dün Musk, satın alma işlemlerinin sürdüğü Twitter'daki çalışanlarla ilk kez bir video konferansa katılmış ve sorularını yanıtlamıştı.Mayıs ayında Insider gazetesi, bir uçuş görevlisinin iddialarını yayınlamış, Musk'ın 2016'da Londra'ya yaptığı bir uçuş sırasında uçuş görevlisine cinsel içerikli masaj teklif ettiği iddia edilmişti. Uçuş görevlisi, Musk'ın kendisine cinsel organını göstererek ona bir at teklif ettiğini ileri sürmüştü.Musk suçlamaları 'tamamen gerçek dışı' diyerek yalanlamış ve Twitter'daki paylaşımlarında at ve cinsel organ içerikli şakalar yapmıştı. Geçtiğimiz ay Shotwell, SpaceX çalışanlarına gönderdiği bir e-mail'de 'kişisel olarak, Musk hakkındaki cinsel taciz suçlamalarının doğru olmadığına inandığını' dile getirmişti.
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elon musk, spacex, gwynne shotwell, twitter

Elon Musk'ı 'dikkat dağıtıcı, utanç kaynağı' olarak nitelendiren SpaceX çalışanları kovuldu

18:08 17.06.2022 (güncellendi: 18:09 17.06.2022)
© AP Photo / Susan WalshElon Musk
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2022
© AP Photo / Susan Walsh
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ABD merkezli uzay ve havacılık şirketi SpaceX'in bir grup çalışanı, şirketin kurucusu Elon Musk'ın sosyal medya mesajlarını 'dikkat dağıtıcı, utanç kaynağı' olarak nitelendirdikleri bir mektup yayınladı. Şirket bunun üzerine, mektupla ilişkili olduğu belirtilen bazı çalışanların işine son verdi.
SpaceX'in Başkanı ve Operasyon Müdürü Gwynne Shotwell, şirketin kurucu CEO'su Elon Musk hakkında eleştirilerin yer aldığı bir mektupla ilişkili olan bir grup çalışanın işine son verildiğini açıkladı.
Shotwell, söz konusu mektubun diğer çalışanları 'rahatsız, korkutulmuş ve zorbalığa uğramış hissettirdiğini' söyledi.
ABD basınının dün elde ettiği mektupta çalışanlar, Elon Musk'ın sosyal medyada paylaştığı mesajların çalışanlar için 'sık sık dikkat dağıtan ve utandıran bir kaynak' haline geldiğini belirtmişti.

'Başarmamız gereken çok iş var, sınırını aşan bir aktivizme ihtiyacımız yok'

Mektubun çalışanlar arasında yayılması ve medyaya yansıması üzerine SpaceX şirket yönetimi harekete geçti. Şirketin Başkanı Shotwell, şu ifadeleri kullandı:

"Mektup, burada ifade edilen talepler ve izlediği süreç, çalışanların kendilerini rahatsız, sindirilmiş, zorbalığa uğramış ve kızgın hissetmelerine neden oldu. Çünkü mektup onları görüşlerini yansıtmayan bir şeyi imzalamaya zorladı. Başarmamız gereken çok fazla kritik iş var ve bu tür sınırını aşan bir aktivizme ihtiyacımız yok. Lütfen SpaceX görevine odaklanın ve zamanınızı işinizi en iyi şekilde yapmak için kullanın. Mars'a bu şekilde gideceğiz."

Kaç çalışanın işinden olduğu bilinmiyor. Konuya dair SpaceX sözcülerine yöneltilen sorular da yanıtsız kaldı.
Mektup, Elon Musk'a yönelik cinsel taciz suçlamalarının ardından geldi.
Dün Musk, satın alma işlemlerinin sürdüğü Twitter'daki çalışanlarla ilk kez bir video konferansa katılmış ve sorularını yanıtlamıştı.
Mayıs ayında Insider gazetesi, bir uçuş görevlisinin iddialarını yayınlamış, Musk'ın 2016'da Londra'ya yaptığı bir uçuş sırasında uçuş görevlisine cinsel içerikli masaj teklif ettiği iddia edilmişti. Uçuş görevlisi, Musk'ın kendisine cinsel organını göstererek ona bir at teklif ettiğini ileri sürmüştü.
Musk suçlamaları 'tamamen gerçek dışı' diyerek yalanlamış ve Twitter'daki paylaşımlarında at ve cinsel organ içerikli şakalar yapmıştı.
Geçtiğimiz ay Shotwell, SpaceX çalışanlarına gönderdiği bir e-mail'de 'kişisel olarak, Musk hakkındaki cinsel taciz suçlamalarının doğru olmadığına inandığını' dile getirmişti.
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