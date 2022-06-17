https://tr.sputniknews.com/20220617/elon-muski-dikkat-dagitici-utanc-kaynagi-olarak-nitelendiren-spacex-calisanlari-kovuldu-1057564753.html

Elon Musk'ı 'dikkat dağıtıcı, utanç kaynağı' olarak nitelendiren SpaceX çalışanları kovuldu

Elon Musk'ı 'dikkat dağıtıcı, utanç kaynağı' olarak nitelendiren SpaceX çalışanları kovuldu

ABD merkezli uzay ve havacılık şirketi SpaceX'in bir grup çalışanı, şirketin kurucusu Elon Musk'ın sosyal medya mesajlarını 'dikkat dağıtıcı, utanç kaynağı'... 17.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-17T18:08+0300

2022-06-17T18:08+0300

2022-06-17T18:09+0300

yaşam

elon musk

spacex

gwynne shotwell

twitter

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SpaceX'in Başkanı ve Operasyon Müdürü Gwynne Shotwell, şirketin kurucu CEO'su Elon Musk hakkında eleştirilerin yer aldığı bir mektupla ilişkili olan bir grup çalışanın işine son verildiğini açıkladı.Shotwell, söz konusu mektubun diğer çalışanları 'rahatsız, korkutulmuş ve zorbalığa uğramış hissettirdiğini' söyledi.ABD basınının dün elde ettiği mektupta çalışanlar, Elon Musk'ın sosyal medyada paylaştığı mesajların çalışanlar için 'sık sık dikkat dağıtan ve utandıran bir kaynak' haline geldiğini belirtmişti. 'Başarmamız gereken çok iş var, sınırını aşan bir aktivizme ihtiyacımız yok'Mektubun çalışanlar arasında yayılması ve medyaya yansıması üzerine SpaceX şirket yönetimi harekete geçti. Şirketin Başkanı Shotwell, şu ifadeleri kullandı:Kaç çalışanın işinden olduğu bilinmiyor. Konuya dair SpaceX sözcülerine yöneltilen sorular da yanıtsız kaldı.Mektup, Elon Musk'a yönelik cinsel taciz suçlamalarının ardından geldi. Dün Musk, satın alma işlemlerinin sürdüğü Twitter'daki çalışanlarla ilk kez bir video konferansa katılmış ve sorularını yanıtlamıştı.Mayıs ayında Insider gazetesi, bir uçuş görevlisinin iddialarını yayınlamış, Musk'ın 2016'da Londra'ya yaptığı bir uçuş sırasında uçuş görevlisine cinsel içerikli masaj teklif ettiği iddia edilmişti. Uçuş görevlisi, Musk'ın kendisine cinsel organını göstererek ona bir at teklif ettiğini ileri sürmüştü.Musk suçlamaları 'tamamen gerçek dışı' diyerek yalanlamış ve Twitter'daki paylaşımlarında at ve cinsel organ içerikli şakalar yapmıştı. Geçtiğimiz ay Shotwell, SpaceX çalışanlarına gönderdiği bir e-mail'de 'kişisel olarak, Musk hakkındaki cinsel taciz suçlamalarının doğru olmadığına inandığını' dile getirmişti.

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elon musk, spacex, gwynne shotwell, twitter