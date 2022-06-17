https://tr.sputniknews.com/20220617/evde-tek-basina-kalan-2-yasindaki-cocuk-pencereden-duserek-hayatini-kaybetti-1057551606.html

Evde tek başına kalan 2 yaşındaki çocuk pencereden düşerek hayatını kaybetti

Evde tek başına kalan 2 yaşındaki çocuk pencereden düşerek hayatını kaybetti

İstanbul Esenyurt'ta, annesinin sağlık ocağına gittiği sırada evde tek başına olan 2 yaşındaki İkranur, 3'üncü kattaki pencereden düşüp hayatını kaybetti. 17.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-17T14:40+0300

2022-06-17T14:40+0300

2022-06-17T14:40+0300

yaşam

pencere

istanbul

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İstanbul'un Esenyurt ilçesi Mehterçeşme Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde annesinin evde yalnız bıraktığı 2 yaşındaki İkranur Yeter, 3'üncü kattaki apartman dairelerinin penceresine çıktı.Pencereden sarkan çocuk, dengesini kaybederek düştü.Hastaneye kaldırılan İkranur, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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pencere, istanbul