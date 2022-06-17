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Evde tek başına kalan 2 yaşındaki çocuk pencereden düşerek hayatını kaybetti
Evde tek başına kalan 2 yaşındaki çocuk pencereden düşerek hayatını kaybetti
İstanbul Esenyurt'ta, annesinin sağlık ocağına gittiği sırada evde tek başına olan 2 yaşındaki İkranur, 3'üncü kattaki pencereden düşüp hayatını kaybetti. 17.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-17T14:40+0300
2022-06-17T14:40+0300
2022-06-17T14:40+0300
yaşam
pencere
istanbul
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İstanbul'un Esenyurt ilçesi Mehterçeşme Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde annesinin evde yalnız bıraktığı 2 yaşındaki İkranur Yeter, 3'üncü kattaki apartman dairelerinin penceresine çıktı.Pencereden sarkan çocuk, dengesini kaybederek düştü.Hastaneye kaldırılan İkranur, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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pencere, istanbul
Evde tek başına kalan 2 yaşındaki çocuk pencereden düşerek hayatını kaybetti
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İstanbul Esenyurt'ta, annesinin sağlık ocağına gittiği sırada evde tek başına olan 2 yaşındaki İkranur, 3'üncü kattaki pencereden düşüp hayatını kaybetti.
İstanbul'un Esenyurt ilçesi Mehterçeşme Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde annesinin evde yalnız bıraktığı 2 yaşındaki İkranur Yeter, 3'üncü kattaki apartman dairelerinin penceresine çıktı.
Pencereden sarkan çocuk, dengesini kaybederek düştü.
Hastaneye kaldırılan İkranur, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.