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Evde tek başına kalan 2 yaşındaki çocuk pencereden düşerek hayatını kaybetti
Evde tek başına kalan 2 yaşındaki çocuk pencereden düşerek hayatını kaybetti
İstanbul Esenyurt'ta, annesinin sağlık ocağına gittiği sırada evde tek başına olan 2 yaşındaki İkranur, 3'üncü kattaki pencereden düşüp hayatını kaybetti. 17.06.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
pencere
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İstanbul'un Esenyurt ilçesi Mehterçeşme Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde annesinin evde yalnız bıraktığı 2 yaşındaki İkranur Yeter, 3'üncü kattaki apartman dairelerinin penceresine çıktı.Pencereden sarkan çocuk, dengesini kaybederek düştü.Hastaneye kaldırılan İkranur, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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pencere, istanbul

Evde tek başına kalan 2 yaşındaki çocuk pencereden düşerek hayatını kaybetti

14:40 17.06.2022
© FotoğrafPencere
Pencere - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2022
© Fotoğraf
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İstanbul Esenyurt'ta, annesinin sağlık ocağına gittiği sırada evde tek başına olan 2 yaşındaki İkranur, 3'üncü kattaki pencereden düşüp hayatını kaybetti.
İstanbul'un Esenyurt ilçesi Mehterçeşme Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde annesinin evde yalnız bıraktığı 2 yaşındaki İkranur Yeter, 3'üncü kattaki apartman dairelerinin penceresine çıktı.
Pencereden sarkan çocuk, dengesini kaybederek düştü.
Hastaneye kaldırılan İkranur, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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