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Game of Thrones'un 'Jon Snow' devam dizisi geliyor: Kit Harington setlere dönebilir
Game of Thrones'un 'Jon Snow' devam dizisi geliyor: Kit Harington setlere dönebilir
Tüm zamanların en popüler televizyon dizileri arasında yer alan Game of Thrones'un merkezinde Jon Snow karakterinin olacağı bir devam dizisi için hazırlıklar... 17.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-17T12:10+0300
2022-06-17T12:10+0300
yaşam
game of thrones
kit harington
jon snow
jon snow
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İlk olarak Hollywood Reporter tarafından ortaya atılan habere göre, 2019'da izleyenlerine veda eden Game of Thrones dizisi için bir devam dizisi hazırlanıyor.2011-2019 yılları arasında yayınlanan ve tüm zamanların en popüler televizyon dizilerinden biri olarak kayıtlara geçen Game of Thrones'un devam dizisinin 'Jon Snow' karakterine odaklanacağı ve karakteri canlandıran Kit Harington'un rol için setlere geri döneceği belirtildi.Daha önce Game of Thrones'un devam dizilerinin geleceği belirtilmişti, ancak bunun hangi formatta yapılacağı bilinmiyordu. Devam dizisi haberi, Game of Thrones dünyasınının George RR Martin kitaplarının ötesine taşınacağı ve daha önce dizinin sonu olduğu düşünülen noktada kapıların yeniden açılacağının işareti oldu.HBO'nun uyarlaması, daha önce Ned Stark'ın oğlu olduğu düşünülen Snow'un demir tahtın varisi olabileceğini fark etmesiyle sona ermiş, son sahnelerde Snow, yeni bir hayata başlamak için Westeros'tan ayrılmıştı.Snow'un üvey kardeşleri Arya Stark (Maisie Williams) ve Sansa Stark (Sophie Turner) gibi tanıdık yüzlerin devam dizisinde yer alıp almayacağı henüz doğrulanmadı.HBO'nun Game of Thrones'tan 200 yıl öncesinde geçen House of the Dragon isimli bir diğer devam dizisi ise, 21 Ağustos'ta başlayacak. HBO tarafından daha önce onaylanan diğer spin-off'lar arasında, tümü Game of Thrones'daki tarihten önce geçen Tales of Dunk and Egg, 10,000 Ships ve Nine Voyages yer alıyor.Snow karakteri sayesinde Harington, iki kez Emmy Ödülü'ne aday gösterilmişti.
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game of thrones, kit harington, jon snow, jon snow

Game of Thrones'un 'Jon Snow' devam dizisi geliyor: Kit Harington setlere dönebilir

12:10 17.06.2022
© Fotoğraf : IMDBGame of Thrones - Jon Snow
Game of Thrones - Jon Snow - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2022
© Fotoğraf : IMDB
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Tüm zamanların en popüler televizyon dizileri arasında yer alan Game of Thrones'un merkezinde Jon Snow karakterinin olacağı bir devam dizisi için hazırlıklar başladı.
İlk olarak Hollywood Reporter tarafından ortaya atılan habere göre, 2019'da izleyenlerine veda eden Game of Thrones dizisi için bir devam dizisi hazırlanıyor.
2011-2019 yılları arasında yayınlanan ve tüm zamanların en popüler televizyon dizilerinden biri olarak kayıtlara geçen Game of Thrones'un devam dizisinin 'Jon Snow' karakterine odaklanacağı ve karakteri canlandıran Kit Harington'un rol için setlere geri döneceği belirtildi.
Daha önce Game of Thrones'un devam dizilerinin geleceği belirtilmişti, ancak bunun hangi formatta yapılacağı bilinmiyordu. Devam dizisi haberi, Game of Thrones dünyasınının George RR Martin kitaplarının ötesine taşınacağı ve daha önce dizinin sonu olduğu düşünülen noktada kapıların yeniden açılacağının işareti oldu.
HBO'nun uyarlaması, daha önce Ned Stark'ın oğlu olduğu düşünülen Snow'un demir tahtın varisi olabileceğini fark etmesiyle sona ermiş, son sahnelerde Snow, yeni bir hayata başlamak için Westeros'tan ayrılmıştı.
Snow'un üvey kardeşleri Arya Stark (Maisie Williams) ve Sansa Stark (Sophie Turner) gibi tanıdık yüzlerin devam dizisinde yer alıp almayacağı henüz doğrulanmadı.
HBO'nun Game of Thrones'tan 200 yıl öncesinde geçen House of the Dragon isimli bir diğer devam dizisi ise, 21 Ağustos'ta başlayacak.
HBO tarafından daha önce onaylanan diğer spin-off'lar arasında, tümü Game of Thrones'daki tarihten önce geçen Tales of Dunk and Egg, 10,000 Ships ve Nine Voyages yer alıyor.
Snow karakteri sayesinde Harington, iki kez Emmy Ödülü'ne aday gösterilmişti.
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