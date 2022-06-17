https://tr.sputniknews.com/20220617/hurriyet-yazari-selvi-ocalana-gorus-izni-verilecek-1057536722.html

Hürriyet yazarı Selvi: Öcalan'a görüş izni verilecek

Hürriyet yazarı Selvi: Öcalan'a görüş izni verilecek

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Öcalan’a tecrit uygulandığı iddiasıyla PKK-HDP’nin yarattığı gerginliğe son vermek için ailesinden birisiyle görüşmesine... 17.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-17T07:35+0300

2022-06-17T07:35+0300

2022-06-17T07:35+0300

türkiye

abdullah öcalan

abdulkadir selvi

görüş

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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, yaklaşık iki yıldır yakınlarıyla görüştürülmeyen Abdullah Öcalan’ın yakında bir yakınıyla görüşmesine izin verileceğini yazdı.“Bu isim kardeşi Mehmet Öcalan da olabilir, halen HDP Şanlıurfa Milletvekili olan Ömer Öcalan da İmralı’ya gidebilir” diyen Selvi şunları kaydetti:“Öcalan’ın görüşmesine bir defalığına mı izin verilecek yoksa bu belirli aralıklarla devam mı edecek, orasını bilmiyorum. Ama önemli olan bu görüşmeden ne çıkacak? Öcalan, Kandil’e ve HDP’ye bir mesaj gönderecek mi?Öcalan’la görüşme konusunu yazınca hemen AK Parti yeni bir çözüm süreci mi başlatıyor şeklinde tartışmalar başlatılabilir. Ama peşin olarak söyleyeyim ki öyle bir çalışma da yok, ben de öyle bir izlenim edinmedim. Yeni bir çözüm süreci başlatılıyor şeklindeki tartışmalar maksadını aşan tartışmalar olur. Zaten Öcalan, Kürt sorunu diye yazarken en çok endişe ettiğim nokta bu oluyor. Hemen birileri alıyor, iktidar yeniden çözüm süreci başlatıyor diye başka bir yerlere taşıyor. Öcalan’a tecrit uygulandığı iddiasıyla PKK-HDP’nin yarattığı gerginliğe son vermek için ailesinden birisiyle görüşmesine izin verileceği söyleniyor.”"Yerel seçim döneminde Öcalan’dan mektup getirilmesini ve Osman Öcalan’ın TRT’ye çıkarılmasını doğru bulmayan birisiyim" diye yazan Selvi, "Tekrar altını çizmek istiyorum. Öcalan’a yeniden görüş imkânının sağlanması gerilimi ortadan kaldırmaya ve Öcalan istismarının önüne geçmeye dönük bir girişimden başka bir anlam taşımıyor" ifadelerini kullandı.

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abdullah öcalan, abdulkadir selvi, görüş