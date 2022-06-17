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https://tr.sputniknews.com/20220617/kayseride-2-parasutcu-havada-carpisti-1057530257.html
Kayseri’de 2 paraşütçü havada çarpıştı
Kayseri’de 2 paraşütçü havada çarpıştı
Kayseri'de, Ali Dağı’ndan yamaç paraşütü ile atlayış gerçekleştiren iki paraşütçü iniş sırasında havada çarptı. Bölgedeki villaların çatısına düşen iki... 17.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-17T00:59+0300
2022-06-17T00:59+0300
türkiye
paraşüt kazası
paraşüt
çarpışma
kayseri
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Talas ilçesindeki Ali Dağı yamaç paraşütü alanında Bayram Yıldız ve Muhammet Duyar, yamaç paraşütü ile Ali Dağı’ndan havalandı. İki paraşütçü inişe hazırlandıkları sırada çarpışarak, villaların çatısına düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı iki paraşütçüler Yıldız ve Duyar'ı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
türkiye
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paraşüt kazası, paraşüt, çarpışma, kayseri

Kayseri’de 2 paraşütçü havada çarpıştı

00:59 17.06.2022
© DHAKayseri’de 2 paraşütçü havada çarpıştı
Kayseri’de 2 paraşütçü havada çarpıştı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2022
© DHA
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Kayseri'de, Ali Dağı’ndan yamaç paraşütü ile atlayış gerçekleştiren iki paraşütçü iniş sırasında havada çarptı. Bölgedeki villaların çatısına düşen iki paraşütçü de yaralandı.
Talas ilçesindeki Ali Dağı yamaç paraşütü alanında Bayram Yıldız ve Muhammet Duyar, yamaç paraşütü ile Ali Dağı’ndan havalandı.
İki paraşütçü inişe hazırlandıkları sırada çarpışarak, villaların çatısına düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı iki paraşütçüler Yıldız ve Duyar'ı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
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