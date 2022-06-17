https://tr.sputniknews.com/20220617/kayseride-2-parasutcu-havada-carpisti-1057530257.html

Kayseri’de 2 paraşütçü havada çarpıştı

Kayseri’de 2 paraşütçü havada çarpıştı

Kayseri'de, Ali Dağı’ndan yamaç paraşütü ile atlayış gerçekleştiren iki paraşütçü iniş sırasında havada çarptı. Bölgedeki villaların çatısına düşen iki... 17.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-17T00:59+0300

2022-06-17T00:59+0300

2022-06-17T00:59+0300

türkiye

paraşüt kazası

paraşüt

çarpışma

kayseri

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Talas ilçesindeki Ali Dağı yamaç paraşütü alanında Bayram Yıldız ve Muhammet Duyar, yamaç paraşütü ile Ali Dağı’ndan havalandı. İki paraşütçü inişe hazırlandıkları sırada çarpışarak, villaların çatısına düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı iki paraşütçüler Yıldız ve Duyar'ı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

türkiye

kayseri

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paraşüt kazası, paraşüt, çarpışma, kayseri