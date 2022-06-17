https://tr.sputniknews.com/20220617/kilicdaroglu-hayata-bakisimda-el-sikismamak-yoktur-sayin-arinc-ile-tokalastik-1057530036.html

Kılıçdaroğlu: Hayata bakışımda el sıkışmamak yoktur, Sayın Arınç ile tokalaştık

Kılıçdaroğlu: Hayata bakışımda el sıkışmamak yoktur, Sayın Arınç ile tokalaştık

CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Hayata bakışımda el sıkışmamak yoktur. Bu tarz nezaketsizlikleri siyasi rakiplerimizde bolca görebilirsiniz ama lütfen, kimse bu tarz... 17.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-17T00:49+0300

2022-06-17T00:49+0300

2022-06-17T00:50+0300

türkiye

chp

kemal kılıçdaroğlu

bülent arınç

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Ankara'da "Türk Demokrasi Vakfı; Yeniden" toplantısına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, AK Parti'nin kurucularından, eski Meclis Başkanı Bülent Arınç ile tokalaşmadığı iddia edildi.Söz konusu haberi alıntılayan Kılıçdaroğlu, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

https://tr.sputniknews.com/20220616/mehmet-metiner-arincin-ismini-bile-duymak-istemiyoruz-yeter-artik-1057526795.html

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chp, kemal kılıçdaroğlu, bülent arınç