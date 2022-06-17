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Kılıçdaroğlu: Hayata bakışımda el sıkışmamak yoktur, Sayın Arınç ile tokalaştık
Kılıçdaroğlu: Hayata bakışımda el sıkışmamak yoktur, Sayın Arınç ile tokalaştık
CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Hayata bakışımda el sıkışmamak yoktur. Bu tarz nezaketsizlikleri siyasi rakiplerimizde bolca görebilirsiniz ama lütfen, kimse bu tarz... 17.06.2022, Sputnik Türkiye
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chp
kemal kılıçdaroğlu
bülent arınç
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Ankara'da "Türk Demokrasi Vakfı; Yeniden" toplantısına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, AK Parti'nin kurucularından, eski Meclis Başkanı Bülent Arınç ile tokalaşmadığı iddia edildi.Söz konusu haberi alıntılayan Kılıçdaroğlu, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:
https://tr.sputniknews.com/20220616/mehmet-metiner-arincin-ismini-bile-duymak-istemiyoruz-yeter-artik-1057526795.html
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chp, kemal kılıçdaroğlu, bülent arınç

Kılıçdaroğlu: Hayata bakışımda el sıkışmamak yoktur, Sayın Arınç ile tokalaştık

00:49 17.06.2022 (güncellendi: 00:50 17.06.2022)
© CHP/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’da “Türk Demokrasi Vakfı; Yeniden” başlıklı toplantıda konuştu. (Fotoğraf: Alp Eren Kaya)
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’da “Türk Demokrasi Vakfı; Yeniden” başlıklı toplantıda konuştu. (Fotoğraf: Alp Eren Kaya) - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2022
© CHP/ALP EREN KAYA
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Hayata bakışımda el sıkışmamak yoktur. Bu tarz nezaketsizlikleri siyasi rakiplerimizde bolca görebilirsiniz ama lütfen, kimse bu tarz hamleleri benden beklemesin. Sayın Arınç ile tokalaştık” dedi.
Ankara'da "Türk Demokrasi Vakfı; Yeniden" toplantısına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, AK Parti'nin kurucularından, eski Meclis Başkanı Bülent Arınç ile tokalaşmadığı iddia edildi.
Söz konusu haberi alıntılayan Kılıçdaroğlu, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:
"Hayata bakışımda el sıkışmamak yoktur. Bu tarz nezaketsizlikleri siyasi rakiplerimizde bolca görebilirsiniz ama lütfen, kimse bu tarz hamleleri benden beklemesin. Sayın Arınç ile tokalaştık."
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