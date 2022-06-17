https://tr.sputniknews.com/20220617/kilicdaroglu-hayata-bakisimda-el-sikismamak-yoktur-sayin-arinc-ile-tokalastik-1057530036.html
Kılıçdaroğlu: Hayata bakışımda el sıkışmamak yoktur, Sayın Arınç ile tokalaştık
Kılıçdaroğlu: Hayata bakışımda el sıkışmamak yoktur, Sayın Arınç ile tokalaştık
CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Hayata bakışımda el sıkışmamak yoktur. Bu tarz nezaketsizlikleri siyasi rakiplerimizde bolca görebilirsiniz ama lütfen, kimse bu tarz... 17.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-17T00:49+0300
2022-06-17T00:49+0300
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türkiye
chp
kemal kılıçdaroğlu
bülent arınç
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Ankara'da "Türk Demokrasi Vakfı; Yeniden" toplantısına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, AK Parti'nin kurucularından, eski Meclis Başkanı Bülent Arınç ile tokalaşmadığı iddia edildi.Söz konusu haberi alıntılayan Kılıçdaroğlu, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:
https://tr.sputniknews.com/20220616/mehmet-metiner-arincin-ismini-bile-duymak-istemiyoruz-yeter-artik-1057526795.html
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chp, kemal kılıçdaroğlu, bülent arınç
Kılıçdaroğlu: Hayata bakışımda el sıkışmamak yoktur, Sayın Arınç ile tokalaştık
00:49 17.06.2022 (güncellendi: 00:50 17.06.2022) Abone ol
CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Hayata bakışımda el sıkışmamak yoktur. Bu tarz nezaketsizlikleri siyasi rakiplerimizde bolca görebilirsiniz ama lütfen, kimse bu tarz hamleleri benden beklemesin. Sayın Arınç ile tokalaştık” dedi.
Ankara'da "Türk Demokrasi Vakfı; Yeniden" toplantısına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, AK Parti'nin kurucularından, eski Meclis Başkanı Bülent Arınç ile tokalaşmadığı iddia edildi.
Söz konusu haberi alıntılayan Kılıçdaroğlu, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:
"Hayata bakışımda el sıkışmamak yoktur. Bu tarz nezaketsizlikleri siyasi rakiplerimizde bolca görebilirsiniz ama lütfen, kimse bu tarz hamleleri benden beklemesin. Sayın Arınç ile tokalaştık."