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Manisa'da evli çift, evlerinde bıçaklanarak öldürüldü
Manisa'da evli çift, evlerinde bıçaklanarak öldürüldü
Manisa'nın Salihli ilçesinde evli çift, evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. 17.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-17T21:36+0300
2022-06-17T21:36+0300
türkiye
manisa
salihli
çift
ev
bıçaklama
ölü
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Manisa’nın Salihli ilçesinde Leyla-Mesut Dursun çifti, evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.Sart Mahallesi'nde yaşayan iki çocuk sahibi Mesut (53) ve Leyla (50) Dursun çiftinden haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.Eve giden ekipler, çifti bıçaklanarak öldürülmüş buldu.Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Dursun çiftinin cenazeleri, Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220617/agir-ceza-mahkemesi-baskani-sukru-caglar-evinde-olu-bulundu-1057571044.html
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manisa, salihli, çift, ev, bıçaklama, ölü

Manisa'da evli çift, evlerinde bıçaklanarak öldürüldü

21:36 17.06.2022
© AAManisa'nın Salihli ilçesinde evli çift, evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.
Manisa'nın Salihli ilçesinde evli çift, evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2022
© AA
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Manisa'nın Salihli ilçesinde evli çift, evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.
Manisa’nın Salihli ilçesinde Leyla-Mesut Dursun çifti, evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Sart Mahallesi'nde yaşayan iki çocuk sahibi Mesut (53) ve Leyla (50) Dursun çiftinden haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

Eve giden ekipler, çifti bıçaklanarak öldürülmüş buldu.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Dursun çiftinin cenazeleri, Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şükrü Çağlar - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2022
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Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şükrü Çağlar, evinde ölü bulundu
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