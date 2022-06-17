Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220617/nasa-dunyaya-benzeyen-iki-kayalik-otegezegen-kesfedildigini-duyurdu-1057551340.html
NASA, Dünya'ya benzeyen iki kayalık ötegezegen keşfedildiğini duyurdu
NASA, Dünya'ya benzeyen iki kayalık ötegezegen keşfedildiğini duyurdu
NASA, güneş sistemi yakınındaki cüce bir yıldızın yörüngesinde yer alan, Dünya'ya benzer iki kayalık ötegezegen keşfedildiğini bildirdi. 17.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-17T14:28+0300
2022-06-17T14:32+0300
nasa
yaşam
dünya
gezegen
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1b/1055889787_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_f0563a0d64af6809ae7cf53ef9601fa6.jpg
NASA’dan yapılan açıklamada, Geçiş Halindeki Öte Gezegen Araştırma Uydusu (TESS) kullanılarak, gezegenlerin 33 ışık yılı uzaklıkta olduğu ve bu zamana kadar bulunan en yakın kayalık ötegezegenlerden olduğu belirtildi.NASA Ötegezegen Keşif Enstitüsünde Araştırmacı Pat Brennan, "Bu iki gezegen, (şimdiye kadar keşfedilen tüm karasal ötegezegenler arasında) atmosferik karakterizasyon için ilk 10 aday arasında yer alıyor" ifadesini kullandı.Gezegenlerin sıcaklıklarının araştırmalara engel olduğunu belirten Brennan, James Webb Uzay Teleskobu'nun ötegezegenleri araştırmada önemli rol oynayacağını vurguladı.Keşfedilen 'HD 260655 b' gezegenin dünyanın 1.2 katı ve 'HD 260655 c' gezegenin de 1.5 katı büyüklüğünde olduğu bilgisi paylaşılırken, her ikisinin de kırmızı cüce yıldız HD 260655'in yörüngesinde olduğu kaydedildi.'Gezegen B' 816 derece Fahrenhayt, 'gezegen C' 543 derece Fahrenhayt olarak tahmin ediliyor.NASA’nın internet sitesinde paylaştığı verilere göre, bu zamana kadar keşfedilen ve onaylanan ötegezegen sayısı, 5 bin 44’e ulaştı.Teyit edilen ötegezegenlerin yüzde 30'u gaz devlerinden oluşuyor. Jüpiter veya Satürn gibi gazdan oluşan gezegenler, bu sınıfta yer alıyor.Güneş Sistemi’nin dışında, başka yıldızların yörüngelerinde bulunan gezegenlere, "ötegezegen" adı veriliyor.
https://tr.sputniknews.com/20220614/arastirma-dunyanin-ic-cekirdegi-her-6-yilda-bir-birkac-kilometre-sallaniyor-1057382268.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1b/1055889787_123:0:771:486_1920x0_80_0_0_730fa8a729b37c3ad1f659560bb60ca4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
nasa, dünya, gezegen

NASA, Dünya'ya benzeyen iki kayalık ötegezegen keşfedildiğini duyurdu

14:28 17.06.2022 (güncellendi: 14:32 17.06.2022)
© AADünya, uzay
Dünya, uzay - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2022
© AA
Abone olTelegram
NASA, güneş sistemi yakınındaki cüce bir yıldızın yörüngesinde yer alan, Dünya'ya benzer iki kayalık ötegezegen keşfedildiğini bildirdi.
NASA’dan yapılan açıklamada, Geçiş Halindeki Öte Gezegen Araştırma Uydusu (TESS) kullanılarak, gezegenlerin 33 ışık yılı uzaklıkta olduğu ve bu zamana kadar bulunan en yakın kayalık ötegezegenlerden olduğu belirtildi.
NASA Ötegezegen Keşif Enstitüsünde Araştırmacı Pat Brennan, "Bu iki gezegen, (şimdiye kadar keşfedilen tüm karasal ötegezegenler arasında) atmosferik karakterizasyon için ilk 10 aday arasında yer alıyor" ifadesini kullandı.
Gezegenlerin sıcaklıklarının araştırmalara engel olduğunu belirten Brennan, James Webb Uzay Teleskobu'nun ötegezegenleri araştırmada önemli rol oynayacağını vurguladı.
Keşfedilen 'HD 260655 b' gezegenin dünyanın 1.2 katı ve 'HD 260655 c' gezegenin de 1.5 katı büyüklüğünde olduğu bilgisi paylaşılırken, her ikisinin de kırmızı cüce yıldız HD 260655'in yörüngesinde olduğu kaydedildi.
'Gezegen B' 816 derece Fahrenhayt, 'gezegen C' 543 derece Fahrenhayt olarak tahmin ediliyor.
NASA’nın internet sitesinde paylaştığı verilere göre, bu zamana kadar keşfedilen ve onaylanan ötegezegen sayısı, 5 bin 44’e ulaştı.
Teyit edilen ötegezegenlerin yüzde 30'u gaz devlerinden oluşuyor. Jüpiter veya Satürn gibi gazdan oluşan gezegenler, bu sınıfta yer alıyor.
Güneş Sistemi’nin dışında, başka yıldızların yörüngelerinde bulunan gezegenlere, "ötegezegen" adı veriliyor.
22 Nisan Dünya Günü - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2022
YAŞAM
Araştırma: Dünya'nın iç çekirdeği her 6 yılda bir birkaç kilometre sallanıyor
14 Haziran , 02:25
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала