https://tr.sputniknews.com/20220617/netflix-turkiyeden-disney-plus-paylasimi-ben-de-satin-aldim-1057549808.html
Netflix Türkiye'den Disney Plus paylaşımı: 'Ben de satın aldım'
Netflix Türkiye'den Disney Plus paylaşımı: 'Ben de satın aldım'
Netflix Türkiye'nin resmi Twitter hesabı, kısa bir süre önce Türkiye'de kullanıma sunulan rakip dijital yayın platformu Disney Plus ile ilgili paylaşım yaptı... 17.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-17T13:54+0300
2022-06-17T13:54+0300
2022-06-17T14:04+0300
netflix türkiye
disney
yaşam
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan (RTÜK) 10 yıllık yayın lisansı alan Disney Plus, 14 Haziran 2022 tarihinde Türkiye'deki yayın hayatına başladı. Platform, içeriklerini Türkiye'deki izleyicilerle buluşturmasının ardından geniş çapta ilgi gördü ve büyük bir popülarite kazandı. Dijital yayın devi Netflix'in Türkiye'deki resmi Twitter hesabı ise kısa bir süre önce platforma ilişkin esprili bir paylaşım yaptı. Netflix Türkiye, bir Twitter kullanıcısının Disney Plus ile ilgili yaptığı başka bir paylaşıma cevap verdi.Hesap, söz konusu Twitter kullanıcısının "Disney Plus satın almayan bir ben bir de Netflix Türkiye admini kaldık" şeklindeki paylaşımını "Yoo ben de aldım" ifadeleriyle yanıtladı.
https://tr.sputniknews.com/20220614/disney-plus-turkiyede-kullanima-acildi-1057392380.html
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Netflix Türkiye'den Disney Plus paylaşımı: 'Ben de satın aldım'
13:54 17.06.2022 (güncellendi: 14:04 17.06.2022) Abone ol
Netflix Türkiye'nin resmi Twitter hesabı, kısa bir süre önce Türkiye'de kullanıma sunulan rakip dijital yayın platformu Disney Plus ile ilgili paylaşım yaptı. “Disney Plus satın almayan bir ben bir de Netflix Türkiye admini kaldık” şeklinde paylaşım yapan bir kullanıcıya yanıt veren hesap, paylaşımında “Yoo ben de aldım” ifadelerini kullandı.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan (RTÜK) 10 yıllık yayın lisansı alan Disney Plus, 14 Haziran 2022 tarihinde Türkiye'deki yayın hayatına başladı. Platform, içeriklerini Türkiye'deki izleyicilerle buluşturmasının ardından geniş çapta ilgi gördü ve büyük bir popülarite kazandı.
Dijital yayın devi Netflix'in Türkiye'deki resmi Twitter hesabı ise kısa bir süre önce platforma ilişkin esprili bir paylaşım yaptı. Netflix Türkiye, bir Twitter kullanıcısının Disney Plus ile ilgili yaptığı başka bir paylaşıma cevap verdi.
Hesap, söz konusu Twitter kullanıcısının "Disney Plus satın almayan bir ben bir de Netflix Türkiye admini kaldık" şeklindeki paylaşımını "Yoo ben de aldım" ifadeleriyle yanıtladı.