Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220617/sabah-yazari-kaplan-asgari-ucrete-zamla-alakali-bir-mujde-verilmesi-isabetli-olur-1057538737.html
Sabah yazarı Kaplan: Asgari ücrete zamla alakalı bir müjde verilmesi isabetli olur
Sabah yazarı Kaplan: Asgari ücrete zamla alakalı bir müjde verilmesi isabetli olur
Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanıp asgari ücrete zamla alakalı bir müjde vermesi isabetli olur" değerlendirmesini... 17.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-17T10:32+0300
2022-06-17T10:32+0300
türkiye
hilal kaplan
asgari ücret
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/0d/1043220444_8:0:1194:667_1920x0_80_0_0_db2251b8697aa933a8dcc6ec2fa70cbb.jpg
Kaplan yazısında, "Küresel çapta tahıl azlığı gıda krizine, petroldeki dalgalanma enerji krizine ve enflasyondaki durdurulamaz yükseliş ekonomik krize işaret ediyor. Böylesi bir vasatta ülkemiz de üretim-istihdam- ihracat odaklı bir ekonomik modelle gelecek sıkıntılara hazırlanıyor. Halkın birinci gündemi ekonomi. Gözler hükümetin temmuz ayında emekli ve memur maaşlarına yapacağı yaklaşık % 40'lık ara zam haberinde. Zira mevcut ekonomik konjonktürden en çok etkilenen kesim ücretli çalışanlar. Bu minvalde Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun da toplanıp asgari ücrete zamla alakalı bir müjde vermesi çok isabetli olur." görüşünü savundu.Kaplan şu ifadeleri kullandı:"Öte yandan muhalefet edilebilecek onca mevzu varken 6'lı masanın birinci gündemi ekonomi değil. Hâlâ parlamenter sisteme dönüşü birinci öncelikleri olarak sunuyorlar. Yani ezkaza iktidar olsalar halkı tekrar referanduma götürüp, mümkünse sistemi değiştirip, sonra da başbakan ve yeni Meclis için bizi tekrar sandığa çağıracaklar. Tüm bu politik dalgalanmalar yaşanırken ortaya çıkacak olan otorite boşluğu sırasında Irak, Suriye ve Yunanistan'dan gelecek olası tehditlerle nasıl baş edileceği de, ekonominin nasıl düzeltileceği de meçhul."
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/0d/1043220444_156:0:1045:667_1920x0_80_0_0_0d6d699afc8db1053f4031367447e363.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hilal kaplan, asgari ücret

Sabah yazarı Kaplan: Asgari ücrete zamla alakalı bir müjde verilmesi isabetli olur

10:32 17.06.2022
© Fotoğraf : TwitterHilal Kaplan
Hilal Kaplan - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2022
© Fotoğraf : Twitter
Abone olTelegram
Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanıp asgari ücrete zamla alakalı bir müjde vermesi isabetli olur" değerlendirmesini yaptı.
Kaplan yazısında, "Küresel çapta tahıl azlığı gıda krizine, petroldeki dalgalanma enerji krizine ve enflasyondaki durdurulamaz yükseliş ekonomik krize işaret ediyor. Böylesi bir vasatta ülkemiz de üretim-istihdam- ihracat odaklı bir ekonomik modelle gelecek sıkıntılara hazırlanıyor. Halkın birinci gündemi ekonomi. Gözler hükümetin temmuz ayında emekli ve memur maaşlarına yapacağı yaklaşık % 40'lık ara zam haberinde. Zira mevcut ekonomik konjonktürden en çok etkilenen kesim ücretli çalışanlar. Bu minvalde Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun da toplanıp asgari ücrete zamla alakalı bir müjde vermesi çok isabetli olur." görüşünü savundu.
Kaplan şu ifadeleri kullandı:
"Öte yandan muhalefet edilebilecek onca mevzu varken 6'lı masanın birinci gündemi ekonomi değil. Hâlâ parlamenter sisteme dönüşü birinci öncelikleri olarak sunuyorlar. Yani ezkaza iktidar olsalar halkı tekrar referanduma götürüp, mümkünse sistemi değiştirip, sonra da başbakan ve yeni Meclis için bizi tekrar sandığa çağıracaklar. Tüm bu politik dalgalanmalar yaşanırken ortaya çıkacak olan otorite boşluğu sırasında Irak, Suriye ve Yunanistan'dan gelecek olası tehditlerle nasıl baş edileceği de, ekonominin nasıl düzeltileceği de meçhul."
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала