https://tr.sputniknews.com/20220617/sabah-yazari-kaplan-asgari-ucrete-zamla-alakali-bir-mujde-verilmesi-isabetli-olur-1057538737.html

Sabah yazarı Kaplan: Asgari ücrete zamla alakalı bir müjde verilmesi isabetli olur

Sabah yazarı Kaplan: Asgari ücrete zamla alakalı bir müjde verilmesi isabetli olur

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanıp asgari ücrete zamla alakalı bir müjde vermesi isabetli olur" değerlendirmesini... 17.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-17T10:32+0300

2022-06-17T10:32+0300

2022-06-17T10:32+0300

türkiye

hilal kaplan

asgari ücret

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Kaplan yazısında, "Küresel çapta tahıl azlığı gıda krizine, petroldeki dalgalanma enerji krizine ve enflasyondaki durdurulamaz yükseliş ekonomik krize işaret ediyor. Böylesi bir vasatta ülkemiz de üretim-istihdam- ihracat odaklı bir ekonomik modelle gelecek sıkıntılara hazırlanıyor. Halkın birinci gündemi ekonomi. Gözler hükümetin temmuz ayında emekli ve memur maaşlarına yapacağı yaklaşık % 40'lık ara zam haberinde. Zira mevcut ekonomik konjonktürden en çok etkilenen kesim ücretli çalışanlar. Bu minvalde Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun da toplanıp asgari ücrete zamla alakalı bir müjde vermesi çok isabetli olur." görüşünü savundu.Kaplan şu ifadeleri kullandı:"Öte yandan muhalefet edilebilecek onca mevzu varken 6'lı masanın birinci gündemi ekonomi değil. Hâlâ parlamenter sisteme dönüşü birinci öncelikleri olarak sunuyorlar. Yani ezkaza iktidar olsalar halkı tekrar referanduma götürüp, mümkünse sistemi değiştirip, sonra da başbakan ve yeni Meclis için bizi tekrar sandığa çağıracaklar. Tüm bu politik dalgalanmalar yaşanırken ortaya çıkacak olan otorite boşluğu sırasında Irak, Suriye ve Yunanistan'dan gelecek olası tehditlerle nasıl baş edileceği de, ekonominin nasıl düzeltileceği de meçhul."

türkiye

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hilal kaplan, asgari ücret