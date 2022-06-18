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ABD'de fiyatların yükselmesiyle petrol hırsızlıkları arttı: Yakıt çalıp ucuza satıyorlar
ABD'de fiyatların yükselmesiyle petrol hırsızlıkları arttı: Yakıt çalıp ucuza satıyorlar
ABD’de petrol fiyatlarının galon (4,546 litre) başına yaklaşık 5 dolara yükselmesi üzerine ülke genelinde akaryakıt hırsızlıklarının arttığı belirtildi. 18.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-18T23:50+0300
2022-06-18T23:50+0300
ekonomi
abd
petrol
benzin
hırsızlık
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CNN’in derlediği habere göre, ülkenin değişik eyaletlerindeki petrol istasyonlarından binlerce dolarlık yakıt hırsızlığının rapor edildiği kaydedildi.Virginia Beach Polis departmanından yapılan açıklamada, hırsızların özel bir alet kullanarak gece petrol istasyonundan binlerce dolar değerinde yakıt çalarak, daha sonra bunu ucuz fiyata satmaya çalıştığı ifade edildi.Florida’nın Orlando şehrinde de iki kişinin, petrol depolanan bir yerden büyük bir tanker kullanarak 1000 galondan fazla yakıt çalmaktan dolayı gözaltına alındığı bildirildi.Aynı şekilde Nevada’nın Las Vegas ve Güney Carolina’nın Greenville şehirlerinde de akaryakıt hırsızlarının yerel benzin istasyonlarından on binlerce galon yakıt çalmak için modifiye edilmiş araçlar kullandığı bilgisi paylaşıldı.Hırsızların çaldıkları petrolü satmak için sosyal medyayı kullandığı kaydedilirken, polisin bu konuda onlarca kişiyi gözaltına aldığı ve soruşturmaları sürdürdüğü kaydedildi.
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abd, petrol, benzin, hırsızlık

ABD'de fiyatların yükselmesiyle petrol hırsızlıkları arttı: Yakıt çalıp ucuza satıyorlar

23:50 18.06.2022
© AAAkaryakıt, benzin, pompa
Akaryakıt, benzin, pompa - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2022
© AA
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ABD’de petrol fiyatlarının galon (4,546 litre) başına yaklaşık 5 dolara yükselmesi üzerine ülke genelinde akaryakıt hırsızlıklarının arttığı belirtildi.
CNN’in derlediği habere göre, ülkenin değişik eyaletlerindeki petrol istasyonlarından binlerce dolarlık yakıt hırsızlığının rapor edildiği kaydedildi.
Virginia Beach Polis departmanından yapılan açıklamada, hırsızların özel bir alet kullanarak gece petrol istasyonundan binlerce dolar değerinde yakıt çalarak, daha sonra bunu ucuz fiyata satmaya çalıştığı ifade edildi.
Florida’nın Orlando şehrinde de iki kişinin, petrol depolanan bir yerden büyük bir tanker kullanarak 1000 galondan fazla yakıt çalmaktan dolayı gözaltına alındığı bildirildi.
Aynı şekilde Nevada’nın Las Vegas ve Güney Carolina’nın Greenville şehirlerinde de akaryakıt hırsızlarının yerel benzin istasyonlarından on binlerce galon yakıt çalmak için modifiye edilmiş araçlar kullandığı bilgisi paylaşıldı.
Hırsızların çaldıkları petrolü satmak için sosyal medyayı kullandığı kaydedilirken, polisin bu konuda onlarca kişiyi gözaltına aldığı ve soruşturmaları sürdürdüğü kaydedildi.
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