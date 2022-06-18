https://tr.sputniknews.com/20220618/acun-ilicalidan-lewandowski-paylasimi-neden-olmasin-1057587295.html
Acun Ilıcalı'dan Lewandowski paylaşımı: 'Neden olmasın?'
Acun Ilıcalı'dan Lewandowski paylaşımı: 'Neden olmasın?'
Bayern Münih'ten ayrılması beklenen Robert Lewandowski ile fotoğraf paylaşan Acun Ilıcalı, fotoğrafa "Neden olmasın?" notunu düştü. 18.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-18T07:34+0300
2022-06-18T07:34+0300
2022-06-18T07:35+0300
spor
robert lewandowski
acun ilıcalı
paylaşım
fenerbahçe
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Ünlü televizyoncu ve Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından Bayern Münihli süper yıldız Robert Lewandowski ile fotoğraf paylaştı.Ilıcalı ayrıca, paylaşımında "Neden olmasın?" ifadelerini kullandı.
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robert lewandowski, acun ilıcalı, paylaşım, fenerbahçe
Acun Ilıcalı'dan Lewandowski paylaşımı: 'Neden olmasın?'
07:34 18.06.2022 (güncellendi: 07:35 18.06.2022) Abone ol
Bayern Münih'ten ayrılması beklenen Robert Lewandowski ile fotoğraf paylaşan Acun Ilıcalı, fotoğrafa "Neden olmasın?" notunu düştü.
Ünlü televizyoncu ve Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından Bayern Münihli süper yıldız Robert Lewandowski ile fotoğraf paylaştı.
Ilıcalı ayrıca, paylaşımında "Neden olmasın?" ifadelerini kullandı.