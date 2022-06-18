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Acun Ilıcalı'dan Lewandowski paylaşımı: 'Neden olmasın?'
Acun Ilıcalı'dan Lewandowski paylaşımı: 'Neden olmasın?'
Bayern Münih'ten ayrılması beklenen Robert Lewandowski ile fotoğraf paylaşan Acun Ilıcalı, fotoğrafa "Neden olmasın?" notunu düştü. 18.06.2022, Sputnik Türkiye
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spor
robert lewandowski
acun ilıcalı
paylaşım
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Ünlü televizyoncu ve Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından Bayern Münihli süper yıldız Robert Lewandowski ile fotoğraf paylaştı.Ilıcalı ayrıca, paylaşımında "Neden olmasın?" ifadelerini kullandı.
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robert lewandowski, acun ilıcalı, paylaşım, fenerbahçe

Acun Ilıcalı'dan Lewandowski paylaşımı: 'Neden olmasın?'

07:34 18.06.2022 (güncellendi: 07:35 18.06.2022)
© Fotoğraf : TwitterAcun Ilıcalı
Acun Ilıcalı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2022
© Fotoğraf : Twitter
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Bayern Münih'ten ayrılması beklenen Robert Lewandowski ile fotoğraf paylaşan Acun Ilıcalı, fotoğrafa "Neden olmasın?" notunu düştü.
Ünlü televizyoncu ve Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından Bayern Münihli süper yıldız Robert Lewandowski ile fotoğraf paylaştı.
Ilıcalı ayrıca, paylaşımında "Neden olmasın?" ifadelerini kullandı.
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