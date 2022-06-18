https://tr.sputniknews.com/20220618/acun-ilicalidan-lewandowski-paylasimi-neden-olmasin-1057587295.html

Acun Ilıcalı'dan Lewandowski paylaşımı: 'Neden olmasın?'

Acun Ilıcalı'dan Lewandowski paylaşımı: 'Neden olmasın?'

Bayern Münih'ten ayrılması beklenen Robert Lewandowski ile fotoğraf paylaşan Acun Ilıcalı, fotoğrafa "Neden olmasın?" notunu düştü. 18.06.2022, Sputnik Türkiye

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spor

robert lewandowski

acun ilıcalı

paylaşım

fenerbahçe

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Ünlü televizyoncu ve Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından Bayern Münihli süper yıldız Robert Lewandowski ile fotoğraf paylaştı.Ilıcalı ayrıca, paylaşımında "Neden olmasın?" ifadelerini kullandı.

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robert lewandowski, acun ilıcalı, paylaşım, fenerbahçe