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Ankara Valiliği'nden yeni uyarı: Öğleden sonra kuvvetli yağış bekleniyor
Ankara Valiliği'nden yeni uyarı: Öğleden sonra kuvvetli yağış bekleniyor
Ankara'da günlerdir süren sağanak bugün de devam edecek. Ankara Valiliği, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. 18.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-18T07:05+0300
2022-06-18T07:05+0300
yaşam
ankara
ankara valiliği
sağanak
sağanak yağış
sağanak yağış uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara'da bugün öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu.Ankara Valiliği, Meteoroloji'nin uyarısının ardından vatandaşları uyardı.Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:"Yarın öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağışların güney ve batı ilçelerde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
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ankara, ankara valiliği, sağanak, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı

Ankara Valiliği'nden yeni uyarı: Öğleden sonra kuvvetli yağış bekleniyor

07:05 18.06.2022
© AAAnkara, sağanak
Ankara, sağanak - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2022
© AA
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Ankara'da günlerdir süren sağanak bugün de devam edecek. Ankara Valiliği, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara'da bugün öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu.
Ankara Valiliği, Meteoroloji'nin uyarısının ardından vatandaşları uyardı.
Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Yarın öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağışların güney ve batı ilçelerde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
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