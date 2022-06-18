https://tr.sputniknews.com/20220618/ankara-valiliginden-yeni-uyari-ogleden-sonra-kuvvetli-yagis-bekleniyor-1057587182.html

Ankara Valiliği'nden yeni uyarı: Öğleden sonra kuvvetli yağış bekleniyor

Ankara Valiliği'nden yeni uyarı: Öğleden sonra kuvvetli yağış bekleniyor

Ankara'da günlerdir süren sağanak bugün de devam edecek. Ankara Valiliği, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. 18.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-18T07:05+0300

2022-06-18T07:05+0300

2022-06-18T07:05+0300

yaşam

ankara

ankara valiliği

sağanak

sağanak yağış

sağanak yağış uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara'da bugün öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu.Ankara Valiliği, Meteoroloji'nin uyarısının ardından vatandaşları uyardı.Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:"Yarın öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağışların güney ve batı ilçelerde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

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