https://tr.sputniknews.com/20220618/antalya-buyuksehir-meclisi-ogrenci-yurtlarinin-turgev-ve-ilim-yayma-cemiyetine-tahsisini-iptal-etti-1057582113.html

Antalya Büyükşehir Meclisi öğrenci yurtlarının TÜRGEV ve İlim Yayma Cemiyeti’ne tahsisini iptal etti

Antalya Büyükşehir Meclisi öğrenci yurtlarının TÜRGEV ve İlim Yayma Cemiyeti’ne tahsisini iptal etti

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran ayı devam toplantısı yapıldı. Toplantıda önceki dönem irtifak hakkı bedelsiz olarak 49 yıllığına TÜRGEV’e verilen... 18.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-18T03:15+0300

2022-06-18T03:15+0300

2022-06-18T03:15+0300

türkiye

antalya büyükşehir belediyesi

yurt

öğrenci

öğrenci yurdu

ilim yayma cemiyeti

türgev

türkiye gençlik ve eğitime hizmet vakfı (türgev)

muhittin böcek

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/12/1057581812_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_297319a5b192765b7c3aa62041c9ee44.jpg

Haziran ayı devam toplantısını gerçekleştiren Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi 57 gündem maddesini görüştü. Gündemin 25. Maddesi’nde mülkiyeti Antalya Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı Kepez ilçesi Gülveren Mahallesi’nde bulunan yurt binasının ve yine mülkiyeti Antalya Büyükşehir Belediyesine ait Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi’nde bulunan öğrenci yurt binalarına ilişkin önceki dönemde gerçekleştirilen 49 yıllık bedelsiz irtifak hakkı tesisinin meclis kararına dayalı olarak iptali ile ilgili Plan Bütçe Komisyonu raporu görüşüldü. Yapılan oylamada söz konusu öğrenci yurtlarının TÜRGEV ve İlim Yayma Cemiyeti’ne 49 yıllığına bedelsiz irtifak hakkı tesisiyle ilgili tüm işlemler oy çokluğuyla iptal edildi. Bu kararla her iki yurt binaları yeniden Büyükşehir Belediyesi'nin kullanımına geçmiş oldu.Kanun amacına uygun değilCHP Grubu'nun madde ile ilgili görüşlerini dile getiren Grup Sözcüsü Deniz Filiz, Gülveren ve Kışla Mahallelerinde bulunan mülkiyeti belediyeye ait öğrenci yurtlarının 5393 Sayılı Belediye Kanunu’na göre meclisin taşınmazlar için en fazla 30 yıllık bir sınırlı ayni hak tahsisi edebileceğinin hüküm altına alındığını, bu nedenle yurtların 49 yıllığına vakıflara verilmesinin yetki aşımına sebep olacağını dile getirdi. Filiz, kanunun amacına uygun olmayan ve mevzuata aykırı olduğu tespit edilen tahsisin iptal edilmesi gerektiğini söyledi. 'Sayıştay incelemesinde senin kendi yurt binaların varken, neden bu kirayı ödüyorsun diyor'Oylamanın ardından kısa bir açıklama yapan Başkan Muhittin Böcek, Antalya’da Akdeniz Üniversitesi’nin yaklaşık 73 bin öğrencisi olduğuna değinerek, “Eğitim öğretim dönemi başında öğrencilerimiz sıkıntıya düştü. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak hemen 335 kişi kapasiteli bir öğrenci yurdu açma bulma mecburiyeti oldu ve gereğini yaptık. Bu yurtlara ayda 100 bin lira kira ödüyoruz. Sayıştay incelemesinde senin kendi yurt binaların varken, neden bu kirayı ödüyorsun diyor” dedi.AK partili üyeler salona girmediMecliste Konyaaltı ilçesinde önemli bir sorun haline gelen karavanlarla ilgili düzenleme ve Alanya Toptancı Hal inşaatı ile ilgili önergeler de gündeme alındı. Söz konusu önergelerin görüşülüp karara bağlanması için meclis oturumuna ara verildi. Arada komisyon raporunu imzalayan AK Partili Meclis üyeleri, daha sonra meclis salonuna girmeyip, salon dışında bekledi. AK Partili meclis üyelerinin salona gelmemesi üzerine yeterli çoğunluk sağlanamadığı için meclis oturumu açılamadı. Başkan Böcek, “Bu anlamda yapılanlar çok açık ve seçiktir. Konyaaltı’nda sokak aralarında karavanlar olduğunu görüyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak önemli bir sorun oluşturan karavanla ilgili bir çalışma yapmak istemiştik. Ayrıca Alanya Toptancı Hali ile ilgili Alanya hal esnafının talepleri doğrultusunda yapacağımız düzenlemelerle ilgili gündem maddesini görüşecektik. Bu iki önemli konu AK Parti grubunun oturuma katılmaması nedeniyle görüşülememiştir. Mesele meclisin kilitlenmesidir. Meclise katılım sağlayan Cumhur İttifakı’nın diğer üyesi MHP Grubu’na da teşekkür ediyorum” diye konuştu.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

antalya büyükşehir belediyesi, yurt, öğrenci, öğrenci yurdu, ilim yayma cemiyeti, türgev, türkiye gençlik ve eğitime hizmet vakfı (türgev), muhittin böcek