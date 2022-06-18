Bakan Soylu: Bizi cinsiyetsizleştirip, LGBTİ yapacaklarmış

Siz yıllar önce bu ülkenin altına yerleştirilen dinamitleri ve fay hatlarını onarılabileceğini gösterdiniz. 28 Şubattan sonra ben dindarım diyebilmek mümkün değildi. Bu milleti hep ürkütüp korkuttular. Bize parmak sallayanlara oyun kuranlara karşı AK Parti teşkilatları olarak bu ülkenin vesayete karşı korkusunu üzerinden aldınız. Millete cesaret verdiniz. Kim ne söylerse söylesin. Siz istikametinizi bozmayın. İşin önemli bir bölümünü geçtik. Şimdi onlar yeni bir oyun içerisine giriyorlar. Kılıçdaroğlu geçen hafta terörle mücadele yasasını değiştireceklerini açıkladı. Devletin teröre karşı elini koluna bağlamak istiyor. Eski günlere geri dönmek istiyor. Açık açık büyükelçilere gidip onlardan talimat alanlar hangi talimatları aldı diye kimse düşünmesin bu talimatları aldılar. Bizi cinsiyetsizleştirip, LGBT yapacaklarmış. Sen çok istiyorsan kendi yakınlarından başla. Sen bu milletin ahlakıyla neden uğraşıyorsun. Kılıçdaroğlu sana istikamet vereyim. İlla yürüyeceksen evlatlarını terör örgütü PKK’dan almak isteyen HDP il binası önünde bekleyen Diyarbakır annelerinin yanına yürü.