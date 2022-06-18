Türkiye
CANLI | Rus elçiden uyarı: Kiev'e silah pompalanması Rusya ile ABD arasında çatışma riski doğuruyor
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20220618/bakan-soylu-suriyelilerin-gonullu-onurlu-ve-guvenli-donmesi-icin-bu-calismalar-yapiliyor-1057592083.html
Bakan Soylu: Suriyelilerin gönüllü, onurlu ve güvenli dönmesi için bu çalışmalar yapılıyor
Bakan Soylu: Suriyelilerin gönüllü, onurlu ve güvenli dönmesi için bu çalışmalar yapılıyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye’nin Telabyad kentinde Suriyelilerin dönüşü için konutların yapılacağı güvenli bölgede incelemelerde bulundu. Soylu... 18.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-18T14:20+0300
2022-06-18T14:20+0300
politika
türkiye
suriye
süleyman soylu
göçmen krizi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/12/1057591937_0:106:2049:1258_1920x0_80_0_0_a7298975a0e7d9e03ce8c80076df0fa5.jpg
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Barış Pınarı Harekatı'yla terörden temizlenen Akçakale’nin karşısında bulunan Suriye’nin Telabyad kentinde incelemelerde bulundu. Bakan Soylu, Suriyelilerin dönüşü için Türkiye'nin kontrolündeki güvenli bölgede konutların yapılacağı alanda inceleme yaptı. Bakan Soylu, “Şu anda Kuzey Suriye dediğimiz Telabyad’dayız. Burası TSK’nın ortaya koyduğu başarılı bir harekatla, Cumhurbaşkanımızın Suriye’nin kuzeyindeki bu bölgelerin güvenli bölge olması talimatıyla şu anda bulunduğumuz alanda burada yaşayanların daha güvenilir bir şekilde hayatlarını devam ettirdiği Telabyad’dayız. Hem Fırat Kalkanı bölgesi Cerablus ve El Bab, yine Telabyad ve Resulayn’da bu bölgelerde İdlib’deki briket evlerden sonra 240 bin konutluk 13 ayrı bölgede bir proje çalışması gerçekleştiriliyor. Bulunduğumuz bölge proje çalışması tamamlanan 3 bölgeden bir tanesidir. Burası yaklaşık bin 200 dönümlük bir arazidir. Sanayisi olan 10 bin konutluk 1. etabı bu bölge yaklaşık 64 bin kişinin burada oturması planlanıyor. Bu bölgede birkaç etap daha gerçekleştirilmiş olacak. Biz de bu çalışmaları yerinde değerlendirmek için buradayız. Yaptığımız harekat bölgelerinde Türkiye’de bulunan Suriyelilerin gönüllü, onurlu ve güvenli bir şekilde geri dönmelerini teminen böyle bir çalışmayı başlattık. Bizim belirlediğimiz bölgelerde Cerablus’ta insani kuruluşlarımız bin konuttan başlayarak bir adımı attılar. Buradan çok yakın zamanda güzel yol alabileceğimizi ifade etmek isterim. Buradaki evler 60-80-100 metrekare olacak. Ailenin büyüklüğüne göre gerçekleşecek. Buraya dönen Suriyeliler bu evlere sahip olmak için belirli bir süre oturma şartı olacak. Buraların tamamı dış kaynaklar ve sivil toplum kuruluşları sayesinde gerçekleştirilecektir” diye konuştu.
suriye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/12/1057591937_114:0:1933:1364_1920x0_80_0_0_90a4a64a6c14306cee252c4f80749deb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, suriye, süleyman soylu, göçmen krizi

Bakan Soylu: Suriyelilerin gönüllü, onurlu ve güvenli dönmesi için bu çalışmalar yapılıyor

14:20 18.06.2022
© İHA / BEKİR ŞEYHANLI-AW648846Bakan Soylu: Suriyelilerin gönüllü, onurlu ve güvenli dönmesi için bu çalışmalar yapılıyor
Bakan Soylu: Suriyelilerin gönüllü, onurlu ve güvenli dönmesi için bu çalışmalar yapılıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2022
© İHA / BEKİR ŞEYHANLI-AW648846
Abone olTelegram
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye’nin Telabyad kentinde Suriyelilerin dönüşü için konutların yapılacağı güvenli bölgede incelemelerde bulundu. Soylu, "Türkiye’de bulunan Suriyelilerin gönüllü, onurlu ve güvenli bir şekilde geri dönmelerini teminen böyle bir çalışmayı başlattık" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Barış Pınarı Harekatı'yla terörden temizlenen Akçakale’nin karşısında bulunan Suriye’nin Telabyad kentinde incelemelerde bulundu. Bakan Soylu, Suriyelilerin dönüşü için Türkiye'nin kontrolündeki güvenli bölgede konutların yapılacağı alanda inceleme yaptı.

Bakan Soylu, “Şu anda Kuzey Suriye dediğimiz Telabyad’dayız. Burası TSK’nın ortaya koyduğu başarılı bir harekatla, Cumhurbaşkanımızın Suriye’nin kuzeyindeki bu bölgelerin güvenli bölge olması talimatıyla şu anda bulunduğumuz alanda burada yaşayanların daha güvenilir bir şekilde hayatlarını devam ettirdiği Telabyad’dayız. Hem Fırat Kalkanı bölgesi Cerablus ve El Bab, yine Telabyad ve Resulayn’da bu bölgelerde İdlib’deki briket evlerden sonra 240 bin konutluk 13 ayrı bölgede bir proje çalışması gerçekleştiriliyor. Bulunduğumuz bölge proje çalışması tamamlanan 3 bölgeden bir tanesidir. Burası yaklaşık bin 200 dönümlük bir arazidir. Sanayisi olan 10 bin konutluk 1. etabı bu bölge yaklaşık 64 bin kişinin burada oturması planlanıyor. Bu bölgede birkaç etap daha gerçekleştirilmiş olacak. Biz de bu çalışmaları yerinde değerlendirmek için buradayız. Yaptığımız harekat bölgelerinde Türkiye’de bulunan Suriyelilerin gönüllü, onurlu ve güvenli bir şekilde geri dönmelerini teminen böyle bir çalışmayı başlattık. Bizim belirlediğimiz bölgelerde Cerablus’ta insani kuruluşlarımız bin konuttan başlayarak bir adımı attılar. Buradan çok yakın zamanda güzel yol alabileceğimizi ifade etmek isterim. Buradaki evler 60-80-100 metrekare olacak. Ailenin büyüklüğüne göre gerçekleşecek. Buraya dönen Suriyeliler bu evlere sahip olmak için belirli bir süre oturma şartı olacak. Buraların tamamı dış kaynaklar ve sivil toplum kuruluşları sayesinde gerçekleştirilecektir” diye konuştu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала