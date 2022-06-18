https://tr.sputniknews.com/20220618/brezilyada-bulunan-kalintilardan-oldurulen-ingiliz-gazeteci-philipsin-kimligi-tespit-edildi-1057580654.html

Brezilya'da bulunan kalıntılardan öldürülen İngiliz gazeteci Philips'in kimliği tespit edildi

Brezilya'da bulunan kalıntılardan öldürülen İngiliz gazeteci Philips'in kimliği tespit edildi

Brezilya'da 5 Haziran'da kaybolan, ardından öldürüldüğü ortaya çıkan İngiliz gazeteci Dom Philips'in, son görüldüğü yerin yakınında bulunan kalıntılardan... 18.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-18T02:16+0300

2022-06-18T02:16+0300

2022-06-18T02:16+0300

dünya

brezilya

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Brezilya'da Federal Polis, dün Amazonlar'da bulunan kalıntıların, yapılan diş testi sonucunda İngiliz gazeteci Dom Philips'e ait olduğunu doğruladı.Philips'e rehberlik eden yerli halkları uzmanı Bruno Pereira'nın kimlik tespitinin beklendiği ve Philips ile Pereira'nın ölüm sebebinin tespit edilmesi için de testlerin yapıldığı açıklandı.Philips ve Pereira'nın kaybolmasıİngiltere menşeli The Guardian gazetesi için çalışan ve Amazonlar'daki yerli halklarla ilgili bir kitap yazmak için bölgede seyahat eden 57 yaşındaki Dom Philips ve beraberindeki 41 yaşındaki hükümete bağlı Ulusal Yerli Vakfı'nda uzman Bruno Pereira'dan, 5 Haziran'dan itibaren haber alınamamıştı.Philips ve Pereira, en son 4 Haziran'da Brezilya'nın Kolombiya ve Peru sınırında yer alan, uyuşturucu kaçakçıları, yasa dışı madenciler ve kaçak avcıların faaliyet gösterdiği bilinen Javari Vadisindeki Itaquai nehrinde görülmüştü.Gazeteci Philips ve uzman Pereira'nın kaybolmasının ardından açılan soruşturma kapsamında bölgede balıkçılık yapan Amarildo da Costa Pereira ile kardeşi Oseney da Costa gözaltına alınmıştı.Soruşturmayı yürüten polisler, Amarildo'nun Philips ve Pereira'yı öldürdüğü ve ceset kalıntılarını gömdüğü yeri itiraf ettiğini duyurmuş, gazeteci ve uzmanın niçin öldürdüklerinin soruşturmanın ardından aydınlatılacağını açıklamıştı.Yaklaşık 15 yıldır Brezilya'da çalışan, tecrübeli gazeteci Philips'in, Amazonların korunması hakkında yaptığı çalışmalar nedeniyle daha önce tehdit edildiği biliniyordu.

https://tr.sputniknews.com/20220616/brezilyada-kaybolan-ingiliz-gazetecinin-arandigi-bolgede-insan-kalintilari-bulundu-1057485724.html

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brezilya, ingiliz, gazeteci, ölüm, ceset, kalıntı, dna