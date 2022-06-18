Sirkeci-Kazlıçeşme tren hattı 2023’ün ilk çeyreğinde açılıyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem'in 2023’ün ilk çeyreğinde tamamlanacağını açıkladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Projeyi, 2023’ün ilk çeyreğinde tamamlayarak hizmete sunacaklarını belirterek, projenin sadece bir raylı sistem işi olmadığını, aynı zamanda yaya odaklı bir ulaşım projesi olduğunu anlatan Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
Projeyi, 2023’ün ilk çeyreğinde tamamlayarak hizmete sunacaklarını belirterek, projenin sadece bir raylı sistem işi olmadığını, aynı zamanda yaya odaklı bir ulaşım projesi olduğunu anlatan Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Proje, Marmaray ile entegre bir proje olup 8 durağı vardır. Bu kapsamda, mevcut haliyle Sirkeci-Kazlıçeşme arasında atıl şeklide duran 8,3 kilometrelik hat üzerinde iyileştirme ve yeni düzenlemeleri yapmaktayız. Bu yeni konseptte, güzergah hem demir yolu ve hem de yürüyüş kulvarı olacak. Yani çevreci bir demir yolu hattından bahsetmekteyiz. Proje kapsamında, 7,3 kilometrelik yaya yolu, 6,3 kilometrelik bisiklet yolu, 10 bin 120 metrekarelik meydan ve rekreasyon alanı, 74 bin metrekare yeni yeşil alan, 6 bin metrekare kapalı sosyal ve kültürel mekan, 9 yaya alt geçidi, 3 yaya üst geçidi, 1 kara yolu üst geçidi, 12 kara yolu alt geçidi ve 2 de taşınacak yaya üst geçidi yer alıyor.”
Karaismailoğlu, 20 Eylül 2021'de Sirkeci Garı’nda tanıtımını yaptıkları proje çalışmalarında bugüne kadar 42 bin 570 metre rayın, 410 katener direğinin ve 24 kilometrelik enerji telinin demontajını tamamladıklarını belirterek, şunları kaydetti:
“Yüzde 43 oranında ilerleme kaydettiğimiz projenin tamamlanmasıyla birlikte 215 bin metrekarelik çalışma alanında, demir yolu hattının bir yönü trenler tarafından kullanılacak. Diğer yönü de yaya yürüme, dinlenme ve rekreasyon alanlarından oluşacaktır. Böylece daha önce sadece demir yolu için kullanılan alanın yüzde 57’sinin yaya kullanımına açık yeşil alan olmasını sağlayacağız."