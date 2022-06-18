Sirkeci-Kazlıçeşme tren hattı 2023’ün ilk çeyreğinde açılıyor

"Proje, Marmaray ile entegre bir proje olup 8 durağı vardır. Bu kapsamda, mevcut haliyle Sirkeci-Kazlıçeşme arasında atıl şeklide duran 8,3 kilometrelik hat üzerinde iyileştirme ve yeni düzenlemeleri yapmaktayız. Bu yeni konseptte, güzergah hem demir yolu ve hem de yürüyüş kulvarı olacak. Yani çevreci bir demir yolu hattından bahsetmekteyiz. Proje kapsamında, 7,3 kilometrelik yaya yolu, 6,3 kilometrelik bisiklet yolu, 10 bin 120 metrekarelik meydan ve rekreasyon alanı, 74 bin metrekare yeni yeşil alan, 6 bin metrekare kapalı sosyal ve kültürel mekan, 9 yaya alt geçidi, 3 yaya üst geçidi, 1 kara yolu üst geçidi, 12 kara yolu alt geçidi ve 2 de taşınacak yaya üst geçidi yer alıyor.”