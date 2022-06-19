https://tr.sputniknews.com/20220619/chpli-cihangir-islam-calisanlar-memnun-olana-dek-starbucksa-gitmiyorum-1057622693.html

CHP’li Cihangir İslam: Çalışanlar memnun olana dek Starbucks'a gitmiyorum

CHP’li Cihangir İslam: Çalışanlar memnun olana dek Starbucks'a gitmiyorum

CHP İstanbul Milletvekili Cihangir İslam Starbucks işçilerine destek mesajı paylaştı. İslam yaptığı boykot paylaşımında “Hizaya getirmek basit; anladığı dilden... 19.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-19T18:40+0300

2022-06-19T18:40+0300

2022-06-19T18:40+0300

türkiye

starbucks

cihangir islam

boykot

çalışan

işçi

hak

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103626/94/1036269482_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_4f0e1e948b503850bdf415544265e5e5.jpg

ABD'li kahve tekeli Starbucks'ın Türkiye'deki şubelerinde çalışan işçiler, şirket içinde gördükleri kötü muamele ve mobbing uygulamalarını, sosyal medya üzerinden duyuruyor. CHP İstanbul Milletvekili Cihangir İslam da bu hesaptan yapılan bir paylaşımı alıntılayarak, işçilerin çalışma koşullarının düzeltilmediği sürece Starbucks'tan alışveriş yapmayacağını dile getirdi.İslam paylaşımında "Kahvenin hikayesi başlı başına bir trajedi. İzlemenizi öneririm. Vahşi kapitalist kafanın anladığı ve konuştuğu yegane dil paradır. Kâr için insan öğütmekten de çekinmez. Hizaya getirmek basit; anladığı dilden konuşmak yeterli. Çalışanlar memnun olana dek Starbucks'a gitmiyorum" ifadelerini kullandı.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

starbucks, cihangir islam, boykot, çalışan, işçi, hak