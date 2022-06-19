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CHP’li Cihangir İslam: Çalışanlar memnun olana dek Starbucks'a gitmiyorum
CHP’li Cihangir İslam: Çalışanlar memnun olana dek Starbucks'a gitmiyorum
CHP İstanbul Milletvekili Cihangir İslam Starbucks işçilerine destek mesajı paylaştı. İslam yaptığı boykot paylaşımında “Hizaya getirmek basit; anladığı dilden... 19.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-19T18:40+0300
2022-06-19T18:40+0300
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starbucks
cihangir islam
boykot
çalışan
işçi
hak
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ABD'li kahve tekeli Starbucks'ın Türkiye'deki şubelerinde çalışan işçiler, şirket içinde gördükleri kötü muamele ve mobbing uygulamalarını, sosyal medya üzerinden duyuruyor. CHP İstanbul Milletvekili Cihangir İslam da bu hesaptan yapılan bir paylaşımı alıntılayarak, işçilerin çalışma koşullarının düzeltilmediği sürece Starbucks'tan alışveriş yapmayacağını dile getirdi.İslam paylaşımında "Kahvenin hikayesi başlı başına bir trajedi. İzlemenizi öneririm. Vahşi kapitalist kafanın anladığı ve konuştuğu yegane dil paradır. Kâr için insan öğütmekten de çekinmez. Hizaya getirmek basit; anladığı dilden konuşmak yeterli. Çalışanlar memnun olana dek Starbucks'a gitmiyorum" ifadelerini kullandı.
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starbucks, cihangir islam, boykot, çalışan, işçi, hak

CHP’li Cihangir İslam: Çalışanlar memnun olana dek Starbucks'a gitmiyorum

18:40 19.06.2022
© AACihangir İslam
Cihangir İslam - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2022
© AA
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CHP İstanbul Milletvekili Cihangir İslam Starbucks işçilerine destek mesajı paylaştı. İslam yaptığı boykot paylaşımında “Hizaya getirmek basit; anladığı dilden konuşmak yeterli. Çalışanlar memnun olana dek Starbucks'a gitmiyorum" ifadelerini kullandı.
ABD'li kahve tekeli Starbucks'ın Türkiye'deki şubelerinde çalışan işçiler, şirket içinde gördükleri kötü muamele ve mobbing uygulamalarını, sosyal medya üzerinden duyuruyor. CHP İstanbul Milletvekili Cihangir İslam da bu hesaptan yapılan bir paylaşımı alıntılayarak, işçilerin çalışma koşullarının düzeltilmediği sürece Starbucks'tan alışveriş yapmayacağını dile getirdi.
İslam paylaşımında "Kahvenin hikayesi başlı başına bir trajedi. İzlemenizi öneririm. Vahşi kapitalist kafanın anladığı ve konuştuğu yegane dil paradır. Kâr için insan öğütmekten de çekinmez. Hizaya getirmek basit; anladığı dilden konuşmak yeterli. Çalışanlar memnun olana dek Starbucks'a gitmiyorum" ifadelerini kullandı.
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