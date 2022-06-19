https://tr.sputniknews.com/20220619/erdogan-omrunu-ailesinin-huzuruna-adayan-tum-babalarin-babalar-gununu-tebrik-ediyorum-1057616558.html

Erdoğan: Ömrünü ailesinin huzuruna adayan tüm babaların Babalar Günü'nü tebrik ediyorum

Erdoğan: Ömrünü ailesinin huzuruna adayan tüm babaların Babalar Günü'nü tebrik ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Babalar Günü" sebebiyle yayımladığı mesajında "Yüreğiyle, fedakarlığıyla ömrünü ailesinin huzuruna, mutluluğuna, refahına adayan tüm... 19.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-19T13:57+0300

2022-06-19T13:57+0300

2022-06-19T13:57+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

cumhurbaşkanı

babalar günü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Babalar Günü dolayısıyla Twitter hesabından kutlama mesajı yayımladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Yüreğiyle, fedakarlığıyla ömrünü ailesinin huzuruna, mutluluğuna, refahına adayan tüm babaların Babalar Günü'nü tebrik ediyorum. Başta şehitlerimiz olmak üzere ebediyete irtihal etmiş tüm babaları rahmetle, hayır dua ile yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20211004/putin-rusyada-babalar-gunu-ilan-etti-1049516262.html

türkiye

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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, babalar günü