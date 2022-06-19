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https://tr.sputniknews.com/20220619/erdogan-omrunu-ailesinin-huzuruna-adayan-tum-babalarin-babalar-gununu-tebrik-ediyorum-1057616558.html
Erdoğan: Ömrünü ailesinin huzuruna adayan tüm babaların Babalar Günü'nü tebrik ediyorum
Erdoğan: Ömrünü ailesinin huzuruna adayan tüm babaların Babalar Günü'nü tebrik ediyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Babalar Günü" sebebiyle yayımladığı mesajında "Yüreğiyle, fedakarlığıyla ömrünü ailesinin huzuruna, mutluluğuna, refahına adayan tüm... 19.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-19T13:57+0300
2022-06-19T13:57+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
babalar günü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Babalar Günü dolayısıyla Twitter hesabından kutlama mesajı yayımladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Yüreğiyle, fedakarlığıyla ömrünü ailesinin huzuruna, mutluluğuna, refahına adayan tüm babaların Babalar Günü'nü tebrik ediyorum. Başta şehitlerimiz olmak üzere ebediyete irtihal etmiş tüm babaları rahmetle, hayır dua ile yad ediyorum" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20211004/putin-rusyada-babalar-gunu-ilan-etti-1049516262.html
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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, babalar günü

Erdoğan: Ömrünü ailesinin huzuruna adayan tüm babaların Babalar Günü'nü tebrik ediyorum

13:57 19.06.2022
© AA / TCCB / Murat ÇetinmühürdarCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'da “Gençlik Buluşması” programına katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'da “Gençlik Buluşması” programına katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2022
© AA / TCCB / Murat Çetinmühürdar
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Babalar Günü" sebebiyle yayımladığı mesajında "Yüreğiyle, fedakarlığıyla ömrünü ailesinin huzuruna, mutluluğuna, refahına adayan tüm babaların Babalar Günü'nü tebrik ediyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Babalar Günü dolayısıyla Twitter hesabından kutlama mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Yüreğiyle, fedakarlığıyla ömrünü ailesinin huzuruna, mutluluğuna, refahına adayan tüm babaların Babalar Günü'nü tebrik ediyorum. Başta şehitlerimiz olmak üzere ebediyete irtihal etmiş tüm babaları rahmetle, hayır dua ile yad ediyorum" ifadelerini kullandı.
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2021
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Putin Rusya'da Babalar Günü ilan etti
4 Ekim 2021, 20:36
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