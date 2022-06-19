Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220619/eski-rusya-devlet-baskani-medvedev-ukrayna-uye-olana-kadar-avrupa-birligi-haritadan-silinebilir-1057624728.html
Eski Rusya devlet başkanı Medvedev: Ukrayna üye olana kadar Avrupa Birliği haritadan silinebilir
Eski Rusya devlet başkanı Medvedev: Ukrayna üye olana kadar Avrupa Birliği haritadan silinebilir
Rusya’nın eski devlet başkanı ve Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ‘Ukrayna’ya AB’ye aday ülke statüsü verilmesi ile Sovyet liderlerin... 19.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-19T21:53+0300
2022-06-19T21:53+0300
dünya
ukrayna krizi
ukrayna
rusya
avrupa birliği
dmitriy medvedev
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1e/1055165203_0:0:2914:1640_1920x0_80_0_0_ea2948b85646e2d9031bab7bc5a5f5db.jpg
Ukrayna üye olana dek AB’nin ‘haritadan silinebileceğini’ kaydeden Medvedev şöyle devam etti:Medvedev, Ukrayna’nın AB’ye üyeliğinin SSCB’nin yazgısına benzeyebileceğini ifade etti ve ekledi:
ukrayna
rusya
avrupa birliği
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1e/1055165203_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_33c2f2f4bbdfdd354b7c345edec535b6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ukrayna krizi, ukrayna, rusya, avrupa birliği, dmitriy medvedev

Eski Rusya devlet başkanı Medvedev: Ukrayna üye olana kadar Avrupa Birliği haritadan silinebilir

21:53 19.06.2022
© Sputnik / Fotoğraf bankasına gir Dmitriy Medvedev
 Dmitriy Medvedev - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2022
© Sputnik
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone olTelegram
Rusya’nın eski devlet başkanı ve Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ‘Ukrayna’ya AB’ye aday ülke statüsü verilmesi ile Sovyet liderlerin gerçek bir komünist sistem inşa etme vaadinde bulunmaları arasında benzerlik gördüğünü’ ifade etti.
Ukrayna üye olana dek AB’nin ‘haritadan silinebileceğini’ kaydeden Medvedev şöyle devam etti:
“Küçük Rusya’ya (Ukrayna) AB’ye üyelik vaadinde bulundular (Türkiye’ye yıllardan beri aynı vaatte bulunmalarından bahsetmeyeceğim bile.) Üyelik vaadinde bulundular ancak şartları da var. Şartları da daha iyi, daha temiz olmak. Daha az yolsuz, daha fazla gelişmiş ve aydınlanmış olmaları gerekiyormuş. Dahası Ursula Teyze (Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen) Ukraynalıların AB’ye üye olmak için öldüklerini söyleyecek kadar ileri gitti.”
Medvedev, Ukrayna’nın AB’ye üyeliğinin SSCB’nin yazgısına benzeyebileceğini ifade etti ve ekledi:
“Sovyetler Birliği muhafaza edilseydi muhtemelen komünizm inşa edilirdi. Fakat ne yazık ki birlik öldü. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz?”
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала