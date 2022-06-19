https://tr.sputniknews.com/20220619/eski-rusya-devlet-baskani-medvedev-ukrayna-uye-olana-kadar-avrupa-birligi-haritadan-silinebilir-1057624728.html
Eski Rusya devlet başkanı Medvedev: Ukrayna üye olana kadar Avrupa Birliği haritadan silinebilir
Eski Rusya devlet başkanı Medvedev: Ukrayna üye olana kadar Avrupa Birliği haritadan silinebilir
Rusya’nın eski devlet başkanı ve Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ‘Ukrayna’ya AB’ye aday ülke statüsü verilmesi ile Sovyet liderlerin... 19.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-19T21:53+0300
2022-06-19T21:53+0300
2022-06-19T21:53+0300
dünya
ukrayna krizi
ukrayna
rusya
avrupa birliği
dmitriy medvedev
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Ukrayna üye olana dek AB’nin ‘haritadan silinebileceğini’ kaydeden Medvedev şöyle devam etti:Medvedev, Ukrayna’nın AB’ye üyeliğinin SSCB’nin yazgısına benzeyebileceğini ifade etti ve ekledi:
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ukrayna krizi, ukrayna, rusya, avrupa birliği, dmitriy medvedev
Eski Rusya devlet başkanı Medvedev: Ukrayna üye olana kadar Avrupa Birliği haritadan silinebilir
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Rusya’nın eski devlet başkanı ve Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ‘Ukrayna’ya AB’ye aday ülke statüsü verilmesi ile Sovyet liderlerin gerçek bir komünist sistem inşa etme vaadinde bulunmaları arasında benzerlik gördüğünü’ ifade etti.
Ukrayna üye olana dek AB’nin ‘haritadan silinebileceğini’ kaydeden Medvedev şöyle devam etti:
“Küçük Rusya’ya (Ukrayna) AB’ye üyelik vaadinde bulundular (Türkiye’ye yıllardan beri aynı vaatte bulunmalarından bahsetmeyeceğim bile.) Üyelik vaadinde bulundular ancak şartları da var. Şartları da daha iyi, daha temiz olmak. Daha az yolsuz, daha fazla gelişmiş ve aydınlanmış olmaları gerekiyormuş. Dahası Ursula Teyze (Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen) Ukraynalıların AB’ye üye olmak için öldüklerini söyleyecek kadar ileri gitti.”
Medvedev, Ukrayna’nın AB’ye üyeliğinin SSCB’nin yazgısına benzeyebileceğini ifade etti ve ekledi:
“Sovyetler Birliği muhafaza edilseydi muhtemelen komünizm inşa edilirdi. Fakat ne yazık ki birlik öldü. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz?”