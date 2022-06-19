Eski Rusya devlet başkanı Medvedev: Ukrayna üye olana kadar Avrupa Birliği haritadan silinebilir

“Küçük Rusya’ya (Ukrayna) AB’ye üyelik vaadinde bulundular (Türkiye’ye yıllardan beri aynı vaatte bulunmalarından bahsetmeyeceğim bile.) Üyelik vaadinde bulundular ancak şartları da var. Şartları da daha iyi, daha temiz olmak. Daha az yolsuz, daha fazla gelişmiş ve aydınlanmış olmaları gerekiyormuş. Dahası Ursula Teyze (Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen) Ukraynalıların AB’ye üye olmak için öldüklerini söyleyecek kadar ileri gitti.”