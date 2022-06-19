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https://tr.sputniknews.com/20220619/gaspci-cift-yakalandi-tutuklanarak-cezaevine-gonderildiler-1057619661.html
Gaspçı çift yakalandı: Tutuklanarak cezaevine gönderildiler
Gaspçı çift yakalandı: Tutuklanarak cezaevine gönderildiler
İstanbul'da internet üzerinde tanışarak birlikte olmak için buluştuğu erkeklere, sevgilisi Recep K. ile tuzak kurarak gasp eden Özlem Ç. operasyonla gözaltına... 19.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-19T16:32+0300
2022-06-19T16:32+0300
türkiye
istanbul
gasp
darp
cezaevi
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Beyoğlu'nda 29 Mart 2022 tarihinde polise başvuran Ş.K. para karşılığı birlikte olmak için anlaştığı kadın ve sevgilisi tarafından gasbedildiğini söyleyerek şikayetçi oldu. Mağdur Ş.K. poliste verdiği ifadesinde "Para karşılığı birlikte olmak için çağırdığım kadın içeri girdikten bir süre sonra kapı çaldı. Açtığımda hiç tanımadığım bir kişi 'Sevgilimle ne yapıyorsunuz' diyerek içeri girdi. Elinde bıçak vardı. Beni dövüp para ve cep telefonlarımı gasp ederek kaçtılar" dedi.8 Mayıs 2022 tarihinde polise başvuran mağdur D.K. de aynı yöntemle 3 bin 500 lira nakit parası, kol saati ile cep telefonunun gasp edildiğini söyledi. Polis yaptığı incelemede şüphelilerin, D.K.'nın evinde bulunan kameralar tarafından görüntülendiğini belirledi. Görüntülerde şüphelinin elinde bıçakla evin içinde dolaşarak mağdura tehditler savurduğu anlar yer alıyor.Bu olaydan iki gün sonra bu kez Güngören'de ortaya çıkan şüpheliler mağdur M.D.'yi darp ederek 3 bin lira nakit parasını gasp edip, internet bankacılığını kullanarak 8 bin lira parayı zorla kendi hesaplarına aktardılar. Gasp Büro Amirliği dedektifleri kimliklerini belirlendiği şüphelileri takibe aldı. Şüphelilerin Esenyurt'ta bir apart otele gittiklerinin belirlenmesi üzerine bölgede pusu kuruldu.Bir süre sonra şüphelilerden Özlem Ç.'nin yanındaki mağdur M.V. ile dışarı çıktığı görüldü. Bu sırada Özlem Ç'nin sevgilisi Recep K.'nın elindeki bıçakla onların yanına giderek mağduru gasp etmeye çalıştığı görülünce operasyon için düğmeye basıldı. Polis ekiplerinin müdahalesi ile Recep K. ile sevgilisi Özlem Ç. gözaltına alındı. Operasyon güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.Gasp Büro Amirliğine getirilen şüpheliler olaylarla ilgili sorgulandı. Şüphelilerden Özlem Ç.'nin internet üzerinden gönderdiği resimlerle birlikte olmak için erkekler bulduğu daha sonra sevgilisiyle plan yaparak onları gasp ettikleri anlaşıldı. Özlem Ç.'nin daha önceden 16, Recep K.'nın ise 4 suç kaydı olduğu anlaşıldı. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandılar.
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istanbul, gasp, darp, cezaevi

Gaspçı çift yakalandı: Tutuklanarak cezaevine gönderildiler

16:32 19.06.2022
© DHAGaspçı çift yakalandı: Tutuklanarak cezaevine gönderildiler
Gaspçı çift yakalandı: Tutuklanarak cezaevine gönderildiler - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2022
© DHA
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İstanbul'da internet üzerinde tanışarak birlikte olmak için buluştuğu erkeklere, sevgilisi Recep K. ile tuzak kurarak gasp eden Özlem Ç. operasyonla gözaltına alındı. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Beyoğlu'nda 29 Mart 2022 tarihinde polise başvuran Ş.K. para karşılığı birlikte olmak için anlaştığı kadın ve sevgilisi tarafından gasbedildiğini söyleyerek şikayetçi oldu. Mağdur Ş.K. poliste verdiği ifadesinde "Para karşılığı birlikte olmak için çağırdığım kadın içeri girdikten bir süre sonra kapı çaldı. Açtığımda hiç tanımadığım bir kişi 'Sevgilimle ne yapıyorsunuz' diyerek içeri girdi. Elinde bıçak vardı. Beni dövüp para ve cep telefonlarımı gasp ederek kaçtılar" dedi.
8 Mayıs 2022 tarihinde polise başvuran mağdur D.K. de aynı yöntemle 3 bin 500 lira nakit parası, kol saati ile cep telefonunun gasp edildiğini söyledi. Polis yaptığı incelemede şüphelilerin, D.K.'nın evinde bulunan kameralar tarafından görüntülendiğini belirledi. Görüntülerde şüphelinin elinde bıçakla evin içinde dolaşarak mağdura tehditler savurduğu anlar yer alıyor.
Bu olaydan iki gün sonra bu kez Güngören'de ortaya çıkan şüpheliler mağdur M.D.'yi darp ederek 3 bin lira nakit parasını gasp edip, internet bankacılığını kullanarak 8 bin lira parayı zorla kendi hesaplarına aktardılar. Gasp Büro Amirliği dedektifleri kimliklerini belirlendiği şüphelileri takibe aldı. Şüphelilerin Esenyurt'ta bir apart otele gittiklerinin belirlenmesi üzerine bölgede pusu kuruldu.
Bir süre sonra şüphelilerden Özlem Ç.'nin yanındaki mağdur M.V. ile dışarı çıktığı görüldü. Bu sırada Özlem Ç'nin sevgilisi Recep K.'nın elindeki bıçakla onların yanına giderek mağduru gasp etmeye çalıştığı görülünce operasyon için düğmeye basıldı. Polis ekiplerinin müdahalesi ile Recep K. ile sevgilisi Özlem Ç. gözaltına alındı. Operasyon güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
Gasp Büro Amirliğine getirilen şüpheliler olaylarla ilgili sorgulandı. Şüphelilerden Özlem Ç.'nin internet üzerinden gönderdiği resimlerle birlikte olmak için erkekler bulduğu daha sonra sevgilisiyle plan yaparak onları gasp ettikleri anlaşıldı. Özlem Ç.'nin daha önceden 16, Recep K.'nın ise 4 suç kaydı olduğu anlaşıldı. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandılar.
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