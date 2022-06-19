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https://tr.sputniknews.com/20220619/ispanyada-50den-fazla-bolgede-orman-yangini-mudahale-suruyor--1057612983.html
İspanya’da 50'den fazla bölgede orman yangını: Müdahale sürüyor
İspanya’da 50'den fazla bölgede orman yangını: Müdahale sürüyor
Avrupa’da hava sıcaklığının rekor seviyelere çıkmasıyla birlikte İspanya’nın Katalonya ve Kastilya ve Leon bölgesinde başlayan orman yangınlarına müdahale... 19.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-19T12:07+0300
2022-06-19T12:07+0300
dünya
ispanya
orman
orman yangını
yangın
müdahale
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İspanya medyası, ülkede 50’den fazla bölgede orman yangını olduğunu duyurdu. Ülkenin doğusunda, yangının en tehlikeli ve yoğun olduğu bölge olarak kabul edilen Sierra de la Culebra’daki dağlık alanlarda yangına müdahale anları saniye saniye kameralara yansıdı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Sierra de la Culebra’nın bulunduğu Kastilya ve Leon Özerk Bölgesi’nin Başbakanı Alfonso Manueco ile görüştüğünü ifade ederek, “İspanya Hükümeti, Zamora, Sierra De La Culebra'daki korkunç yangınla mücadele etmek için elindeki tüm araçlarla Kastilya ve Leon’a yardım etmeye devam edecek. Düşüncelerim yangından etkilenenlerledir” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220619/izmirdeki-orman-yangini-14-saat-sonra-kontrol-altina-alindi-1057608949.html
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ispanya, orman, orman yangını, yangın, müdahale

İspanya’da 50'den fazla bölgede orman yangını: Müdahale sürüyor

12:07 19.06.2022
© DHAAvrupa’da hava sıcaklığının rekor seviyelere çıkmasıyla birlikte İspanya’nın Katalonya ve Kastilya ve Leon bölgesinde başlayan orman yangınlarına müdahale devam ediyor.
Avrupa’da hava sıcaklığının rekor seviyelere çıkmasıyla birlikte İspanya’nın Katalonya ve Kastilya ve Leon bölgesinde başlayan orman yangınlarına müdahale devam ediyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2022
© DHA
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Avrupa’da hava sıcaklığının rekor seviyelere çıkmasıyla birlikte İspanya’nın Katalonya ve Kastilya ve Leon bölgesinde başlayan orman yangınlarına müdahale devam ediyor.
İspanya medyası, ülkede 50’den fazla bölgede orman yangını olduğunu duyurdu.
Ülkenin doğusunda, yangının en tehlikeli ve yoğun olduğu bölge olarak kabul edilen Sierra de la Culebra’daki dağlık alanlarda yangına müdahale anları saniye saniye kameralara yansıdı.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Sierra de la Culebra’nın bulunduğu Kastilya ve Leon Özerk Bölgesi’nin Başbakanı Alfonso Manueco ile görüştüğünü ifade ederek, “İspanya Hükümeti, Zamora, Sierra De La Culebra'daki korkunç yangınla mücadele etmek için elindeki tüm araçlarla Kastilya ve Leon’a yardım etmeye devam edecek. Düşüncelerim yangından etkilenenlerledir” dedi.
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