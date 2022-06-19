https://tr.sputniknews.com/20220619/kabeye-yuz-surmek-yasaklandi-1057612642.html

Kabe'ye yüz sürmek yasaklandı

Kabe'ye yüz sürmek yasaklandı

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı tarafından getirilen yeni düzenlemeler çerçevesinde mültezeme, Hacer’ül Esved’e ve Kabe’nin duvarlarına dokunulmayacak. 19.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-19T11:58+0300

2022-06-19T11:58+0300

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Kabe’nin etrafında Osmanlı’nın Beytullah’a saygı olarak yaptığı tarihi revakların sökülmesi ile başlayan tartışmalara pandemi nedeniyle Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı’nın yaptığı yeni düzenlemeler de eklendi.Hacerü'l Esved taşı ile Kabe kapısı arasındaki kısım olarak bilinen 'mültezem'e, Hacer’ül Esved’e ve Kabe’nin duvarlarına yüz süren hacılar artık bariyer konulması nedeniyle Kabe’nin etrafına dokunamayacak.Daha önce Hacer’ül Esved’i ziyaret eden Müslümanlar, Kabe'ye yüz sürerek dualar ediyordu.Bu düzenlemenin tavafın ruhuna aykırı olduğunu belirten hacı adayları, Harem-i Şerif’de yapılacak bütün düzenlemelerin, Müslüman devletlerin dini liderlerine sorularak yapılmasını talep etti.

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kabe, suudi arabistan, yüz, yasak, mekke, medine