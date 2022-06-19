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https://tr.sputniknews.com/20220619/kabeye-yuz-surmek-yasaklandi-1057612642.html
Kabe'ye yüz sürmek yasaklandı
Kabe'ye yüz sürmek yasaklandı
Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı tarafından getirilen yeni düzenlemeler çerçevesinde mültezeme, Hacer’ül Esved’e ve Kabe’nin duvarlarına dokunulmayacak. 19.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-19T11:58+0300
2022-06-19T11:58+0300
dünya
kabe
suudi arabistan
yüz
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Kabe’nin etrafında Osmanlı’nın Beytullah’a saygı olarak yaptığı tarihi revakların sökülmesi ile başlayan tartışmalara pandemi nedeniyle Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı’nın yaptığı yeni düzenlemeler de eklendi.Hacerü'l Esved taşı ile Kabe kapısı arasındaki kısım olarak bilinen 'mültezem'e, Hacer’ül Esved’e ve Kabe’nin duvarlarına yüz süren hacılar artık bariyer konulması nedeniyle Kabe’nin etrafına dokunamayacak.Daha önce Hacer’ül Esved’i ziyaret eden Müslümanlar, Kabe'ye yüz sürerek dualar ediyordu.Bu düzenlemenin tavafın ruhuna aykırı olduğunu belirten hacı adayları, Harem-i Şerif’de yapılacak bütün düzenlemelerin, Müslüman devletlerin dini liderlerine sorularak yapılmasını talep etti.
https://tr.sputniknews.com/20210718/kabeye-gidenlere-robotlar-hizmet-edecek-1044993027.html
kabe
suudi arabistan
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kabe, suudi arabistan, yüz, yasak, mekke, medine

Kabe'ye yüz sürmek yasaklandı

11:58 19.06.2022
© AAKabe, hac, koronavirüs
Kabe, hac, koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2022
© AA
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Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı tarafından getirilen yeni düzenlemeler çerçevesinde mültezeme, Hacer’ül Esved’e ve Kabe’nin duvarlarına dokunulmayacak.
Kabe’nin etrafında Osmanlı’nın Beytullah’a saygı olarak yaptığı tarihi revakların sökülmesi ile başlayan tartışmalara pandemi nedeniyle Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı’nın yaptığı yeni düzenlemeler de eklendi.
Hacerü'l Esved taşı ile Kabe kapısı arasındaki kısım olarak bilinen 'mültezem'e, Hacer’ül Esved’e ve Kabe’nin duvarlarına yüz süren hacılar artık bariyer konulması nedeniyle Kabe’nin etrafına dokunamayacak.
Daha önce Hacer’ül Esved’i ziyaret eden Müslümanlar, Kabe'ye yüz sürerek dualar ediyordu.
Bu düzenlemenin tavafın ruhuna aykırı olduğunu belirten hacı adayları, Harem-i Şerif’de yapılacak bütün düzenlemelerin, Müslüman devletlerin dini liderlerine sorularak yapılmasını talep etti.
Kabe - hac - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2021
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