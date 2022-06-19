https://tr.sputniknews.com/20220619/kabeye-yuz-surmek-yasaklandi-1057612642.html
Kabe'ye yüz sürmek yasaklandı
Kabe'ye yüz sürmek yasaklandı
Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı tarafından getirilen yeni düzenlemeler çerçevesinde mültezeme, Hacer’ül Esved’e ve Kabe’nin duvarlarına dokunulmayacak. 19.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-19T11:58+0300
2022-06-19T11:58+0300
2022-06-19T11:58+0300
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kabe
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yüz
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Kabe’nin etrafında Osmanlı’nın Beytullah’a saygı olarak yaptığı tarihi revakların sökülmesi ile başlayan tartışmalara pandemi nedeniyle Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı’nın yaptığı yeni düzenlemeler de eklendi.Hacerü'l Esved taşı ile Kabe kapısı arasındaki kısım olarak bilinen 'mültezem'e, Hacer’ül Esved’e ve Kabe’nin duvarlarına yüz süren hacılar artık bariyer konulması nedeniyle Kabe’nin etrafına dokunamayacak.Daha önce Hacer’ül Esved’i ziyaret eden Müslümanlar, Kabe'ye yüz sürerek dualar ediyordu.Bu düzenlemenin tavafın ruhuna aykırı olduğunu belirten hacı adayları, Harem-i Şerif’de yapılacak bütün düzenlemelerin, Müslüman devletlerin dini liderlerine sorularak yapılmasını talep etti.
https://tr.sputniknews.com/20210718/kabeye-gidenlere-robotlar-hizmet-edecek-1044993027.html
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kabe, suudi arabistan, yüz, yasak, mekke, medine
Kabe'ye yüz sürmek yasaklandı
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Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı tarafından getirilen yeni düzenlemeler çerçevesinde mültezeme, Hacer’ül Esved’e ve Kabe’nin duvarlarına dokunulmayacak.
Kabe’nin etrafında Osmanlı’nın Beytullah’a saygı olarak yaptığı tarihi revakların sökülmesi ile başlayan tartışmalara pandemi nedeniyle Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı’nın yaptığı yeni düzenlemeler de eklendi.
Hacerü'l Esved taşı ile Kabe kapısı arasındaki kısım olarak bilinen 'mültezem'e, Hacer’ül Esved’e ve Kabe’nin duvarlarına yüz süren hacılar artık bariyer konulması nedeniyle Kabe’nin etrafına dokunamayacak.
Daha önce Hacer’ül Esved’i ziyaret eden Müslümanlar, Kabe'ye yüz sürerek dualar ediyordu.
Bu düzenlemenin tavafın ruhuna aykırı olduğunu belirten hacı adayları, Harem-i Şerif’de yapılacak bütün düzenlemelerin, Müslüman devletlerin dini liderlerine sorularak yapılmasını talep etti.