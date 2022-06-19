https://tr.sputniknews.com/20220619/mitten-suleymaniyede-operasyon-pkkli-yonetici-etkisiz-hale-getirildi-1057611496.html
MİT'ten Süleymaniye'de operasyon: PKK'lı yönetici etkisiz hale getirildi
MİT'ten Süleymaniye'de operasyon: PKK'lı yönetici etkisiz hale getirildi
MİT, PKK’nın 'sözde' Suriye özerk yönetimi merkez yürütme konseyi eş başkanı Suriyeli terörist Hüseyin Şibli’yi Irak’ın Süleymaniye kentinde etkisiz hale... 19.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-19T10:58+0300
2022-06-19T10:58+0300
2022-06-19T11:04+0300
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mit, türkiye, suriye, pkk
MİT'ten Süleymaniye'de operasyon: PKK'lı yönetici etkisiz hale getirildi
10:58 19.06.2022 (güncellendi: 11:04 19.06.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
MİT, PKK’nın 'sözde' Suriye özerk yönetimi merkez yürütme konseyi eş başkanı Suriyeli terörist Hüseyin Şibli’yi Irak’ın Süleymaniye kentinde etkisiz hale getirdi.