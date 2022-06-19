https://tr.sputniknews.com/20220619/somada-maden-ocaginda-monoraydaki-vagonun-platforma-carpmasi-sonucu-10-isci-yaralandi-1057625924.html
Soma’da maden ocağında monoraydaki vagonun platforma çarpması sonucu 10 işçi yaralandı
Soma’da maden ocağında monoraydaki vagonun platforma çarpması sonucu 10 işçi yaralandı
Manisa’nın Soma ilçesinde maden işçilerini taşırken arızalanan monoraydaki vagonun platforma çarpması sonucu 10 işçi yaralandı. 19.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-19T23:08+0300
2022-06-19T23:08+0300
2022-06-19T23:08+0300
türkiye
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manisa
soma maden kazası
maden kazası
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Eynez bölgesinde faaliyet gösteren linyit ocağında işçileri madene taşıyan monoraydaki vagon, arızalanarak kontrolden çıktı.Vagon, bağlı bulunduğu platforma çarparak durabildi.İhbar üzerine maden ocağına jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.Kazada yaralanan 10 maden işçisi ilçedeki özel hastanede tedavi altına alındı.İşçilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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soma, manisa, soma maden kazası, maden kazası
Soma’da maden ocağında monoraydaki vagonun platforma çarpması sonucu 10 işçi yaralandı
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Manisa’nın Soma ilçesinde maden işçilerini taşırken arızalanan monoraydaki vagonun platforma çarpması sonucu 10 işçi yaralandı.
Eynez bölgesinde faaliyet gösteren linyit ocağında işçileri madene taşıyan monoraydaki vagon, arızalanarak kontrolden çıktı.
Vagon, bağlı bulunduğu platforma çarparak durabildi.
İhbar üzerine maden ocağına jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan 10 maden işçisi ilçedeki özel hastanede tedavi altına alındı.
İşçilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.